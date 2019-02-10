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Какой мужчина нужен женщине? Велеслава и Юлона Стоянова

09:57. 10 февраля 2019 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

Как найти мужчину своей мечты.

Юлона Стоянова и Велеслава

Мы с Велеславой решили посвятить эту передачу Сильной Половине человечества, а именно вопросу “Какого мужчину хочет видеть рядом с собой женщина?”

В последнее время в интернете пестрят всевозможные “пособия” для женщин по уходу за мужчинами. Начиная от того, как кормить, заканчивая нравоучениями как должна выглядеть сама женщина, чтобы мужчина был счастлив. И “счастлив” тут ключевое понятие.

В передаче вы услышите женский взгляд на такие вопросы:
Какими качествами должен обладать глава семьи?
От кого зависит счастье и покой в семье?
Как подходили к выбору спутника жизни в былое время?
Как определяли годность к супружеству?
А также в этой передаче будут затронуты и другие важные вопросы.

Присоединяйтесь к прослушиванию!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0Vdz9T0cYZg

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