Леонид Ильич Брежнев – боевой офицер, отличавшийся личным мужеством и храбростью
10:42. 13 февраля 2019 Просмотров - 757 16 коммент. Опубликовал: feedmatic
Удивительно, но в книге «Бессмертный полк» отсутствует Леонид Ильич Брежнев – боевой офицер, отличавшийся личным мужеством и храбростью. Именно он зажег 8 мая 1967 года – Вечный огонь у Кремлёвской стены. А сегодня его самого в пору именовать «неизвестным солдатом» — в школе его, в отличие от «солженицыных» и «упыревичей» не проходят, памятники ему не открывают.
А зря…
К началу 1943 года Новороссийск был оккупирован немецкими и румынскими войсками. Линия фронта проходила по восточному берегу Цемесской бухты в районе цементного завода. В те дни, когда армии Донского фронта завершали ликвидацию окружённой под Сталинградом группировки противника, а войска Воронежского фронта вели наступление на Верхнем Дону, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР Иосиф Виссарионович Сталин приказал командующему Закавказским фронтом, генералу армии Ивану Владимировичу Тюленеву подготовить и провести наступление на Краснодар, чтобы отрезать северокавказскую группировку немецких войск.
С этой целью был разработан план десантной операции в районе Новороссийска. Основной десант высаживался с кораблей в районе Южной Озерейки, а вспомогательный под командованием майора Цезаря Куникова, состоявший из 275 бойцов морской пехоты — в районе Станички.
Основу отряда составили защитники Одессы и Севастополя, которые в течение 25 суток проходили дополнительную подготовку. Пётр Межерицкий, автор книги о Цезаре Куникове, писал: «Весь личный состав отряда, включая и самого командира, готовился к высадке по программе, в которую попросту нечего было добавить.
Дни и ночи были заполнены напряженными тренировками. Ночью, в самый глухой ее час, можно было услышать грозное матросское “ура” — в тот миг, когда во главе с Куниковым его люди, подойдя на катерах к мелководью, в полной амуниции бросались в студеную январскую воду — по пояс, по шею, иногда с головой».
Учились быстро окапываться, ходить по гальке с завязанными глазами, не глядя разбирать и собирать любое оружие, в том числе трофейное, метанию ножей. Каждый должен был владеть пулеметами и минометами всех систем, трофейными орудиями. Учились бинтовать, останавливать кровотечение, накладывать шины при переломах. Учились распознавать минные поля, минировать и разминировать местность, по голосу и шепоту узнавать товарищей…
Операция началась 4 февраля 1943 года, однако из-за шторма и ошибок командования Черноморским флотом высадка основного десанта закончилась неудачей. А вот вспомогательный десант имел успех.
Морским пехотинцам, а вслед за ними частям 18-й армии, начальником политуправления которой был полковник Брежнев, удалось закрепиться на небольшом участке побережья — меньше 30 квадратных километров. Позже он так описал эти события:
«Ночь с 3 на 4 февраля 1943 года была очень темная. Тихо вышли катера с десантниками из Геленджика к Цемесской бухте. Оттуда, из пункта развертывания, они по сигнальным ракетам устремились к берегу. Одновременно по береговой полосе, заранее пристрелянной, ударила наша артиллерия. В грохот взрывов ворвались огненные залпы “катюши” (впервые в практике войны на тральщике “Скумбрия” была смонтирована реактивная установка). Два торпедных катера на большой скорости пересекли путь десантным судам, оставляя дымовую завесу, чтобы скрыть их от огня с берега. Сторожевой катер ударил по району рыбозавода, подавляя огневые точки противника, оставшиеся после артналета. В момент, когда куниковцы бросились на берег, наши батареи перенесли огонь в глубину».
Полковник Брежнев лично сорок раз приплывал на Малую Землю. А это было опасно, так как некоторые суда в дороге подрывались на минах и гибли от попадания прямых снарядов и авиационных бомб.
Однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, полковника выбросило в море, где его чудом подобрали матросы… (С.А. Борзенко. 225 дней мужества и отваги. «Правда», 1943 год). Именно в результате этой контузии у него впоследствии возникли дефекты речи, над которыми принято кривляться у храбрых и удачливых демократов. Только вот где были бы они сейчас, если бы не Брежнев.
«В отбитии наступления немцев активное участие принимал начальник политотдела 18-й армии полковник тов. Брежнев, — пишет корреспондент. — Расчёт одного станкового пулемёта (рядовые Кадыров, Абдурзаков, из пополнения) растерялся и не открыл своевременно огня.
Два взвода немцев, воспользовавшись этим, подобрались к нашим позициям на бросок гранаты. Тов. Брежнев физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой.
Понеся значительные потери, немцы отступили, бросив на поле боя несколько раненых. По приказу тов. Брежнева расчёт вёл по ним прицельный огонь, пока не уничтожил».
В своем двухтомном исследовании «Восточный фронт» пресс-атташе Иоахима фон Риббентропа и переводчик Гитлера, оберштурмбанфюрер СС Пауль Карель (Paul Carell, настоящее имя Paul Karl Schmidt) пишет:
«Бойцы Куникова окопались поодиночке или маленькими группами и так бешено отовсюду стреляли, что у непосвященных складывалось впечатление, будто высадилась целая дивизия».
