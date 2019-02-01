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США потратят на ядерную гонку почти $500 млрд за 10 лет

22:28. 1 февраля 2019 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:
США потратят на ядерную гонку почти $500 млрд за 10 лет | Русская весна

Америка намерена радикально увеличить расходы на содержание и модернизацию арсеналов ядерного оружия в ближайшие 10 лет.

До 2028 г. планируется выделить на эти цели сразу 494 млрд, это на 23% больше предыдущего долгосрочного военного бюджета.

Соответствующий доклад выпустило Бюджетное управление конгресса США.

При этом доклад редактируется впервые за 8 лет. Только на новую ядерную доктрину планируется потратить почти $100 млрд.

«Национальные ядерные силы подходят к концу своего жизненного срока. Подлодки, способные запускать баллистические ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования, стратегические бомбардировщики, тактическая авиация, способная нести ядерные бомбы, равно как и сами ядерные боеголовки — фактически все компоненты ядерных сил в ближайшие 20 лет должны быть усовершенствованы или заменены новыми системами, если США планируют продолжать обладать этими возможностями», — говорится в докладе.

Пентагон получит $234 млрд на поддержание и модернизацию систем доставки ядерного оружия, в сегмент тактических ядерных вооружений направят $15 млрд.

Порядка $106 млрд, то есть около 20%, будет направлено на разработку новых систем. 

Большое внимание уделено обновлению флота ядерных подводных лодок. До 2035 г. будет построено не менее 12 ядерных подлодок, также будут разработаны для них новые крылатые ракеты, что обойдется в $9 млрд. Новая стратегия Дональда Трампа при этом предполагает дальнейшее расширение программы по подлодкам.

Как сообщала ранее «Русская Весна», США прекратят выполнение своих обязательств по договору РСМД с 2 февраля. 

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Источник: http://rusvesna.su/economy/1549049328

Метки: экономика
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