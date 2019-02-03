Виртуальный бой между СУ-57 и F-35 . Противостояние ВКС РФ и ВВС США.

Как авиационный инженер, 24 года прослуживший в ВВС, я всегда интересовался перевооружением нашей военной авиации на новые типы самолетов и знаю, что сегодня во всем мире генеральной линией развития пилотируемой авиации является переход на самолеты пятого поколения.

И США первыми сделали это - начав в 2001 году серийное производство первых в мире истребителей пятого поколений F-22. К 2011 году было выпущено 195 F-22, но в том же году было принято решение прекратить их производство для перевооружения на новый F-35. Хотя при многих недостатках, выявленных при их эксплуатации, первый в мире самолет пятого поколения F-22 оказался весьма эффективным.

Так, например, в 2006 году были проведены учения «Норден Эйдж», в которых проводились учебные воздушные бои 12 истребителей F-22 с F-15, F/A-18C и F/A-18E. За первую неделю учений самолёты F-22 условно "сбили" 144 самолёта противника без потерь со своей стороны. Всего за две недели учений группировка F-22 одержала 241 условную победу, "потеряв" всего два самолёта.

Но США уверенно шли вперед и уже в феврале 2011 года поднялся в воздух первый серийный F-35 и с мая этого же года самолеты пошли в строевые части ВВС США. США и их союзники уже 8 лет ведут активную деятельность по перевооружению своей авиации на новейшие F-35 и по официальным данным по состоянию на 2018 года в ВВС США 210 самолетов F-35 всех трех модификаций, в Великобритании 15 (планируется закупить 138), в Израиле 12 (планируется закупить 75), в Австралии 10 (планируется закупить 100), в Норвегии 10 (планируется закупить 45) и т.д.

В общем, самолет F-35 доказал свою высокую боевую эффективность и пользуется большим спросом на мировом рынке вооружений, невзирая на свою высокую стоимость. В 2017 году на учениях Atlantic Trident "тридцать пятые" практически всухую разгромили лучшие истребители четвертого поколения, включая французский Dassault Rafale, британский Eurofighter Typhoon и американский F-15E. У "Рафалей" F-35 выиграли 18:0, у "Еврофайтеров" 19:1 и у F-15E – 16:1.

Впечатляют возможности авиационной промышленности США по производству F-35. За 2018 год был выпущен в общей сложности 91 самолет в ближайшие годы их выпуск будет только увеличиваться, планируется поставка в ВВС США 2443 самолетов. Массовый выпуск ведет к значительному снижению стоимости F-35, с первоначальной 100 млн. долларов до 80 млн. в 2020 г.

Ну, а что Россия? Советский Союз обладал всеми необходимыми технологиями и производственными мощностями для того, чтобы первым в мире поднять в воздух самолет пятого поколения, но развал великой державы поставил крест на этих планах. При этом американский F-35 во-многом был создан именно на советских технологиях. Еще в 1995 году компания Lockheed Martin объявила о получении военных секретов от ОКБ имени Яковлева. Знания и опыт советских технических специалистов, накопленные в процессе разработки советского истребителя вертикального взлёта и посадки Як-141, привлекались для разработки F-35. И неспроста его демонстрационная версия, Lockheed Martin X-35B, во многом внешне напоминала Як-141.

В 2001 году наконец стартовала государственная программа по разработке истребителя пятого поколения - перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА).Программа создания российского самолета пятого поколения максимально засекречена, что является совершенно правильным. Поэтому сведения о ней весьма скудные, носят большей частью рекламный характер и чаще всего сводятся к одному: "Су-57 - лучший в мире самолет пятого поколения! А американские F-22 и F-35 - дерьмо, которое не понятно, как летает!". Поэтому все дискуссии и мнения (включая и мое) основаны на открытой информации из сообщений СМИ.

Итак, в январе 2010 г. первый летный экземпляр Т-50 (Су-27) впервые поднялся в воздух. Но в воздух поднялся самолет, который вряд ли на тот момент можно было назвать самолетом пятого поколения, скорее это был его прообраз. На нем отсутствовал новый двигатель, известный как "Тип-30", отсутствовала РЛС с активной фазированной решеткой, отсутствовало большое количество новейшего бортового оборудования.

