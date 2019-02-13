Разрушение Европы – часть вторая

В конце 2018 года подавляющим большинством стран — членов ООН был подписан документ под названием «Глобальный миграционный пакт». Его полное название — «Глобальный миграционный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции».

В предыдущем материале «Разрушение Европы — Глобальный миграционный пакт», проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что основной поток беженцев-мигрантов, который неизбежно образуется при воплощении вышеуказанного документа в жизнь, направится именно в Европу. Эта очевидная ситуация вызвала беспокойство и у некоторых европейцев.

Любопытно и показательно, что полный текст этого документа вам будет крайне затруднительно найти в мировой Сети. В инфобазах ООН до последнего момента не было возможности ознакомиться с текстом этого подписанного в марокканском городе Марракеше документа. Бюрократы Организации Объединенных Наций намеренно скрывали текст, чтобы избежать проблем при его подписании.

При этом и сама процедура подписания была весьма необычной. «Марракешский миграционный пакт (как его ещё называют) был принят путем аккламации (упрощенный порядок принятия или отклонения какого-либо решения на основе реакции участников, выражаемой в виде аплодисментов, восклицаний, реплик и прочего непосредственного (неформального) изъявления своего мнения). Такой порядок был определен для упрощения процедуры».

Вот так, под аплодисменты, восклицания и одобрительные реплики был принят документ, который по своему значению стоит наравне с Декларацией прав человека и, по сути, является ее прямым продолжением. Теперь к «правам человека», которыми уже несколько десятилетий прикрываются все агрессии, государственные перевороты и вмешательство в жизнь суверенных государств с целью их подчинения и конечного ограбления, добавляется нечто новое.

Разобрав «Глобальный миграционный пакт ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции» «по косточкам», любой непредвзятый наблюдатель придет к целому ряду выводов.

Несмотря на то, что официальной целью этого документа декларируется желание снизить поток мигрантов «на локальном, национальном, региональном и глобальном уровне», реализация целей, зафиксированных в Глобальном миграционном пакте, приведет как раз к обратному эффекту.

Сотни миллионов людей воспользуются новыми возможностями и переселятся на новое место, благо в пакте призывают создать для мигрантов не только режим наибольшего благоприятствования, но и наделить приехавших всеми правами и благами, имеющимися у коренных жителей государств, куда бегут мигранты.

Страны, подписавшие Глобальный миграционный пакт ООН, берут на себя обязательства не только не препятствовать переселению к себе мигрантов, но и активно привлекать их к себе, рекламировать и пропагандировать переселение среди как потенциальных мигрантов, так и граждан своего государства.

Государства, куда устремлены миграционные потоки, обязаны поддерживать мигрантов, создать упрощенную систему их легализации и трудоустройства, сопровождать и помогать мигрантам на всех этапах миграции.

В мировом масштабе должен быть создан положительный образ миграции и мигранта, государственные границы теперь будут призваны быть не барьером, а трамплином для попадания внутрь, обеспечивать не защиту, а удобство, быстроту и безопасность въезда мигрантов на территорию стран, в любом количестве и из любого места.

Главная цель Глобального миграционного пакта — сделать всю миграцию легальной. За счет того, что нелегальная станет… не нужна. Можно будет совершенно легально приехать туда, куда захочется, и страна «мечты» будет обязана в этом содействовать, помогать, обучать и направлять.

Составители текста пакта вообще уходят от термина «нелегальный мигрант». И призывают переучивать журналистов, чтобы они не использовали этот «устаревший» термин. «В пакте ООН предусматривается иная классификация: «регулярные» и «нерегулярные» мигранты. Первые часто посещают страну или постоянно в ней проживают, а вторые лишь периодически туда приезжают. Но все они являются легальными и поэтому, как считают составители пакта, не должны подвергаться депортациям».

