Какой мужчина нужен женщине? Велеслава и Юлона Стоянова

Как найти мужчину своей мечты.



Юлона Стоянова и Велеслава



Мы с Велеславой решили посвятить эту передачу Сильной Половине человечества, а именно вопросу “Какого мужчину хочет видеть рядом с собой женщина?”



В последнее время в интернете пестрят всевозможные “пособия” для женщин по уходу за мужчинами. Начиная от того, как кормить, заканчивая нравоучениями как должна выглядеть сама женщина, чтобы мужчина был счастлив. И “счастлив” тут ключевое понятие.



В передаче вы услышите женский взгляд на такие вопросы:

Какими качествами должен обладать глава семьи?

От кого зависит счастье и покой в семье?

Как подходили к выбору спутника жизни в былое время?

Как определяли годность к супружеству?

А также в этой передаче будут затронуты и другие важные вопросы.



Присоединяйтесь к прослушиванию!



Быть Добру!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Vdz9T0cYZg