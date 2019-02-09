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ПРОСТАЯ инструкция счастливой жизни

15:38. 9 февраля 2019 Просмотров - 121 Один комментарий Опубликовал:
 
 


Много ли надо, чтобы быть счастливым? Обрести гармонию и спокойствие в душе, вдоволь насладиться жизнью? Сотни психологических исследований и экспериментов доказывают, что счастье не приносят ни красота, ни деньги, ни солидная должность, ни какие-либо физические блага…

Счастье начинается в нас, с правильного образа мыслей. Кто автор данной инструкции, неизвестно, но она настолько проста, лаконична и жизненна, что мы решили поделиться ей с вами.

Простая инструкция для счастливой жизни

1. Не жалей денег на удовольствие (образование).

2. Hравится — скажи. Любишь – тем более кричи.

3. Живи сегодня, потому, что вчера уже нет, а завтра может и не будет.

4. Не понятно — спроси.

5. Хочешь встретиться — Пригласи.

6. Хочешь что-то — Попроси.

7. Hикогда не спорь.

8. Хочешь быть понятым — Объясни.

9. Если виноват — сразу скажи об этом и не ищи себе оправдания.

10. Всегда помни, что у каждого своя правда и она часто не совпадает с твоей.

11. Не общайся с дураками.

12. Главное в жизни — это любовь, всё остальное — суета.

13. Проблемы человека находятся только в его голове.

14. Окружающий мир не злой и не добрый, ему всё равно есть ты или нет.

15. Постарайся извлекать удовольствие (опыт) из каждого события.

16. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет.

17. Не будь занудой.

18. Не смотри телевизор, а то козлёночком станешь.

19. Помни, что ты никому, ничего не должен.

20. Помни, что никто тебе ничего не должен.

21. Не занимайся политикой, политика озлобляет людей.

22. В жизни всегда рассчитывай только на себя.

23. Верь не обещаниям, а своим ощущениям (делам).

24. С женщинами, как и с детьми, будь терпеливым и немного снисходительным.

25. Жалей всех женщин — им сложней жить.

26. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты умрёшь, то у тебя и этого не будет.

27. Знай, что сегодняшний день — это самый лучший день твоей жизни

(Примечание от администратора — некоторые цитаты подправлены).

Источник: http://nashaplaneta.su/news/prostaja_instrukcija_schastlivoj_zhizni_ehto_nuzhno_raspechatat_i_povesit_v_kazhdoj_komnate/2019-02-09-63547

Метки: непознанное
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Один комментарий»

  • 10733 5748
    Lada 9 февраля 2019 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Список, данный в статье больше похож на инструкцию для эгоистов…как эгоисту обеспечить себя комфортом…
    Вообще то счастье это мираж, призрак…планета Земля не предусмотрена Создателем для счастья… Планета Земля – это огромный физико- психо – эмоциональный тренажёр (по Космическим меркам) по взращиванию в несовершенных (по тем же меркам) людях человечности…т.е.роста в Свете!
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