Видеоблог: Суть вещей
15:38. 4 февраля 2019 Просмотров - 76 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Народ и власть должны понимать свою роль
Как избавиться от навязанных иллюзий и начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? Читайте в книге:
Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-sut-veschey
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Брать Америку не нужно. У нее очень много долгов.
Если нет своих мозгов что делать,
то нужно перенимать опыт других.
В России очень много евреев.
Если попытаться переименовать синагогу, и залить строительную пену в жопу евреям,
то Америка даст столько денег, сколько попросят.
Весь капитал сразу не уедет. Нужно аккуратно и нежно их доить.
Как они сейчас делают на Украине.