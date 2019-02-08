Труба зовет. Мир отмечает вековой юбилей «Прощания славянки»

Источник: Российская Газета @ Константин Бахарев, Игорь Елков

В 1912 году никому не известный штаб-трубач запасного полка Василий Агапкин написал марш «Прощание славянки».

Сегодня этот марш называют шедевром мировой музыкальной культуры, а столетие написания отмечают и в России, и в славянских странах.

Шедевры из глубинки

«Прощание славянки» сверхсрочник Василий Агапкин написал в 28 лет. Но к тому времени, как это ни парадоксально звучит, он уже был старым солдатом и опытным музыкантом. В десять лет, потеряв родителей, ушел в армию. Воспитанник-корнетист оркестра резервного батальона служил в Астрахани. Затем — в полковых оркестрах в Махачкале, в Грозном и в Тифлисе — в пехоте, в драгунах и в кавалерии.

Все батальоны и полки, в которых он служил до написания «Прощания славянки», были резервными, о боях музыкант знал лишь по воспоминаниям ветеранов. Даже Балканская война, собственно, которой штаб-трубач Агапкин и посвятил свой шедевр, полыхала очень далеко. Его полк в ту пору квартировал в провинциальном Тамбове. Но для гениев нет расстояний. А мелодичность, трогательная тональность и навсегда запоминающийся напев «Прощания славянки» быстро сделал марш популярным. Первоначально он был создан для военного духового оркестра и исполнялся без слов. Тексты написали позже. Сегодня без этого марша, как, скажем, и без вальса «На сопках Маньчжурии», невозможно представить ту эпоху. Эти шедевры стали музыкальными символами XX века.

Сегодня «Прощание славянки» — в каком-то смысле ещё и неофициальная музыкальная визитная карточка России. Поэтому вполне оправданно, что его столетию придан статус события общенационального масштаба. Юбилей отмечают и в Европе. Ну а родина марша, Тамбов, объявил его своим официальным гимном. С 11 по 15 июня в Тамбовской области пройдет фестиваль духовых оркестров имени Агапкина «Марш столетия».

Хасиды против Бетховена

Как и все уникальное, марш Агапкина сопровождают мифы и легенды. Одни исследователи находят интонационную связь с увертюрами Бетховена, другие слышат в нем что-то от Чайковского. Некоторые музыковеды уверяют, что Агапкин взял за основу старую солдатскую песню времен русско-японской войны 1904—1905 годов. Наконец, есть люди, которые убеждены, что за основу взяты хасидские напевы.

Это что-то вроде истории с Михаилом Калашниковым и его автоматом. Всегда находятся «эксперты», которые будут отрицать очевидное. На том лишь основании, что никому не известный человек, по их мнению, неспособен создать нечто, что обречено на мировую славу.

Обычный человек, может, и не создаст, а вот у гениев это, порой, получается.

А ещё музыковеды отмечают парадокс: огромная популярность мелодии марша не соответствует личной популярности его автора. Марш знают все, Агапкина — увы.

— Он был скромным и честным человеком, никогда не просил ни чинов, ни наград, — вспоминает дочь автора марша Аза Васильевна Свердлова (Агапкина). — Мне уже почти 90 лет, и я всю жизнь сохраняла память о своем отце, военном дирижере и композиторе. Очень прошу включить «Прощание славянки» в Каталог объектов нематериального культурного наследия народов России.

…После революции Василий Иванович Агапкин служил капельмейстером войск ГПУ и ОГПУ, дирижером высшей школы НКВД, начальником образцового оркестра МГБ. «Прощание славянки» звучало на параде 7 ноября 1941 года на Красной площади, Агапкин тогда был главным военным дирижером сводного духового оркестра.

— А на параде Победы 24 июня 1945 года отец руководил группой барабанщиков, под дробь которых бросались фашистские штандарты под стены Мавзолея, — уточняет дочь. — В 1951 году по слуху моего папы были настроены Куранты Спасской башни Кремля.

Белое на красном

Как замечает Аза Васильевна, которой сегодня 90 лет, во время Первой мировой войны и Октябрьской революции марш пользовался огромной популярностью при проводах на фронты, среди белых и красных. Хотя напоминает: «Отец воевал на стороне красных».

Не просто воевал — фактически стоял у истоков создания коммунистических революционных военных оркестров: в 1918-м добровольцем ушел в Красную Армию и организовал духовой оркестр в 1-м Красном гусарском полку.

Но поскольку текстов к маршу было написано очень много, то он получился универсальным. В зависимости от гражданской позиции автора слов, марш принимал ту или иную политическую окраску. По текстам можно изучать историю.

Вот слова, которые сегодня почти забыты:

«Приюты наук опустели,

Все студенты готовы в поход.

Так за Отчизну, к великой цели

Пусть каждый с верою идет».

Это слова из «Песни студентов добровольческого батальона», под нее уходили на фронт в 1914—1915 годах. Затем, в гражданскую, её часто и охотно пели в Белой Добровольческой армии.

Или вот куда более знакомые слова:

«Прощай, отчий край,

Ты нас вспоминай,

Прощай, милый взгляд,

Прости-прощай,

прости-прощай…»

А теперь — самый известный текст. Вы только прочитаете первые строки, и в памяти зазвучит:

«И если в поход

Страна позовет

За край наш родной

Мы все пойдем в священный бой!

В священный бой!»

Умер полковник Агапкин в 1964 году, похоронен на Ваганьковском. На надгробии высечены ноты первых тактов «Прощания славянки».

Кстати

Под «Прощание славянки» отправляются в рейс пассажирские теплоходы на Волге и более 10 фирменных и обычных поездов. И не только в России — все международные поезда с вокзалов Беларуси, а также поезда из Симферополя, Черновцов, Харькова и Киева в Москву отходят от перрона под трогательную мелодию марша Василия Агапкова.

В Пермь на парад

C первого по третье июня в Перми, в честь 100-летия марша, пройдет первый Международный фестиваль военных и духовых оркестров «Brass Band Festival» — Мировое шоу оркестров «BRASS SHOW».

Выступят духовые оркестры из Шотландии, Нидерландов, Молдавии, Италии и России.

— Такие фестивали очень популярны в Европе, теперь и Пермь увидит этот великолепный праздник, — говорит организатор фестиваля Евгений Тверетинов. — Одновременно у нас пройдет и мексиканский шоу-карнавал.

Всего в Перми ждут 300 музыкантов. Собрать их вместе было непросто: гастроли оркестров расписаны на два — три года вперед. Но отметить столетие «Прощания славянки» согласились все.

Подготовил Константин Бахарев

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Источник: https://nstarikov.ru/club/100233