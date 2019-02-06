Алексей Покровский про детство в блокадном Ленинграде в доме инженера Ливеровского

Хочешь продолжения роликов Егора? Поддержи проект! https://oper.ru/donate/yakovlev



Хронометраж:

0:19 – Как А. М. Покровский оказался в семье А. В. Ливеровского

5:41 – Об образе жизни А. В. Ливеровского

9:49 – Как происходил арест Временного правительства

14:58 – Нарком железнодорожного транспорта Елизаров предложил Ливеровскому быть заместителем

21:59 – День начала войны

25:56 – Воспоминания о голоде

32:20 – А. В. Ливеровский был в звании генерала

36:12 – Мария Владимировна вела домашнее хозяйство

43:13 – Про фильм “Праздник”

46:23 – Как А.В. Ливеровский относился к рабочим

48:27 – Аресты А. В. Ливеровского



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIGfY4rYRk8