Любопытно и то, как будет осуществляться «надзор» за совсем «как бы» необязательным, а всего лишь декларативным Глобальным миграционным пактом. Оценивать, как то или иное государство его исполняет, будет надгосударственная структура — «Международная организация по миграции, созданная в 1951 году, является ведущим межправительственным учреждением в области миграции». Сейчас эту структуру чаще называют «Агентство ООН по миграции». Именно она будет надзирать за тем, чтобы на документальном и законодательном уровне были закреплены, а потом и претворялись в жизнь принципы «открытых границ».

В такой ситуации действительно не будет существовать никаких нелегальных мигрантов — они все запросто станут легальными. Сегодняшняя абсурдная ситуация, когда афганская семья, приехавшая «как беженец от Башара Асада» в Германию, получает огромные социальные выплаты, ДАЖЕ БОЛЬШЕ, чем аналогичная немецкая семья, станет не удивительным феноменом, а обязательной реальностью!

Напомним, что открыто против Глобального миграционного пакта сразу проголосовали США, строящие стену с Мексикой, что на самом деле означает фактически стену со всей Латинской Америкой, Израиль, который вообще никого к себе, кроме иудеев, пускать не собирается. Из европейцев «против» высказались Венгрия, Польша и Чехия. Еще несколько «воздержались» — Австрия, Словакия, Латвия, Италия. По мнению этих стран, отказавшихся поддержать соглашение, оно может привести «как к неконтролируемым миграционным потокам, так и к «глобальному» управлению миграцией».

Так и есть: перед нами документ и инструмент надгосударственного управления странами. Неслучайно в тексте Глобального миграционного пакта прямо говорится, что он «направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции».

Сегодня в мире покинули места своего постоянного проживания порядка 250 млн человек. Если им правильно, на их родном языке объяснить, куда надо и можно ехать, что их там примут, дадут пособие, медицинское обслуживание, работу, признание и помощь диаспоре, все эти сотни миллионов туда и направятся. Стоило распространить пару лет назад среди нескольких миллионов сирийских и прочих беженцев идею, что в Германии хорошо и она их ждет, как все они и направились на немецкую землю. При этом логистическую помощь и содействие в пересечении Средиземного моря на себя взяли «добрые самаритяне» из различных, в основном американских, НКО.

250 миллионов людей уже «в пути», и их к этому вынудили войны, голод и невозможность найти работу и прокормить семью. Сколько ещё миллионов человек захотят отправиться в дорогу, если начнется активная реклама уже легальной миграции прямо в их странах? Таким образом, в течение ближайших десятилетий в Европу приедут сотни миллионов человек. Сейчас это кажется невозможным и нереальным. Но точно так же казалось невозможным, что в ЕС смогут без документов прийти пешком и приплыть на кораблях из Африки два миллиона человек. Их не должны были пускать, но пропустили, одновременно с этим начав на ТВ и в газетах кампанию, в которой звучало два тезиса. Первый из них огласила Ангела Меркель, и звучит он так: «Мы сможем принять миллионы обездоленных!» Зачем это надо делать и почему ранее Германия и Европа так не поступали, никто не говорил. Второй тезис активно отрабатывали западные СМИ, наперебой рассказывавшие, что среди сотен тысяч прибывающих сплошь ученые, писатели, интеллектуалы и обездоленные дети. Тот факт, что главный костяк мигрантов составляют молодые мужчины, что называется, «призывного возраста», никто не озвучивал. Пока в Европе не начались изнасилования, нападения и грабежи во все возрастающем масштабе. Так вот, согласно Глобальному миграционному пакту, воссоединение семей, приезд родственников теперь станет ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.

Попадание в Европу пары сотен миллионов мигрантов кардинально изменит её этнический состав. Через два поколения в Европе будут жить совершенно иные люди. Повторится ситуация поздней Римской империи, когда волны Великого переселения народов, захлестнувшие тогдашний Европейский континент, привели к появлению совершенно иной цивилизации, нежели та, что ранее на нем жила. И к исчезновению римлян, галлов и многих других народов, вместо которых античное население, частично вырезанное, частично ассимилированное вместе с многочисленными варварами, дало начало англичанам, французам, немцам, итальянцам и другим ныне существующим европейским нациям.

