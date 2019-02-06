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Алексей Покровский про детство в блокадном Ленинграде в доме инженера Ливеровского

17:30. 6 февраля 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

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Хронометраж:
0:19 – Как А. М. Покровский оказался в семье А. В. Ливеровского
5:41 – Об образе жизни А. В. Ливеровского
9:49 – Как происходил арест Временного правительства
14:58 – Нарком железнодорожного транспорта Елизаров предложил Ливеровскому быть заместителем
21:59 – День начала войны
25:56 – Воспоминания о голоде
32:20 – А. В. Ливеровский был в звании генерала
36:12 – Мария Владимировна вела домашнее хозяйство
43:13 – Про фильм “Праздник”
46:23 – Как А.В. Ливеровский относился к рабочим
48:27 – Аресты А. В. Ливеровского

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIGfY4rYRk8

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