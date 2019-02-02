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Как раскрыть талант ребенка в раннем возрасте? Екатерина Кукса. Часть 1

08:24. 2 февраля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Талантливые дети это.

Автор-сказительница – Екатерина Кукса
Часть 2 – https://youtu.be/Rct8VUKk4MA

Мы поговорим про особенности развития и воспитания ребёнка в условиях современного мира. Как возраст от 0 до 7 лет влияет на раскрытие таланта ребёнка. Детско-родительские отношения и два крыла родительской заботы, как важнейшее условие гармоничного развития ребёнка.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KGt455TFXlE

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