Сложно не согласиться с моим другом, к сожалению, ныне покойным, словацким писателем и русским мыслителем Сергеем Хелемендиком. Еще в 2015 году он описалпроисходящее такими словами.

«За начавшейся катастрофой Европы, которая пока стыдливо называется «кризис беженцев», стоят США как пока доминирующий субъект мировой политики, а также мировой олигархат, который все чаще называют глобальным предиктором, который с США тесно связан».

«Цель этой внезапной катастрофы понятна все большему количеству людей в Европе, но от огромных масс европейцев пока скрыта. Организованное, подготовленное вторжение миллионов мигрантов и реальных беженцев несет с собой начало гражданских войн в европейских странах, которые могут изменить Европу в течение нескольких лет до неузнаваемости».

На вопрос, зачем все это нужно, ответ был таким: «Назову основные цели. Во-первых, не допустить сближения пока ещё сильной Европы с набирающими силу Россией и Китаем, что означало бы конец США как мировой империи. Во-вторых, натравить Европу на Россию, как это удавалось уже много раз».

Как в воду глядел! Если к этому добавить, что:

инициатором принятия Глобального миграционного пакта являются не США, а Ангела Меркель,

которая летом 2015 года «начала дискуссию», а в 2016 году после подписания предварительного документа предложившая принять пакт к концу 2018 года,

свою статью от февраля 2015 года С. Хелемендик назвал «Ангела Меркель — это «троянская кобыла» США»,

то анализ происходящего, сделанный С. Хелемендиком, будет практически пророческим!

Добавлю ещё несколько строк из его книги «Мы …их!», увидевшей свет аж в 2003 году, чтобы смысл происходящего стал понятен каждому.

«Наши упитанные европейские братья… уже закончили свое существование в истории, их уже нет… Вавилонское смешение народов на улицах их городов только начинается. Они не понимают пока, что случилось. И уже совсем не понимают, что никаких демократических или хотя бы мирных решений случившееся не имеет… Вот и все. Вот и обещанный закат Европы».

Последнее, что нам надо обсудить в этой связи, — это традиционное для России «что делать». Что нам делать в ситуации, когда рядом с нашими границами начнется ускоренное формирование новых народов и неведомый «повар» начнет перемешивать между собой сотни миллионов человеческих особей? Как сохраниться России, когда в Европу приедет примерно столько же людей, сколько в ней сейчас живет? Когда США и Великобритания будут использовать географические преимущества своего островного положения, дополненные «стенами Трампа» и выходом Британии из ЕС?

