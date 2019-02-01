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Бесстрашный Воин! Автор кадров с Су-27, прогнавшим F-15, прокомментировал ролик (ВИДЕО)

05:35. 1 февраля 2019 Просмотров - 388 Нет комментариев Опубликовал:
Бесстрашный Воин! Автор кадров с Су-27, прогнавшим F-15, прокомментировал ролик (ВИДЕО) | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», военный лётчик и по совместительству автор популярного блога Fighter_bomber («Хроники истребителя-бомбардировщика в отставке») обнародовал видео красивого манёвра Су-27 ВКС РФ: наш самолёт жёстко отогнал натовский истребитель F-15 от российского правительственного борта.

Опубликовавший кадры добавил пояснения к происходящим в ролике событиям.

«Я уже рассказывал, как охраняют наших „больших“ наши „маленькие“. В большинстве случаев всё сопровождение иностранными истребителями наших воздушных судов проходит в рамках деловой этики и высокого профессионализма. Но иногда случается, что коллеги борзеют и злостно игнорируют правила писанные и неписанные. Тогда начинается разговор „без галстуков“. Максимально доходчиво и эффективно», — прокомментировал автор «Хроник истребителя-бомбардировщика».

«Настоящий файтер (истребитель, — прим. РВ) обязан быть берсеркером, дерущимся без правил за свой двор, район, город и страну. За „большого“, которого ему дали под опеку. Он должен быть бесстрашным и отчаянным Воином. Защитником, готовым положить жизнь за други своя. Потому что так надо. Потому что так правильно. Именно таким воином, как на этом видео. Тут вся суть нашего менталитета в 41 секунде.

Это видео наглядно показывает, что нашим синегрудым абсолютно похрен страна, количество, качество, цвет кожи, пол, флаг и прочее любого персонажа, если он охренел. Все получат по заслугам», — добавил он.

«Побеждены.
Будут.
Все.
Какую бы цену нам ни пришлось за это заплатить», — подчеркивает отставной военный лётчик.

«Да, будут жалобы, протесты, ноты, ковры. Возможно, военлёта даже уволят или сольют, если „случай получил слишком большой общественный резонанс“, но на видео вы видите настоящего файтера. Истребителя с большой буквы. Воина. Будь таким же!» — призывает он.

«Кто узнал синегрудого на видео, просьба связаться со мной любым способом для получения коньяка и передачи оного герою видео. Всё, что могу, пацаны», — подытожил автор.

Напомним, что, когда было снято видео, точной информации нет, но в Интернете появилась информация, что, возможно, на кадрах запечатлён инцидент, произошедший в июне 2017 г., когда Су-27 отогнал от правительственного борта Специального лётного отряда «Россия» натовский истребитель Ф-15 («Макдоннел-Дуглас» F-15 «Игл», англ. McDonnell Douglas F-15 Eagle, в переводе — «Орёл»).

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Источник: http://rusvesna.su/news/1548988130

Метки: Новости
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