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Дать Донбассу российские паспорта

15:32. 4 февраля 2019 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

Только вчера мы с коллегами вернулись из ДНР. Три дня пролетели незаметно. Гуманитарная миссия, многократные встречи с активистами общественных движений, депутатами парламента ДНР и главой республики. Поездка в прифронтовую Горловку для общения с ее жителями и доставки помощи в детский социальный дом.

Много общения, много слов и пожеланий.

А вопрос, задаваемый практически всеми таков: когда?

Когда Россия сделает важный шаг, который в Донбассе ждут уже очень давно?

В Москве и Ростове живут те же самые люди, тот же народ, что в Донецке, Горловке или Луганске. Но в 1991 году десятки миллионов русских людей в одночасье оказались за границей. Этот феномен не имеет аналогов в мировой истории. Десятки миллионов тех, кого сегодня называют «русскоязычными», и кто является русскими с разными корнями, жили на своей Родине. Большое Родине — СССР. Большой России. Они женились, рожали детей, ездили и работали по всей необъятной территории страны. Строили планы, учились, копили советские рубли на счетах в сберегательных кассах.

А потом пришел Горбачев. Следом за ним Ельцин. И однажды эти десятки миллионов узнали, что они иностранцы, оккупанты. Там, где жили десятилетиями, а то и веками!  И Родина ушла, а они остались. В других государствах, в которых за редким исключением их моментально их стали третировать в разной степени.

Это удивительно, когда Родина ушла, а ты остался. Вокруг все вроде то же самое, но незаметно все начинает меняться. Сначала — цвет твоего паспорта и наименование гражданства, через 25 лет во многих новообразованных странах русские уже не могут учиться на русском языке и русскому языку.

Донбасс сегодня на острие этой масштабной трагедии, которая разлита практически по всему так называемому «постсовесткому пространству». Здесь народ не робкого десятка, и он взялся за оружие, чтобы защитить себя, когда вместо притеснений и неудобств стали уже просто убивать.

Терпелив русский народ, но и его терпению иногда приходит конец.

Так вот, в Донбассе сегодня все задают один вопрос: когда я, русский или русская, смогу стать гражданином России?

Дать Донбассу российские паспорта. Колонка Николая Старикова

dnr-online.ru / Официальный сайт Донецкой Народной Республики

Этот вопрос принципиальный, речь идет о десятках миллионов. Ведь уйдя по приказу Горбачева, не пытаясь отстоять своих по приказу Елцина, Родина оставила русских не только на Украине, но и по всему периметру бывшего СССР.  Скажем честно, Россия не защищает русских так, как необходимо. Еще нет. Но такой момент настал.

Люди сидят в окопах в Донбассе уже пятый год. Гражданская война длится здесь больше, чем шла Великая Отечественная. Но в 1941—1945 все было ясно и понятно: вот враг, его надо бить и идти вперед в Берлин. И тогда война закончится. А сегодня такой ясности нет. Вперед идти нельзя, назад отступать тоже нельзя — позади мирные жители, семьи и дети. Когда закончится война, понимания нет, от слова «совсем», зато есть понимание, что пресловутый «минский формат» не прекратит войну. Потому что сепаратистам, сидящим в Киеве, война выгодна. Как и тем, кто ими управляет из Вашингтона.

Для жителей Донбасса же главное — не потерять духа и понимания своей правоты. Нет, со стороны ЛДНР уровень боевого настроя несравненно выше, чем со стороны ВСУ. Но и здесь начинает сказываться усталость от многолетнего сидения в окопах без каких-либо перемен. И главное — без ясности, что эти перемены к лучшему наступят. Что то, ради чего люди взялись бороться, будет реализовано. Что русский в Горловке будет таким же полноправным гражданином России, как и русский во Владивостоке или Рязани.

Мы предлагали это сделать до поездки, съездив на Донбасс, вернулись убежденные, что надо делать срочно, быстро и массово.

Россия должна выдать российское гражданство всем жителям Донбасса.

Дать Донбассу российские паспорта. Колонка Николая Старикова

lug-info.com / ЛИЦ

Это решение ответственное и сложное, но его надо принять. Сегодня пенсия в ЛДНР порядка трех тысяч рублей. Вместе с паспортами на Донбасс должны придти российские пенсии. И те, кто скажет, что не надо этого делать, пусть съездят на Донбасс и посмотрят в глаза старикам. Могут посмотреть в глаза миллионов их родственников, которые живут в России. Это наши деды и отцы, бабушки и матери. Мы один народ, и пока все его части не соберутся вместе, не быть покою и процветанию на русской земле. Если бы наши прадеды думали так, как предлагают современные либералы, оценивали все деньгами, то никогда бы не построили самую большую в мире державу. Где все народы процветали и мирно сосуществовали. Не может у России быть лишних, ненужных русских, где бы то ни было!

Выдача российского гражданства в срочном порядке жителям Донбасса — это лишь первый шаг. И его надо делать, но без второго и третьего шага, он к цели не приведет, хотя и приблизит. Вторым шагом должно стать заявление России о готовности дать гражданство каждому гражданину Украины (кроме тех, кто замешан в госперевороте 2014 года и совершил преступления после него). В Донбассе уже российские пенсии, российские паспорта, российские цены на бензин.

Вы хотите все это получить? Мы готовы все это дать.

Третий шаг – массовая и быстрая раздача гражданам Украины российских паспортов. Десяткам миллионов людей!

Последствия этих шагов будут крайне печальными для сидящих у власти киевских сепаратистов и очень радостными для великого народа!

Которого предатели, дураки и честолюбцы растащили по национальным квартирам.

Это не независимость.

Это феодальная раздробленность.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100184

Метки: блог
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Один комментарий»

  • 4667 4284
    strelez 4 февраля 2019 в 16:06 Ссылка Пометить
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    Крым стал российским. Туда просятся 40 тыс. евреев из Израиля с получением гражданства.
    А кому нужны донецкие, луганские и пр. русские в России?

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