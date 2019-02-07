Главная » Невероятное в мире, Политика

Под черным костюмом — личина убийцы

15:04. 7 февраля 2019 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: Царьград.ТВ

Политолог Николай Стариков опубликовал советский плакат об американской дипломатии, который актуален и по сей день. Он наглядно демонстрирует сущность США и называется «Дипломатия по-американски».

На фоне событий в Венесуэле политолог Николай Стариков опубликовал старый советский плакат, который и в наши дни является весьма актуальным. Он называется «Дипломатия по-американски».

На плакате изображена фигура американского дипломата в черном костюме и с чемоданом руке. Где-то в середине эта фигура превращается в солдата с винтовкой за спиной, а чемодан — в железный ящик для патронов.

«Всегда актуальный советский плакат», — отметил политолог.

Напомним, что США официально признали главой Венесуэлы лидера оппозиции, который самовольно объявил себя президентом страны. А вскоре после этого советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон был замечен с бумагой, на которой было написано — 5 тысяч солдат в Колумбию. Это страна является ближайшим соседом Венесуэлы.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/100213

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Современная свадьба - демонический обряд чёрной магии
...на свадьбе – как правило в черном костюме. Мужчина излучающий Ян-энергию должен... * возвеличься как Сарра – которую подкладывали под каждого нужного человека; * будь весёлой... богам, страшным грехом считалось подать богу пищу в разбитом сосуде...
Модные женские спортивные костюмы 2016
...эффектно. Женские спортивные костюмы пестрят большим количеством ...короткие спортивные топы подойдут под любой крой штанов, важно...занятия окружающих. Спортивный костюм классического фасона всегда ...спортивном костюме, они могут быть синими или черными на...
Мода для выпускников 2015
... галстука черного или другого цвета и спрятать воротник под куртку. Рассмотрим цвета костюмов... многих особей мужского пола является черный офисный костюм, белая рубашка и синий... и модельеры уверены, что классический черный костюм никогда не выходит из моды...
Погоны, как символ чести
... Звездочки на погонах были металлические черно-зеленого цвета (оксидированные); прикреплялись ... другие технические войска – черный, но с черной же окантовкой. Пограничные войска...и продолжают носить под мундиром и даже под гражданским костюмом погоны своих ...
Русский народный костюм уже в СМИ [Традиции Русов]
... телевизионные каналы. О русском костюме и народных символах в сюжете...украинских событий и дискредитации народного костюма украинскими националистами подобное возвращение к...т.д. Таким образом, черная свастика расположенная под углом, заключенная в круг...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 октября 2015
...традиционную роль "оратора" в черной маске был назначен уроженец Израиля...в плен бойцы в защитных костюмах, и больше их никто...у "замечательных" бородатых людей под черными флагами объявится даже кустарное ОМП.... Ну а глобальная цель черных знамен все та же -...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>