Визитная карточка России
20:07. 8 февраля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Забавное интервью Суркова вышедшее до кризиса 1998 года, где расхваливался банк "Менатеп", которому пророчились светлые перспективы.
https://vk.com/wall-156278021_6672 – цинк (по ссылке есть и текстовка)
Визитной карточки не получилось. Осенью 1999 года было объявлено о банкротстве банка "Менатеп".
По предыстории банка можно почитать вот здесь http://www.compromat.ru/page_9957.htm
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4763648.html