А самое главное - уже первые полеты Су-57 показали, что у него серьезные проблемы с малозаметностью, основным показателем самолетов пятого поколения. На сегодняшний день, судя по сообщениям СМИ, за 9 лет выпущено всего 12 самолетов Су-57, 10 из которых участвуют в летных испытаниях.

Самолет привлек внимание иностранных заказчиков. Особый интерес проявила Индия, которая совместно с Россией начала осуществлять проект «FGFA» (Fifth Generation Fighter Aircraft — истребитель пятого поколения). Казалось бы, пусть с опозданием, пусть с трудностями, но самолет пятого поколения появится наконец и в ВВС РФ.

И тут неожиданный удар нанесла Индия. В конце апреля 2018 г. она официально вышла из проекта «FGFA», заявив, что Су-57 не является самолетом пятого поколения, поскольку он не соответствует требованиям необходимой для самолетов этого поколения малозаметности. По мнению индийских специалистов, пятому поколению также не соответствует авионика и бортовое оборудование самолета.

К подобным заявлениям индийской стороны следует отнести весьма серьезно поскольку, как участник совместного с РФ проекта «FGFA» она получила доступ к материалам летных испытаний Су-57 и очевидно вынесла столь суровый приговор на основании этих материалов.

Следующий удар по Су-57 нанесли США. Американские специалисты утверждали, что из-за провала с малозаметностью Су-57 американские самолеты могут обнаружить и атаковать их на расстоянии почти в два раза превышающем расстояние, на котором Су-57 сможет "увидеть" F-35. Да, американцы признают, что в ближнем воздушном бою Су-57 имеет преимущество над F-35 в силу своей лучшей маневренности, но считают, что ближний воздушный бой в настоящее время не является главным видом воздушного боя.

Ну, и смертный приговор Су-57 вынес вице-премьер Российской Федерации, бывший заместитель министра обороны РФ, отвечающий за оборонно-промышленный комплекс Юрий Борисов. 2 июля 2018 года он заявил, что массовых поставок в российские войска истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет. ВВС РФ в ближайшие годы получат всего лишь 12 самолетов Су-57 установочной партии.

http://www.militarynews.ru/story.asp?rid=0&nid=48..

Кроме того СМИ сообщают о серьезных проблемах с разработкой и производством двигателя пятого поколения для Су-57, так называемого "изделия 30". Сегодня для Су-57 используется двигатель четвертого поколения АЛ-41Ф1, аналогичный устанавливаемому на самолеты Су-35 и это тоже ставит под сомнение включение Су-57 в категорию самолетов пятого поколения.

В 80-е годы я был в числе тех, кто осваивал эксплуатацию первых серийных самолетов Миг-29, которые позже считались лучшими легкими истребителями в мире. И могу сказать, что на начало эксплуатации они таковыми не были из-за своих "детских болезней". И сколько потребовалось сил представителям промышленности и нам, специалистам инженерно-авиационной службы ВВС, чтобы избавить его от этих болезней и сделать действительно лучшим в мире. Для этого потребовалось выполнить на самолетах десятки и сотни доработок, зачастую модернизировать их бортовое оборудование.

Но с Су-57 ситуация намного сложнее. Если утверждения о несоответствии его показателей малозаметности соответствует действительности, то простой доработкой не обойдешься, придется проектировать новый планер самолета, а это значит разрабатывать новый самолет. Но для этого нужно не менее 10-20 лет. А это означает, что наши ВВС не смогут ничего противопоставить ВВС наших вероятных противников, имеющих на вооружении самолеты пятого поколения.

Напомнить, что сотворили истребители Messerschmitt Bf.109 фашистской Германии с нашими И-15 и И-16 в 1941-1942 годах?

Может пора прекратить вешать лапшу на уши по поводу лучших в мире самолетов (танков, ракет, кораблей и т.п.), отказаться от проведения дорогостоящих олимпиад, универсиад, чемпионатов мира и прочих пиар-мероприятий, а заняться новой индустриализацией страны?

Как можно пытаться производить военную технику 21 века, если даже на предприятиях Роскосмоса 87 процентов станочного оборудования является устаревшим, вплоть до станков полученных из Германии после 1945 года по репарациям.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/11/2018/5b..