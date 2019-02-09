ПРОСТАЯ инструкция счастливой жизни
Много ли надо, чтобы быть счастливым? Обрести гармонию и спокойствие в душе, вдоволь насладиться жизнью? Сотни психологических исследований и экспериментов доказывают, что счастье не приносят ни красота, ни деньги, ни солидная должность, ни какие-либо физические блага…
Счастье начинается в нас, с правильного образа мыслей. Кто автор данной инструкции, неизвестно, но она настолько проста, лаконична и жизненна, что мы решили поделиться ей с вами.
Простая инструкция для счастливой жизни
1. Не жалей денег на
удовольствие (образование).
2. Hравится — скажи. Любишь – тем более кричи.
3. Живи сегодня, потому, что вчера уже нет, а завтра может и не будет.
4. Не понятно — спроси.
5. Хочешь встретиться — Пригласи.
6. Хочешь что-то — Попроси.
7. Hикогда не спорь.
8. Хочешь быть понятым — Объясни.
9. Если виноват — сразу скажи об этом и не ищи себе оправдания.
10. Всегда помни, что у каждого своя правда и она часто не совпадает с твоей.
11. Не общайся с дураками.
12. Главное в жизни — это любовь, всё остальное — суета.
13. Проблемы человека находятся только в его голове.
14. Окружающий мир не злой и не добрый, ему всё равно есть ты или нет.
15. Постарайся извлекать
удовольствие (опыт) из каждого события.
16. Всегда помни, что другой жизни у тебя не будет.
17. Не будь занудой.
18. Не смотри телевизор, а то козлёночком станешь.
19.
Помни, что ты никому, ничего не должен.
20. Помни, что никто тебе ничего не должен.
21. Не занимайся политикой, политика озлобляет людей.
22. В жизни всегда рассчитывай только на себя.
23. Верь не обещаниям, а
своим ощущениям (делам).
24. С женщинами, как и с детьми, будь терпеливым и немного снисходительным.
25. Жалей всех женщин — им сложней жить.
26. Если у тебя плохое настроение, подумай, что когда ты умрёшь, то у тебя и этого не будет.
27. Знай, что сегодняшний день — это самый лучший день твоей жизни
(Примечание от администратора — некоторые цитаты подправлены).
Источник: http://nashaplaneta.su/news/prostaja_instrukcija_schastlivoj_zhizni_ehto_nuzhno_raspechatat_i_povesit_v_kazhdoj_komnate/2019-02-09-63547
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Список, данный в статье больше похож на инструкцию для эгоистов…как эгоисту обеспечить себя комфортом…
Вообще то счастье это мираж, призрак…планета Земля не предусмотрена Создателем для счастья… Планета Земля – это огромный физико- психо – эмоциональный тренажёр (по Космическим меркам) по взращиванию в несовершенных (по тем же меркам) людях человечности…т.е.роста в Свете!
На Земле счастье- это лишь редкий МИГ ОЗАРЕНИЯ гармонией…момент яркой вспышки при случающемся единении духа, души и тела…( В буквице обозначен буквой – Й-)…
Не так трудно достичь счастья, но трудно его удержать…оно мгновенно…
Счастье по-разному ощущается в благости, в страстях и в невежестве…
Ра-дость – это лакмусовая бумажка счастья…его преддверие…
Счастье во многом сопряжено с познанием Правды..
Счастье надо ЗАСЛУЖИТЬ. .. это награда, дающаяся свыше, за труд души…