Удивительно, но в книге «Бессмертный полк» отсутствует Леонид Ильич Брежнев – боевой офицер, отличавшийся личным мужеством и храбростью. Именно он зажег 8 мая 1967 года – Вечный огонь у Кремлёвской стены. А сегодня его самого в пору именовать «неизвестным солдатом» — в школе его, в отличие от «солженицыных» и «упыревичей» не проходят, памятники ему не открывают.А зря…К началу 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. Линия фронта проходила по восточному берегу Цемесской бухты в районе цементного завода. В те дни, когда армии Донского фронта завершали ликвидацию окружённой под Сталинградом группировки противника, а войска Воронежского фронта вели наступление на Верхнем Дону, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин приказал командующему Закавказским фронтом, генералу армии Ивану Владимировичу Тюленеву подготовить и провести наступление на Краснодар, чтобы отрезать северокавказскую группировку немецких войск.С этой целью был разработан план десантной операции в районе Новороссийска. Основной десант высаживался с кораблей в районе Южной Озерейки, а вспомогательный под командованием майора Цезаря Куникова, состоявший из 275 бойцов морской пехоты — в районе Станички.Основу отряда составили защитники Одессы и Севастополя, которые в течение 25 суток проходили дополнительную подготовку. Пётр Межерицкий, автор книги о Цезаре Куникове, писал: «Весь личный состав отряда, включая и самого командира, готовился к высадке по программе, в которую попросту нечего было добавить.Дни и ночи были заполнены напряженными тренировками. Ночью, в самый глухой ее час, можно было услышать грозное матросское “ура” — в тот миг, когда во главе с Куниковым его люди, подойдя на катерах к мелководью, в полной амуниции бросались в студеную январскую воду — по пояс, по шею, иногда с головой».Учились быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе трофейное, метанию ножей. Каждый должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей…Операция началась 4 февраля 1943 года, однако из-за шторма и ошибок командования Черноморским флотом высадка основного десанта закончилась неудачей. А вот вспомогательный десант имел успех.Морским пехотинцам, а вслед за ними частям 18-й армии, начальником политуправления которой был полковник Брежнев, удалось закрепиться на небольшом участке побережья — меньше 30 квадратных километров. Позже он так описал эти события:«Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристрелянной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы “катюши” (впервые в практике войны на тральщике “Скумбрия” была смонтирована реактивная установка). Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину».Полковник Брежнев лично сорок раз приплывал на Малую Землю. А это было опасно, так как некоторые суда в дороге подрывались на минах и гибли от попадания прямых снарядов и авиационных бомб.Однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, полковника выбросило в море, где его чудом подобрали матросы… (С.А. Борзенко. 225 дней мужества и отваги. «Правда», 1943 год). Именно в результате этой контузии у него впоследствии возникли дефекты речи, над которыми принято кривляться у храбрых и удачливых демократов. Только вот где были бы они сейчас, если бы не Брежнев.«В отбитии наступления немцев активное участие принимал начальник политотдела 18-й армии полковник тов. Брежнев, — пишет корреспондент. — Расчёт одного станкового пулемёта (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня.Два взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой.Понеся значительные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых. По приказу тов. Брежнева расчёт вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил».В своем двухтомном исследовании «Восточный фронт» пресс-атташе Иоахима фон Риббентропа и переводчик Гитлера, оберштурмбанфюрер СС Пауль Карель (Paul Carell, настоящее имя Paul Karl Schmidt) пишет:«Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвященных складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия».К 10 февраля десант занял населённый пункт Мысхако и несколько кварталов Новороссийска. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч, позже на плацдарме высадилось ещё пять партизанских отрядов.К сожалению, все господствующие высоты занимал противник и позиции десанта простреливались как на ладони. Десантники вынуждены были постоянно вгрызаться в скальный грунт побережья. Помогали защитникам плацдарма лёгкие бомбардировщики У-2 46-го Гвардейского Таманского авиационного полка, где служили девушки («Ночные ведьмы»).Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название «Малая земля». Командир десанта майор Цезарь Куников вскоре после высадки был ранен и вывезен в Геленджик, где умер от ран. За мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.На «Малой земле» было совершено немало и других подвигов. Один из них – подвиг матроса Владимира Никитовича Кайды, убившего двух немцев ударом кулака.9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой плацдарм в районе Станички сыграл немалую роль — с него наступала одна из трёх групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны «Малой земли».2 ноября 1944 года Леониду Ильичу Брежневу было присвоено воинское звание генерал-майора. С июня 1945 года он — начальник политуправления 4-го Украинского фронта, затем — начальник политуправления Прикарпатского военного округа.На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Леонид Ильич Брежнев был комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта, шёл во главе колонны вместе с командующим фронтом, Героем Советского Союза, генералом армии Андреем Ивановичем Ерёменко.В декабре 1966 года в Александровском саду у Кремлевской стены началось сооружение мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата».Работа шла быстро, и уже 3 декабря к Кремлевской стене с 41-го километра Ленинградского шоссе из братской могилы был перенесен и торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата. 8 мая 1967 года мемориальный архитектурный ансамбль был открыт официально.Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажег Вечный огонь от факела, который ему передал Герой Советского Союза Алексей Маресьев.Леонид Ильич был открытым, жизнерадостным человеком, простым для своих людей, жестким для врагов. В отличие от всех последующих лидеров страны, Брежнев был высок ростом, статен, хорош собой и пользовался успехом у женщин. Он любил охоту, быстрые красивые автомобили и военную технику, всю жизнь был страстным курильщиком…Немало Леонид Ильич сделал для армии и ВДВ в частности.Генсек Брежнев и десантник номер один Маргелов дружили. Они оба были страстными охотниками и часто охотились вместе. Почти всегда на охоту для Брежнева брали сухой паёк ВДВ. Очень он ему нравился.Именно благодаря этому получили самостоятельность сильно урезанные при Хрущёве воздушно-десантные войска.Леонид Ильич любил ВДВ, называл их «Дальнобойной артиллерией ЦК КПСС», способствовал их развитию. В результате советские десантники получили такую технику, какой не было ни у одной из стран НАТО.Леонид Ильич Брежнев был настоящим мужиком, храбрым солдатом, мудрым политиком. И никто не заставит нас думать иначе.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/leonid_ilich_brezhnev_boevoj_oficer_otlichavshijsja_lichnym_muzhestvom_i_khrabrostju/2019-02-12-63885