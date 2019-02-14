Откуда взялась «наша Русь»? Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Об исторических метаморфозах

“Хроника польская, литовская, жмойская и всея Руси” воспитанника Краковского университета Матвея Стрыйковского вышла в 1582 году на польском языке. Это один из первых фундаментальных трудов по истории Киевской Руси и Великого княжества литовского, основанный главным образом на перепевах польского летописного материала. Сам Стрыйковский гордился “выведением в свет истории Литвы и Руси”, к коим относился с неподдельной любовью. Его произведение стало базовым для небезызвестного “Синопсиса” (обозрение – греч.), изготовленного по заказу царя Алексея Михайловича в Киеве: по нему затем “просвещались” у нас вплоть до конца ХVIII столетия.



Однако в “Хронике” сразу обращает внимание одно важное обстоятельство: под “всея Русью” Стрыйковский подразумевал исключительно литовские и малороссийские территории, а все что располагается восточнее них – это для него нечто второсортное, непривлекательное. Хорошо заметно его презрение к Московии, о коей он вспоминает крайне редко, когда нужно коснуться какого-либо события “всея Руси” , с выгодой оттенить что-то для киевщины или литовщины. Тем не менее “Хроника” стала пользоваться большой популярностью при Романовых, чьи придворные в 1670-1680-х годах выдали аж несколько ее переводов.



Чем же объясняется такая востребованность? Оказывается – просто. В переводе на русский Стрыйковский зазвучал совершенно иначе, чем в польском оригинале. В исполнении романовских толмачей текст приобрел видимость, что все московское с незапамятных времен неразрывно связано с малороссийским и литовским. Этого удалось достичь незначительной правкой, сводившейся к добавлению слова “наш” в тех случаях, когда речь велась о чем-либо “русском”.



В результате “русский народ” Стрыйковского превращается в “наш русский народ”, а “русские летописцы” – ” в наших русских летописцев”. То есть к “русскому” в сугубо киево-литовском формате романовские виртуозы элегантно прикрепили и московское вплоть до Урала. Так понятие “русского” распространяется на обширные восточные земли, чем Стрыйковский был бы поражен, а точнее возмущен.



О подобных исторических метаморфозах можно узнать из великолепной монографии А.И. Рогова “Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения”. М., 1967.

Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси, разблокировать народную память и понять мировоззрение народа ушедшей эпохи помогут книги:

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



Происхождение русских былин. Неожиданный Владимир Стасов, Пыжиков Александр Владимирович, Стасов В.В.

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