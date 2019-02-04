Видеоблог: Суть вещей

Концептуал СМИ Народ и власть должны понимать свою роль

Как избавиться от навязанных иллюзий и начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? Читайте в книге:



Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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