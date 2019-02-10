«Голодные обмороки в школах»: страну накрыла хайп-эпидемия

Ленты информационных агентств принесли сухие сообщения: специальная комиссия и прокурорская проверка не выявили случаев голодных обмороков у детей в школах Кемеровской области.

Информация, распространенная в конце января уполномоченным по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрием Кислицыным и набатом прогремевшая на всю страну, оказалась не соответствующей действительности.

Фейком.

Сам омбудсмен под конец некрасивой истории тоже признался: «В тех школах, где побывала комиссия, фактов голодных обмороков у детей не было. В мой адрес поступали анонимные сообщения из этих районов, где находятся школы. Я обязан был проверить эти факты».

За последние месяцы российские чиновники из-за своих высказываний неоднократно оказывались в центре громких скандалов. Но эта история по-своему, возможно, самая отвратительная.

Пару лет назад Рунет стал объектом массированной пропагандистской кампании. Были запущены и широко распространены многочисленные душещипательные истории от первого лица, свидетельствовавшие о том, что малоимущие слои населения (особенно самые незащищенные — дети и старики) в России голодают.

Причем обстоятельства кампании и использовавшиеся медийные технологии не оставляли сомнений в инспирированном и организованном характере происходящего. А это, в свою очередь, порождало вопросы, какие цели — явно политические — ставили перед собой заказчики и организаторы кампании. Во всяком случае, признаки информационной диверсии тогда были налицо.

Правда, результат оказался далеко не тем, на который был расчет. Поверивших жалостливым рассказам оказалось совсем немного. Сами истории подверглись безжалостному разоблачению общественности, а их авторы (в тех случаях, когда это были реальные люди, а не специально созданные боты) — ядовитому троллингу.

От тех событий Рунет унаследовал два широко известных мема, не потерявших своей популярности до сих пор: «синий мальчик» и «куриные шкурки».

Их по сей день используют для характеристики слишком уж очевидной лжи, с помощью которой пытаются вскрывать социально-экономические «язвы» России. Судя по всему, реальные отечественные проблемы обличителям зачастую кажутся недостаточно ужасными, поэтому шок-контент просто придумывается.

Что касается проблемы голода, то ситуация достаточно проста.

Развитый мир, к которому в полной мере относится и Россия, победил голод даже в самых бедных слоях общества. Теперь проблема в ином — в качестве питания малоимущих.

Они не голодают в буквальном смысле этого слова. Но рацион малоимущих граждан не сбалансирован. В нем не хватает — нередко критически — необходимых для полноценного питания продуктов (в частности, свежих овощей и фруктов, мяса и рыбы), зато в большом количестве присутствуют дешевые суррогаты, поскольку тот же спред на основе пальмового масла — очень плохая замена натуральному сливочному.

А в случае детей с их растущим и развивающимся организмом все это тем более актуально.

Это действительно очень серьезная и большая проблема, требующая внимания государства. Но это не проблема голода.

Данные реалии вполне очевидны всем здравомыслящим людям, а таковых в стране большинство. Именно поэтому интернет-кампания двухлетней давности провалилась с громким треском.

Но одно дело, когда ложь распространяют анонимные боты и нервические дамы, известные своей глубокой нелюбовью к Кремлю, и совсем другое — когда словосочетание «голодные обмороки у школьников из малоимущих семей» начинают использовать должностные лица.

Во втором случае здравый смысл может отказать даже самым рационально мыслящим и хладнокровным людям, заставив их поверить в то, что, казалось бы, очевидным образом противоречит реальности.

Вряд ли кузбасский детский омбудсмен ставил своей целью подрыв политической стабильности в стране через разжигание антивластных настроений, хотя если что и способно гарантированно ударить по любым рейтингам доверия и поддержки, так это падающие в обморок от голода дети. Скорее имело место просто некоторое количество профессиональной безответственности и желание «хайпануть» — а что, всем можно, почему чиновнику нельзя?

Ситуация тем более дикая, учитывая, что школьное питание действительно больная тема безо всяких выдумок о голодных обмороках. Достаточно вспомнить недавние скандалы, когда вскрылась безобразная практика сегрегации детей из малообеспеченных семей в ряде регионов. Где-то «бесплатников» сажают за отдельные столы в школьных столовых, в других местах их кормят хуже, чем тех, за кого платят родители.

Вот это — реальные проблемы, которые стоят в настоящий момент. И именно их решением необходимо заниматься.

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Ирина Алкснис