Краткий курс истории. Александр Матросов: правда о личности и подвиге





5 февраля 2019 года исполнилось 95 лет со дня рождения Александра Матросова. Имя этого бойца Красной Армии, совершившего легендарный подвиг, знакомо каждому из нас. Красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса оперативной группы генерала Герасимова Калининского фронта, член ВЛКСМ. Погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Имя Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку, а сам он навечно зачислен в списки 1-й роты этой части. Это был первый приказ НКО СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении павшего Героя навечно в списки воинской части. Города и деревни, улицы и стадионы, мемориалы и памятники по всей России носят имя Александра. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской доблести. Бесстрашно отдав жизнь за своё Отечество и боевых товарищей, он навсегда вошел в историю.

Александр Матросов

Те, кто был рожден и вырос во времена СССР, ещё со школьной скамьи знали о подвиге Александра Матросова. Официальная биография гласит, что Матросов Александр Матвеевич родился 5 февраля 1924 года в Екатеринославе (в настоящее время – город Днепропетровск, Днепр).



А.М. Матросов

Детство Саши прошло в Ивановском и Мелекесском (Дмитровоград) детских домах Ульяновской области. Была в его биографии и Уфимская трудовая колония для детей, куда он был определен за нарушение установленного режима. В начале Великой Отечественной войны Матросов работал учеником слесаря, затем помощником воспитателя. И неоднократно обращался с письменными просьбами направить его на фронт. В сентябре 1942 года был призван в армию и начал учёбу в Краснохолмском пехотном училище (под Оренбургом), но уже в январе 1943 года вместе с курсантами училища добровольцем в составе маршевой роты, отправился на Калининский фронт. С 25 февраля 1943 года на фронте. Служил в составе 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина, позже это подразделение стало 254-м гвардейским стрелковым полком 56-й гвардейской стрелковой дивизии Калининского фронта.

27 февраля 1943 года героически погиб в бою в районе деревни Чернушки Локнянского района Калининской области.

Бой у деревни Чернушки Локнянского района Калининской области 27 февраля 1943 года развивался следующим образом: дорогу к деревне батальону, в котором служил Александр Матросов, прикрывали три ДЗОТа с пулеметами. Если два из них удалось подавить противотанковыми ружьями, гранатами и другими огневыми средствами, то третий был расположен настолько выгодно, что взять его издалека никак не получалось. Тогда Александр Матросов совершил бросок вперед под огнем, и смог кинуть в ДЗОТ две гранаты. Однако и после взрывов пулемет продолжил стрельбу по поднявшемуся было в атаку батальону. В этот момент Александр бросился на амбразуру и прикрыл её своим телом, дав своим товарищам необходимое время для рывка к немецкой позиции.



Памятник Александру Матросову в г. Великие Луки.

Александр Матросов был похоронен там же, в деревне. В 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие Луки. Инструктор политотдела 91-й отдельной стрелковой бригады старший лейтенант Петр Ильич Волков сообщил в политотдел о подвиге А. Матросова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года красноармейцу Александру Матросову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Таких как Матросов были сотни

Существуют неопровержимые данные о сотнях советских солдат и командиров, которые в годы войны совершили такие же подвиги, как Александр Матросов. Первым ещё в августе 1941 года был политрук Александр Панкратов, он также смог заставить замолчать немецкий пулемет, дав тем самым своим бойцам такие нужные им секунды, чтобы подавить вражескую огневую точку. Всего до того момента, когда всей стране стал известен подвиг Матросова, 45 человек совершили такие же геройские поступки.



Политрук А.К. Панкратов, был первым, кто в ходе войны,

закрыл своим телом вражеский пулемет.

Поступок Александра Матросова оказал огромное влияние в ходе войны не только на военнослужащих Красной Армии, но и на всё население нашей страны. Его имя стало синонимом личного мужества и отваги в любых ситуациях.

В Центральном архиве Министерства обороны РФ хранятся сотни наградных листов наших солдат, заставивших замолчать вражеские пулеметы. Все они представлены к высоким государственным наградам. Есть также несколько человек, которые остались в живых и пережили Великую Отечественную войну. Существует отечественная историческая литература, детально описывающая условия большинства из этих героических поступков. А «наградной» 33 фонд Центрального архива Министерства Обороны РФ (ЦАМО РФ) представляет к ознакомлению документы о награждении с подробным описанием условий, в которых тот или иной боец совершил подвиг. Всё это с большой уверенностью дает нам возможность говорить, что попрать память о наших героях и переписать историю наших подвигов ни у кого не получится.

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8281016.html