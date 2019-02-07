Источник: Царьград.ТВ

Политолог Николай Стариков опубликовал советский плакат об американской дипломатии, который актуален и по сей день. Он наглядно демонстрирует сущность США и называется «Дипломатия по-американски».

На фоне событий в Венесуэле политолог Николай Стариков опубликовал старый советский плакат, который и в наши дни является весьма актуальным. Он называется «Дипломатия по-американски».

На плакате изображена фигура американского дипломата в черном костюме и с чемоданом руке. Где-то в середине эта фигура превращается в солдата с винтовкой за спиной, а чемодан — в железный ящик для патронов.

«Всегда актуальный советский плакат», — отметил политолог.

Напомним, что США официально признали главой Венесуэлы лидера оппозиции, который самовольно объявил себя президентом страны. А вскоре после этого советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон был замечен с бумагой, на которой было написано — 5 тысяч солдат в Колумбию. Это страна является ближайшим соседом Венесуэлы.

Всегда актуальный советский плакат. pic.twitter.com/LYK4WE0LCR — Николай Стариков (@nstarikov) February 4, 2019

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/club/100213