Миграционные тенденции в России (цифры)

Цель визита

По официальным данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2017 год более 250 000 человек получили (приняли, восстановили, признали) российское гражданство. В основном, новые граждане России прибыли из бывших советских республик, почти половина – из Украины и Казахстана (85 тыс. и 41 тыс., соответственно). Из четырех других стран Центральной Азии новых граждан РФ – около 62 тыс. За российским гражданством обращаются даже американцы – в прошлом году почти 100 американцев получили российское гражданство. Граждан Сирии – почти 400 человек, почти столько же из Вьетнама. Французов и китайцев, получивших российское гражданство в прошлом году, также сравнительно немало – соответственно, 60 и 73.Учитвая невеселый демографический прогноз в России, количество потенциальных россиян, прибывших из-за рубежа, в ближайшие годы может только вырасти. В прошлом году почти 182 тыс. человек получили вид на жительство (ВнЖ), вдобавок к тем, кто уже живет в России с ВнЖ – их 571 тыс. человек. Около 37% видов на жительства, выданных российскими властями в прошлом году или 67 000, досталось гражданам Украины. Центральноазиаты намного отстают от украинцев – всего 58 тыс. человек. Более 33% из них – из Таджикистана. Затем Узбекистан и Казахстан, а за ними – Азербайджан и Армения.Интересно, что граждан Кыргызстана, получивших вид на жительство в прошлом году, всего около 5 тыс. человек, но на миграционном учете их состоит 880 тыс. чел. А вот граждан Туркменистана, получивших ВнЖ в России в прошлом году, столько же, сколько и вьетнамцев – около тысячи человек.Узбекистан и Таджикистан возглавляют список стран по количеству граждан, зарегистрированных миграционными властями РФ. Тут речь идет о миллионах – на учет в 2017 году поставлено более четырех миллионов граждан Узбекистана и более двух миллионов граждан Таджикистана. Далее идут граждане Украины – их почти 1 800 000, и Китая – почти полтора миллиона зарегистрированных граждан. Кыргызы немножко не дотянули до «Клуба миллионов гастарбайтеров», а казахи уже дышат в спину армянам и азербайджанцам по количеству граждан, которые ежегодно собираются в Россию.Большинство из тех, кто приезжает из Центральной Азии в Россию, целью своего визита указывают работу. Граждане Казахстана, в основном, приезжают в Россию «по частным делам».Таким образом, миграционные потоки из Центральной Азии все еще находятся на высоком уровне. Из тенденций последних лет можно обратить внимание на количество тех, кто старается узаконить свое пребывание на территории Российской Федерации посредством получения гражданства и вида на жительство.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8283794.html