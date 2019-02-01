Для чего в СССР построили 24-колесный «МАЗ-7904»?

В период Холодной войны СССР не жалел средств и ресурсов для развития ядерного потенциала. Так, в начале 1980-х годов Минский автомобильный завод разработал гигантский 24-колесный грузовик, предназначенный для транспортировки и запуска межконтинентальных ракет. Его размеры до сих пор поражают воображение.

В 1983 году на Минском автомобильном заводе (МАЗ) было создано экспериментальное транспортное средство особого назначения «7904». В этом же году аппарат был отправлен на космодром Байконур для дальнейших испытаний. Гигантский грузовик предназначался для использования в программе «Энергия-Буран» для транспортировки упавших космических обломков и отсоединившихся ступеней космических ракет. На шасси МАЗ-7904» был установлен двигатель от морского судна мощностью 1500 л.с.

МАЗ-7904. | Фото: Wroom.ru.

Эксплуатация комплекса МАЗ-7904 дала предпосылки к последующему созданию шасси на модель МАЗ-7906 в рамках уже нового проекта — «Целина-2». В 1984 году на заводе МАЗ изготовили два образца МАЗ-7906 с шестнадцатью колесами, а через год появился уже 24-колесный МАЗ-7907. В начале 1980-х годов были испытаны обе версии шасси наземного транспортного средства грузоподъемностью до 140-150 тонн. Колеса производства компании pidgestone имели диаметр 2,8 метра.

Гигантские размеры. | Фото: 5koleso.

Размеры МАЗ-7907 поистине впечатляющие: длина — 32 м, ширина — 6,8 м, высота — 4,5 м. Главной технической особенностью грузовика стало использование газотурбинного силового агрегата мощностью 1250 л.с., который располагался в передней части шасси. Двигатель работал на электрогенераторе VSG-625, передававший энергию через трансмиссию на 24 электродвигателя (по 30 кВт каждый).

Габариты. | Фото: LiveJournal.

МАЗ-7907 имел довольно сложную, но эффективную трансмиссию с 24 ведущими колесами. Особая конструкция шасси и огромные колеса позволяли грузовику передвигаться по бездорожью с максимальной скоростью 25 км/ч. По информации Novate.ru, масса самого грузовика была практически 65 тонн, а вместе с ракетой на борту превышала 200 тонн. Это единственное в своем роде транспортное средство с 24 ведущими колесами, 16 из которых могли поворачиваться.

МАЗ-7907. | Фото: КОЛЕСА.ру.

Проект «Целина-2» был запущен в конце 1970-х годов. Первое шасси для подвижного ракетного комплекса разработали на Минском автомобильном заводе в 1982 году. Все работы держались в строжайшем секрете, и даже сегодня вы вряд ли узнаете подробности его создания. Подвижный комплекс должен был перевозить 104,5-тонную ракету «Молодец» длиной 22,6 метра. Не только транспортировать, но и выдерживать ее запуск.

Грузовик в первую очередь предназначался для езды в условиях бездорожья. Шасси «7907» и «7906» успешно прошли проверку. Испытательные группы, которые сменяли друг друга каждые сорок дней, выезжали на полигон, преодолевая несколько контрольных точек. Сжатые сроки и высокая интенсивность программы тестирования требовали участия большой группы заводских специалистов: А. Савина, Ф. Цурпо и др. Во время проверок возникали различные проблемы, которые решались военным путем — прямо на месте.

МАЗ на испытаниях. | Фото: wroom.ru.

МАЗ-7907 транспортировался на Байконур для испытаний в строгой секретности. На космодроме загадочная история ракетного комплекса обрывается. Почему грузовики МАЗ так и не были введены в эксплуатацию, остается загадкой. В 2006 году два МАЗ-7907 были отправлены обратно на завод в Минск для дальнейшей реставрации. Дальше их планировалось выставить в музее военной техники, но этого так и не случилось.