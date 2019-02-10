О внутренней политике и ренессансе либерализма

Очередной выпуск видеоблога посвящен вопросам внутренней политики. А обсудив ее, можно поговорить о политике внешней.

Хронометраж:

00:00:03 – Ренессанс либерализма в России

00:18:32 – Коррупция является тормозом экономики страны

00:31:47 – Президентские гонки. На Украине нет легитимной власти

00:45:55 – Можно ли прожить на прожиточный минимум

00:49:40 – Какой должна быть внешняя политика РФ

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Предыдущий выпуск видеоблога:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100360