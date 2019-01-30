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Морская доктрина РФ: Ожидания и реальность

10:31. 30 января 2019 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал:


Обзорный материал по принятой летом 2017-го года морской доктрине РФ https://colonelcassad.livejournal.com/3555571.html, где были заявлены претензии на создание океанского флота.



Обсуждаемый документ - http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (скачать в pdf)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: будущее, Видео, морская доктрина, Россия, флот
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2 коммент.»

  • 136 108
    чужой 30 января 2019 в 12:45 Ссылка Пометить
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    У России есть богатейший и незаселенный край Дальний Восток.
    У России бесконечно много можно строить новый флот.
    У России незанятый рынок сбыта внутри страны.
    У России застолбили север для себя.
    У России ни с кем не воюют и 100 каалов TV уже купили.
    И ЧО ? Завидано ДА ?

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    • 8 -4
      groks чужой 30 января 2019 в 13:49 Ссылка Пометить
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      Ты был на том Дальнем Востоке? Я там 10 лет прожил. Он очень тяжело осваивался даже огромной мощью СССР, нынешним бюджетопильщикам он не под силу. И не нужен он им. Перенос столицы ни о чём не намекает?
      России не на что строить флот.
      Внутренний рынок для остатков промышленности РФ не существует. По причинам, вскрытым Морозовым, Миловым, Паршевым. При продолжении курса на “интеграцию” в мировой рынок у нас нет шансов.
      Зачем нам остатки советского Севера? Именно остатки, поскольку большая часть того, чего смогли добиться огромным трудом, похерено эфективщиками. Зачем нам эти остатки, если с них кормятся михельсоны. Почитай условия работы Ямал-СПГ и удивись. Без налогов и без пошлины газ в Англию, САСШ, Польшу, да куда угодно. Построено на бюджетные деньги.
      Россия осталась практически без союзников. При этом САСШ свои базы уже чуть не под Москвой ставит. А 100 каналов сам смотри – на сайте масса информации о “ценности” этих каналов.
      Ну так ЧО? Сильно нам кто завидует? С пенсионкой и НДС.

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