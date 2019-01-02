Какой надо быть России в 2019 году
Новый год — это время пожеланий, надежд и подарков. Каковы желания значительной части российского общества в грядущем 2019 году? Какие надежды возлагаются на грядущее время и какие подарки мы хотим получить от руководства страны?
В 2018 году, после победы Владимира Владимировича Путина на президентских выборах, вопреки ожиданиям общества, вместо изменения экономического курса в сторону большей самостоятельности Россия пережила «ренессанс либерализма». По лекалам и прямому указанию МВФ проведена «пенсионная реформа», увеличен НДС, продолжается действие «бюджетного правила».
В условиях постоянной откачки средств из экономики и высокой стоимости кредитов экономический рост в стране колеблется в районе 1,5-1,8% в год, что чуть выше статистической погрешности. В лучшем случае мы стоим на месте, в то время как в Китае темпы роста экономики «замедлились до 6,5% годовых».
При этом в своем майском указе президент Путин поставил задачу войти в пятерку ведущих экономик мира, для чего темпы роста экономики должны составлять примерно 8% в год. Очевидно, что с использованием либерального экономического инструментария, который упорно применяет правительство Дмитрия Медведева, задача, поставленная главой государства, не может быть выполнена.
А значит, экономический курс должен меняться. В мире нет успешных экономик, которые бы действовали по тем принципам, что искусственно навязаны в России. Везде есть государственное регулирование — и в Европе, и в США, и в Китае с Индией. Низкая ставка по кредитам является залогом низкой инфляции, а низкая стоимость денег подталкивает к развитию новых отраслей экономики.
При этом государство под названием Соединенные Штаты Америки совершенно не стесняется всячески продвигать свою продукцию, создавая искусственные барьеры для продукции конкурентов. Вашингтон не полагается на «невидимую руку рынка», прекрасно понимая, что она не существует, а вот давление, пошлины и протекционизм, наоборот, прекрасно играют роль «руки», расчищающей рынки для того, что «сделано в США».
Во внешней политике России мы сегодня наблюдаем пассивную политику, направленную исключительно на реагирование на действия оппонентов. Постоянные попытки оправдаться, кому-то что-то доказать, предпринимаемые российским МИД, не приводят ни к каким результатам. Кроме новых провокаций, новых попыток давления, новых информационных атак на Россию. Очевидно, что корректировка внешнеполитического курса является насущной необходимостью.
Народ и политическая элита, за исключением, возможно, «владельцев нескольких паспортов», ждет на мировой арене более решительного отстаивания интересов государства, прав и свобод каждого гражданина страны. Вплоть до жесткой конфронтации с теми, кто раз за разом захватывает граждан РФ по всему миру на основе высосанных из пальца обвинений.
Уважают не того, кто силен и огромен, а того, кто готов отстаивать свои права и достоинство даже перед сильными и огромными. Так было в мировой политике всегда. Так есть, и так будет. Процессы усиления страны, перевооружения армии, развития экономики не должны быть причинами, по которым Россия откладывает на будущее отстаивание своего достоинства в сегодняшнем дне.
Сегодняшняя пассивность нашей внешней политики тем более удивительна, что ее недавняя активность настолько ярко приветствовалась российским обществом и привела к огромному росту популярности лидера страны. Активная позиция Москвы во время «Крымской весны» привела к взрывному росту патриотизма и изменению сознания миллионов наших сограждан.
Активное вмешательство России в невыгодный для нас ход событий на Ближнем Востоке не только сохранил сирийскую государственность, но помог прорыву попыток изоляции РФ на мировой арене и привел к росту уважения к российскому оружию, армии и дипломатии. Все это вынудило наших противников провести целую серию провокаций, направленных на подрыв авторитета России.
«Дело Скрипалей», «химические атаки Асада», «вмешательство в американские выборы» стали инструментами в руках Запада. Однако во время этой небывалой пропагандистско-провокационной кампании мы и увидели вялую, вторичную и оправдательную политику Кремля, которая резко контрастировала с недавними инициативными действиями России на Ближнем Востоке и в украинском кризисе.
Сегодня мы можем с удивлением констатировать, что не видим стратегической линии во внешней, внутренней и экономической политике России. Мы занялись ситуационным реагированием, полностью передав инициативу в руки наших «партнеров». Такой подход чреват поражением в любом виде спорта. Проиграть с такой стратегией более вероятно, чем выиграть. Это положение неправильно и это должно быть исправлено.
Пожалуй, единственное направление, где стратегия прослеживается и выполняется — это восстановление сирийского государства. В Сирии наши цели понятны, они постепенно и пошагово достигаются. Мы видим успехи, понятен смысл и промежуточные итоги борьбы России за свои интересы.
