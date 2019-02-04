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Видеоблог: Суть вещей

15:38. 4 февраля 2019 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал:

Народ и власть должны понимать свою роль

Как избавиться от навязанных иллюзий и начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? Читайте в книге:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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Суть Вещей

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-sut-veschey

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Один комментарий»

  • 160 120
    чужой 4 февраля 2019 в 15:53 Ссылка Пометить
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    Брать Америку не нужно. У нее очень много долгов.
    Если нет своих мозгов что делать,
    то нужно перенимать опыт других.
    В России очень много евреев.
    Если попытаться переименовать синагогу, и залить строительную пену в жопу евреям,
    то Америка даст столько денег, сколько попросят.
    Весь капитал сразу не уедет. Нужно аккуратно и нежно их доить.
    Как они сейчас делают на Украине.

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