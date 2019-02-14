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Cколько американских солдат воевало и погибло в Афганистане

21:43. 14 февраля 2019 Просмотров - 160 Нет комментариев Опубликовал:
Понятно, что не входят ЧВК, в/с не МО США, не все категории даже их в/с и надо учитывать специфику их "убийственной" статистики:



Ну и то что против нас там почти весь мир воевал (кроме Индии), а тут американе почти всех в "коалицию" свою втянули.

Но конец один – вялотекущие переговоры с исламистами.
Да, это в разговорам о выводе войск Трампа – это "те еще" выводы, хотя переложить на плечи вассалов бремя он будет стараться!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8316092.html

Метки: война, статистика
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