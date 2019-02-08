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Визитная карточка России

20:07. 8 февраля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:


Забавное интервью Суркова вышедшее до кризиса 1998 года, где расхваливался банк "Менатеп", которому пророчились светлые перспективы.





https://vk.com/wall-156278021_6672 – цинк (по ссылке есть и текстовка)

Визитной карточки не получилось. Осенью 1999 года было объявлено о банкротстве банка "Менатеп".
По предыстории банка можно почитать вот здесь http://www.compromat.ru/page_9957.htm

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4763648.html

Метки: 90е, капитализм, олигархи, сурков, ходорковский, юмор
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