К 10 февраля десант занял населённый пункт Мысхако и несколько кварталов Новороссийска. Численность группировки войск была доведена до 17 тысяч, позже на плацдарме высадилось ещё пять партизанских отрядов.
К сожалению, все господствующие высоты занимал противник и позиции десанта простреливались как на ладони. Десантники вынуждены были постоянно вгрызаться в скальный грунт побережья. Помогали защитникам плацдарма лёгкие бомбардировщики У-2 46-го Гвардейского Таманского авиационного полка, где служили девушки («Ночные ведьмы»).
Этот маленький клочок земли, который 225 дней обороняли наши войска, получил название «Малая земля». Командир десанта майор Цезарь Куников вскоре после высадки был ранен и вывезен в Геленджик, где умер от ран. За мужество и отвагу ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
На «Малой земле» было совершено немало и других подвигов. Один из них – подвиг матроса Владимира Никитовича Кайды, убившего двух немцев ударом кулака.
9 сентября началась операция по взятию Новороссийска, в которой плацдарм в районе Станички сыграл немалую роль — с него наступала одна из трёх групп войск, обеспечивавших блокирование и захват города. К 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны «Малой земли».
2 ноября 1944 года Леониду Ильичу Брежневу было присвоено воинское звание генерал-майора. С июня 1945 года он — начальник политуправления 4-го Украинского фронта, затем — начальник политуправления Прикарпатского военного округа.
На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве Леонид Ильич Брежнев был комиссаром сводного полка 4-го Украинского фронта, шёл во главе колонны вместе с командующим фронтом, Героем Советского Союза, генералом армии Андреем Ивановичем Ерёменко.
В декабре 1966 года в Александровском саду у Кремлевской стены началось сооружение мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного солдата».
Работа шла быстро, и уже 3 декабря к Кремлевской стене с 41-го километра Ленинградского шоссе из братской могилы был перенесен и торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата. 8 мая 1967 года мемориальный архитектурный ансамбль был открыт официально.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев зажег Вечный огонь от факела, который ему передал Герой Советского Союза Алексей Маресьев.
Леонид Ильич был открытым, жизнерадостным человеком, простым для своих людей, жестким для врагов. В отличие от всех последующих лидеров страны, Брежнев был высок ростом, статен, хорош собой и пользовался успехом у женщин. Он любил охоту, быстрые красивые автомобили и военную технику, всю жизнь был страстным курильщиком…
Немало Леонид Ильич сделал для армии и ВДВ в частности.
Генсек Брежнев и десантник номер один Маргелов дружили. Они оба были страстными охотниками и часто охотились вместе. Почти всегда на охоту для Брежнева брали сухой паёк ВДВ. Очень он ему нравился.
Именно благодаря этому получили самостоятельность сильно урезанные при Хрущёве воздушно-десантные войска.
Леонид Ильич любил ВДВ, называл их «Дальнобойной артиллерией ЦК КПСС», способствовал их развитию. В результате советские десантники получили такую технику, какой не было ни у одной из стран НАТО.
Леонид Ильич Брежнев был настоящим мужиком, храбрым солдатом, мудрым политиком. И никто не заставит нас думать иначе.
Источник: http://nashaplaneta.su/news/leonid_ilich_brezhnev_boevoj_oficer_otlichavshijsja_lichnym_muzhestvom_i_khrabrostju/2019-02-12-63885
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Единственный кто был на передовой из партийный боссов.
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а Щёлоков например ? Или А.Н.Яковлев
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“Тов. Брежнев физически воздействовал на пулемётчиков и заставил их вступить в бой.” – так культурно называли в книгах о Л.И. Брежневе простое русское явление – от.издил
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Под Москвой ни кто не заставлял вступать в бой.
Все и так знали, что бой есть.
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Л. Брежнев много сделал после войны. Под его руководством восстанавливали
промышленные предприятия и ДнепроГэс на Украине, поднимали Целину в Казахстане, строили космодром Байконур. Поэтому он заслуженно стал Героем Социалистического Труда. При нем больше всего в Советском Союзе построили ГЭС,
а также БАМ, он постоянно укреплял Вооруженные Силы страны и т.д.
Доморощенные “демократы” и либерасты глумятся над ним, называют стабильность
застоем, хотя при Брежневе простое население страны, в т.ч. молодежь 60-х и 70-х считают лучшими годами своей жизни.
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Он был настоящим мужиком, когда стал генсеком, об этом все знали на Днепропетровщине.
Он был храбрым солдатом, потому что был офицером и войны на Малой земле не было.
Он был мудрым политиком, только с помощью расчетливого и боязливого можно было тихо убрать Никиту.
Построили бы космодром и без него. А на счет целины, которая сейчас не нужна – это был коммунистический пиар.
Он вел к коммунизму, когда уже Хрущ весь коммунизм испахабил, и было тогда уже все понятно с коммунизмом.