При этом отсутствие стратегии негативно сказывается и на экономике. Сегодня никакие инвесторы, ни внешние ни внутренние, не готовы рассматривать проекты со сроком окупаемости более пяти лет.
Мы не должны уподобляться кораблю, который маневрирует между волн, стараясь пережить бурю. Не утонуть в волнах — задача, безусловно, важная. Но это тактика — тактика ухода от опасных волн, выравнивания крена. А ведь у каждого корабля есть и стратегическая задача — придти в порт назначения. Судна не ходят просто так, по ходу плавания меняя направление движения, в зависимости от цены на углеводороды или степени серьезности введенных санкций, выбирающих иной порт для окончания плавания.
Мы должны плыть в порт под названием Суверенитет. Это плавание не может и не будет легким. Но если мы не будем плыть вперед, стремиться как можно скорее бросить якорь в этой гавани, то рискуем заржаветь, просто стоя у причала пункта отправления. Поэтому пожелания и надежды в 2019 году у нас такие — активность вместо реагирования. Действия вместо выражения озабоченности.
Это будет лучшим подарком всем патриотам России.
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Источник: nstarikov.ru
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Автор совершенно прав: у всякого корабля должен быть порт назначения.Это порт – национальная идея, которая овладеет массами и призовет к действию. Капитан корабля “Россия” пока озабочен только обеспечением живучести корабля, и это делает он хорошо… А что дальше?
Существующая структура власти, основанная на частной собственности, выгоде, насилии и лжи – противоречит законам Мироздания и будет неизбежно разрушена. На знаменах будущего должно быть написано “Справедливость”, “Свет”, “Благо для народа”…
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Что такое национальная идея в Вашем понимании , и путь к ней ? Озвучьте пожалуйста.
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Не много романтики, думаю, нам не повредит. А насчёт “капитана” вы жёстко заблуждаетесь. Попробуйте вдумчиво, критично его пересмотреть.
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Мля, снова царь хороший а бояре плохие.
Мля, Старикову пора понять: кто платит зряплату, тот и танцует медвепута.
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Признание действующего сотрудника ФСБ,
https://www.youtube.com/watch?v=1sF8MK_VJz0
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“Поэтому пожелания и надежды в нынешнем 2019г такие – активность вместо реагирования. Действия вместо выражения озабоченности.”
Увы, для того, чтобы сбылись наши надежды и ожидания они должны совпасть с надеждами и ожиданиями, а главное с четкими, решительными намерениями и действиями по их осуществлению наших властей, т.е. должны быть общими, иначе наши надежды и ожидания скоро перестанут быть надеждами и ожиданиями – они исчезнут, сотрутся… К сожалению, ждать реализации со стороны наших властей наших надежд и ожиданий не приходится, ведь они не вписываются в задачи и планы наших властей и даже – ПРОТИВОПОКАЗАНЫ им… Поэтому, как и много лет подряд, всем нам нужно перестать ждать и надеяться – нужно брать инициативу в свои руки и своими руками реализовывать свои надежды и ожидания, жёстко наказывая тех, кто этому препятствует. Нашим властям (Президенту, правительству, думе, прочим госчиновникам, силовым структурам),равно как и их ХОЗЯЕВАМ, нужно именно такое положение на территории нашей России, т.е. нашим врагам нужно дальнейшее разложение России, её уничтожение, разворовывание средств за проданные ресурсы, увеличения импорта, застоя в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, медицине, порабощение и угнетение коренного русского населения. Это – очевидно мало-мальски мыслящему ребёнку! Так что, ждать и надеяться нечего и не на кого – передушат и перетравят! Именно это давно и идёт, так давно, что даже в глаза бросаться перестаёт – принимается за норму….
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Даже Стариков начал пенять власти. Но пока ещё полегоньку.
Я вот не понял, где автор увидел ясные цели в Сирии? Наверное Асад хороший мужик, не исключаю. Но все эти хорошие мужики уже неоднажды поворачивались к нам задом, а к САСШ передом(хотя в нынешних порядках, может и наоборот … евроценности прости Госсподи). Потом их убивали, но нам от этого не легче. Так чего хотят в Сирии? Трубу для Газпрома, чтоб у Миллера с Новаком зряплата стала, как не у каждого наркобарона? Попилить на восстановлении Сирии? Трудно же проверить будет и дело благое. В благое кстати не верится совсем – при капитализме так не бывает. Ещё меньше верится в благое на фоне практически предательства Донбасса.