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Пророчества Сороса

05:43. 14 февраля 2019 Просмотров - 121 Нет комментариев Опубликовал:


Свежие стенания Сороса на тему угрозы развала Евросоюза.



На деле, ничего нового в этих стенаниях глобалистов нет.
Старая версия глобального миропорядка обрушилась на наших глазах, а ведь Европу подгоняли под эти лекала. Теперь же она со своим возом проблем не в полной мере отвечает вызовам времени, о чем так печется Сорос – дело всей жизни распадается на глазах.
Сейчас же, не полностью субъектная Европа вполне логично пребывает в разобранном состоянии, отягощенная зависимостью от США, невынужденным конфликтом с Россией и горой внутренних проблем (от Брексита и каталонского сепаратизма до проблемы мигрантов и правого популизма).
Не обязательно, что ЕС развалится как пророчит Сорос (все таки ЕС и СССР это совсем не идентичные структуры), но то что Европа будет сильно отличаться от того глобалистского образа, который рисовали пропагандисты в 90-е и нулевые – это самоочевидный факт.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4777040.html

Метки: будущее, глобализм, Европа, сорос
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