На всем этом он просто был лично себе, хотя на базе Сталина, которую испахабил Хрущ,
можно было сделать очень много. Народ смеялся и ждал развала этого гниющего полукомсомола.
Нерусские паразиты во главе с предателем Горбачевым использовали это вовремя,
и “чубайсы приватизировали все что можно.
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Распечатаю фото Л.И.Брежнева и поставлю в рамку, как лучшего из лучших.
Единственный вопрос по эпохе Л.И.Брежнева может кто-то знает: Каков смысл фильма “17 мгновений весны” показанный впервые в эпоху Л.И.Брежнева? Во время, мощной советской пропаганды того времени фрицы спокойно “разгуливали” по советским тв-экранам. Что это было? Каков бы не был ответ, но советская социалистическая идеология потерпела поражение в 90-х. Сейчас думаю, что за той немецкой идеологией стояли англосаксы. Они одержали победу в бороьбе социализма и капитализма. Вынужден признать капитализм-социализм: 1:0. Кто думает иначе по поводу показа в то время фильма “17 мгновений весны”?
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не тока фильм.
Русскую ленту Победы носят киргизы: http://kabarlar.org/uploads/posts/2015-04/1429502129_bezymyannyy.png
а русские носят немецкую ленту, цветов немецкого флага. Типа “хвардейско-хеоргиевскую”.
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Этот фильм в свое время пользовался у нас успехом. Я помню родителей,бабушку,которые с нетерпением ожидали новой серии.
=Во время, мощной советской пропаганды того времени фрицы спокойно “разгуливали” по советским тв-экранам.=
И что? Было бы странным сделать фильм про разведчика в чине штандартенфюрера СС,где бы он разгуливал по служебным кабинетам в гражданской одежде. Фильм пользовался большим успехом и это плюс,а не минус советской пропаганде.
Ну а что касаемо 90х…. Там все просто: К власти пришли упыри. И совсем не важно какой они национальности,-англосаксы ли,кошерные,русские…. Там суть одна-античеловечная. А национальность значения не имеет.
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Ни какой победы капитализма над социализмом не было и нет.
У нерусских паразитов три основные вида деятельности по исследованию :
1 Как найти бактериологическое оружие, с избирательным действием на православных славян
2 Как разрушить православную веру изнутри в сознании.
3 Как заставить служить науку славян для личных целей.
Для этого нужен либо трусливый либо предатель, чтобы всех превратить в рабов в очереди за едой.
При Брежневе дали самое главное – это спокойствие духа и надежность существования,
взамен получили нищее стадо.
То же делали на Украине и получился результат. Самое главное это люди, а не имущество их.
Люди делают имущество, а не бегут туда, где сегодня кормят.
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Обязательно нужно примазать религиозную идеологию куда-то. Так эта идеоллогия как раз с Запада и пришла для порабощения сознания славян, сказочник.
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религиозное мракобесие: https://www.youtube.com/watch?v=vrBwyhzxx5c&t=397s
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Православие – Сварог, Коляда, Купала. А не Исус Христос.
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Так было во время войны, что начальники политуправлений присваивали все заслуги командования частями войск. Отсюда и изобилие медалей на груди у Брежнева.
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Леонид Ильич Брежнев также захотел попасть в мемуары Жукова, но беда в том, что Жуков писал только о тех людях, с которыми встречался лично. Брежнева же он за время войны не видел ни разу.
Кто-то из помощников подсказал генсеку оригинальный ход. Жукову “предложили” вставить текст примерно такого содержания: при обсуждении возможности расширения новороссийского плацдарма маршал заехал посоветоваться с начальником политотдела 18-й армии Леонидом Ильичем Брежневым, но не застал его, поскольку тот “как раз находился на Малой земле, где шли тяжелейшие бои”.
Первой реакции Жукова на эту вставку я боялась так, что не повезла ему визировать этот текст. Вместо меня поехал адъютант Прядухин. Конечно, на даче Жукова была буря. Я приехала уже после ее окончания: всем стало ясно, что без этой вставки книга не выйдет. Георгий Константинович был мрачный, как тень. Он долго молчал, а потом сказал: “Ну, ладно, умный поймет” и подписал текст.
Когда у нас переводили “Воспоминания и размышления” на иностранные языки – а книга вышла в 30 странах на 18 языках, то, конечно же, не рискнули ничего изменить. Во всем мире смеялись. Вот так благодаря полковнику Брежневу весь мир смеялся над нашей победой! Это благодаря ему были обесценены боевые ордена и главный орден Победы! Его умоляли боевые генералы и солдаты оправдать Сталина, но будучи трусом по натуре, пообещав боевым офицерам и солдатам, всё же отказался и остался на стороне Хрущёвцев.
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Ну хоть один правду написал,действительно на войне пуль не боялся,а став генсеком зазвездился пустив все на самотек,или понимал что поперек масонов идти опасно.А галька брежнева как себя вела,не лучше современных прошман.довок пример всем подавала как живут партийные боссы.Такой застой хуже реформ,после него как правильно пел Высоцкий-…скисли душами,опрыщавились.