Мы должны осознать, что Глобальный миграционный пакт появился не просто так и вовсе не является плодом чьих-то заблуждений или излишнего человеколюбия вкупе с повышенной наивностью. Это реальный план действий, который будет решительно воплощаться в жизнь. Мы должны осознать, что милой и уютной Европы более нет. Ее ещё можно увидеть, но фактически она приговорена к таким переменам, которые изменят её облик, смысл и дух. В итоге уничтожат сегодняшнюю Европу. «Новая» европейская реальность, выстраиваемая глобальными игроками на «руинах» сегодняшней, может быть направлена и будет направлена только против нас. Иначе она просто не нужна. Сегодня Европа и так под США, а попытки поиграть в самостоятельность успешно гасятся «желтыми жилетами» и всевозможными скандалами. Попытки «войти» в Европу после принятия решения о ее фактическом перепрограммировании несут в себе угрозу потери нашего суверенитета и нашей идентичности. Стремление «вступить в Европу», перенять «европейские ценности» становится не просто неподходящим для России, а странным и совершенно неуместным. Правильной линией поведения на ближайшее время будет не слияние с Европой и попытки понравиться Западу, а дистанцирование от нее, подчеркивание того, что мы уникальная Русская многонациональная цивилизация. Со своим перечнем ценностей, который ещё недавно был присущ и европейцам. Как когда-то Россия в волнах геополитических потрясений взяла на себя роль хранителя православия и стала Третьим Римом, так сегодня мы должны заявить, что «Европа — это Россия». Именно так: не «Россия — это Европа», а ровно наоборот. Спокойный и взвешенный рассказ о том, что на самом деле происходит в мире. Укрепление армии, прекращение членства во всевозможных организациях (вроде Совета Европы), которые пытаются диктовать нам «что хорошо, а что плохо». Социальная политика внутри России должна стать главным приоритетом государства. Ведь, кроме армии и флота, у Российского государства есть ещё один, самый важный союзник — народ России. Из народа состоит и армия, и флот. И каждый гражданин России должен четко понимать, что нам угрожает, за что неизбежно придется сражаться. Активная пропаганда тезиса «Европа сегодня — это Россия» среди самих европейцев. Когда жареный петух Глобального миграционного акта запоет в Европе во весь голос, миллионы и миллионы европейцев задумаются о своей дальнейшей судьбе. И захотят эмигрировать. Наша задача, как во времена Екатерины Великой и других наших руководителей, принять к себе здоровые части европейских наций. Территории у нас много, людей, увы, мало. Тех, кто готов разделить наши ценности, мы будем пускать к себе. Очевидно, что приезд сотен миллионов людей на Европейский континент неизбежно приведет к обрушению в ней социальных стандартов. Ни соцобеспечение, ни медицина не смогут работать на удвоившееся количество «европейцев». Для этого не будет средств, порядок уступит место хаосу, что прекрасно вписывается в англосаксонскую концепцию «града на Холме». Везде должно быть плохо, а у них, отгородившихся стенами, проливами и океанами, должно быть хорошо. Так вот, хорошо должно быть и у нас! Демография превыше всего. Будущий кипящий котел под названием «Европа» будет выплескивать «лишних людей», которые не найдут себе места в «новой» реальности. Способов снятия подобной напряженности во все времена было два: либо колонизация новых земель, либо война. Европейские нашествия на Россию всегда шли с двойной целью — сначала победить нас военным путем, потом колонизировать и эксплуатировать наши богатства. Ровно такая же перспектива рисуется и в будущем. Чтобы устоять, нас должно быть много. Принятие в Россию здоровых частей европейского общества в качестве переселенцев и беженцев — это лишь часть решения проблемы. Главное решение — политика стимулирования рождаемости внутри России. Всеми способами и на очень долгий период. Стержень, ядро этой политики у нас уже есть — это идея «Русского миллиарда», высказаннаяеще в 2013 году. Если наши европейские соседи за свой счет построят на нашей границе стену, будет просто превосходно. Они не понимают, что кошмар будет твориться по их сторону этого «заграждения». Потом сами будут бежать к нам и просить их принять. Обязательным условием нашего выживания как уникальной Русской цивилизации является общественное согласие и отсутствие внутренних потрясений. Поэтому авторы пенсионной реформы, вызвавшей негативную реакцию в обществе, апатию и уныние, покусились не только на пять лет жизни каждого гражданина, но и на будущее всего народа. Любые попытки разваливать Россию изнутри должны жестко пресекаться, равно как и попытки разорвать между собой народ и власть. Второго шанса история нам просто не даст. Мир вступает в эпоху Великой турбулентности. При этом она искусственно организовывается и дополняется акторами мировой политики, которые видят, что теряют управление процессами. Они ищут выход в организации глобальных катаклизмов и новых войн. Для новых войн нужны новые инструменты. Европа с новым этническим лицом — один из таких инструментов.

Само собой разумеется, что Россия должна отозвать свою подпись под Глобальным миграционным пактом, ни в коем случае не участвуя в его реализации на своей территории. Иначе мы и оглянуться не успеем, как все вышеописанное и уготованное для Европы произойдет у нас!

Завершить же эту статью хочется словами Петра Аркадьевича Столыпина. Когда-то он указал на левых депутатов Государственной думы, олицетворявших революционную смуту, со словами, которые сегодня надо адресовать глобальным управленцам:

«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

Николай Стариков,

специально для РИА ФАН

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100475