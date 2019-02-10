Какой мужчина нужен женщине? Велеслава и Юлона Стоянова
Как найти мужчину своей мечты.
Юлона Стоянова и Велеслава
Мы с Велеславой решили посвятить эту передачу Сильной Половине человечества, а именно вопросу “Какого мужчину хочет видеть рядом с собой женщина?”
В последнее время в интернете пестрят всевозможные “пособия” для женщин по уходу за мужчинами. Начиная от того, как кормить, заканчивая нравоучениями как должна выглядеть сама женщина, чтобы мужчина был счастлив. И “счастлив” тут ключевое понятие.
В передаче вы услышите женский взгляд на такие вопросы:
Какими качествами должен обладать глава семьи?
От кого зависит счастье и покой в семье?
Как подходили к выбору спутника жизни в былое время?
Как определяли годность к супружеству?
А также в этой передаче будут затронуты и другие важные вопросы.
Присоединяйтесь к прослушиванию!
Быть Добру!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-