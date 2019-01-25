Голодные обмороки детей в школах подтвердились: смотрят, как едят другие

Детский омбудсмен Кемеровской области рассказал о результатах своей проверки

В Кузбассе голодают дети. Сегодня, сейчас. Что это - сюрреалистическая картина, написанная в стране, где не так уж плохо с миллионерами, заводами, пароходами и яхтами? XXI век на дворе, но учителя школ Кемеровской области бьют тревогу: ученики падают в голодные обмороки, потому что у них нет денег на обеды. Эти обращения проверил детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын: он рассказал нам о результатах проверки. Факты подтвердились.

- Сейчас я нахожусь в командировке, езжу по областным школам, общаюсь с учителями и родителями, - пояснил нам Дмитрий Владимирович. - И, к сожалению, печальный факт того , что дети в области голодают, подтверждается. Все те обращения, которые были мне направлены, оказались достоверными.

Но вопрос очень деликатный: я не могу озвучить ни номеров школ, ни фамилий классных руководителей и детей. Учителя просто умоляют не называть их.

Поднялась большая волна, и я буду отстаивать каждое свое слово. Считаю, что этим вопросом должен заниматься не только уполномоченный по правам ребенка, но и другие структуры.

Проблема крайне серьезная: дети голодают. Совместно с моей коллегой федерального уровня (уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова — Авт.) мы готовим пакет документов с нашими предложениями. Пока, на стадии разработки, не могу сказать, что именно там будет. Сейчас Следственный комитет тоже проверяет информацию, запрос также направлен в прокуратуру.

- Что говорят родители детей, которые не могут оплачивать школьные обеды?

- Говорят разное. Но все эти семьи малоимущие. В каждой из них свои жизненные обстоятельства — кто-то выпивает, кто-то «закредитован», но всех случаях эти люди не могут ежедневно оплачивать обеды стоимостью 50 рублей своим детям. Однако, как бы там ни было, дети не должны голодать!

- В Москве при наличии соответствующих справок дети из малообеспеченных семей обедают в школах бесплатно. В Кемеровской области другая ситуация?

- Не только в Кемеровской области она другая. Все зависит от конкретного региона. Где-то обед не оплачивают совсем, где-то есть так называемые «разные столы» - стандартный и для льготников. О них мне как раз рассказали учителя. Вот представьте, один ребенок ест гречку, а второй — гуляш. Это просто недопустимо.

Получается, что эта абсурдная и страшная ситуация возникла из-за социального расслоения общества. У одних родителей есть 50 рублей, чтобы оплатить школьный обед, а у других нет. Поэтому часть класса на перемене идет в столовую, а остальные школьники голодают...

Эта проблема коснулась в основном сельских школ, и тех, где обучаются дети из бедных семей. Чтобы ее решить, правозащитник обращался к предпринимателям области с просьбой оплатить детские обеды. Так в одной из школ появились шефы, которые оплачивают питание десятку учеников из малоимущих семей.

Но неужели ситуация в стране столь безвыходна, что нужно просить «доброго дядю» накормить голодающих школьников? И элементарный вопрос о базовой потребности детей, питании, о защите их от голода не может быть решен на государственном уровне? Хотелось бы, чтоб такой стандарт, как «сытый ребенок», стал единым.

Тем временем волна накрыла всю страну. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила обращение Ольге Васильевой, министру просвещения. В письме говорится о необходимости внедрения стандарта бесплатного питания в школах и профессиональных училищах для детей до 18 лет на всей территории России.

Комментарий врача-гастроэнтеролога Ларисы Проскуратовой:

- Школьнику обязательно нужно полноценное питание в течение дня: белки, жиры углеводы, а также микроэлементы и витамины. При усиленной трате энергии в школе, если питательные вещества поступают нерегулярно, происходит снижение сахара в крови и истощение головного мозга. Ребенок плохо начинает запоминать, становится невнимательным, раздражительным, это проявляется головными болями, болями в животе и приводит к снижению успеваемости. Кроме того, нерегулярное питание вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, приводит к гастритам и язвам.

Источник: www.mk.ru