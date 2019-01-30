Морская доктрина РФ: Ожидания и реальность
10:31. 30 января 2019 Просмотров - 148 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Обзорный материал по принятой летом 2017-го года морской доктрине РФ https://colonelcassad.livejournal.com/3555571.html, где были заявлены претензии на создание океанского флота.
Обсуждаемый документ - http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf (скачать в pdf)
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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У России есть богатейший и незаселенный край Дальний Восток.
У России бесконечно много можно строить новый флот.
У России незанятый рынок сбыта внутри страны.
У России застолбили север для себя.
У России ни с кем не воюют и 100 каалов TV уже купили.
И ЧО ? Завидано ДА ?
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Ты был на том Дальнем Востоке? Я там 10 лет прожил. Он очень тяжело осваивался даже огромной мощью СССР, нынешним бюджетопильщикам он не под силу. И не нужен он им. Перенос столицы ни о чём не намекает?
России не на что строить флот.
Внутренний рынок для остатков промышленности РФ не существует. По причинам, вскрытым Морозовым, Миловым, Паршевым. При продолжении курса на “интеграцию” в мировой рынок у нас нет шансов.
Зачем нам остатки советского Севера? Именно остатки, поскольку большая часть того, чего смогли добиться огромным трудом, похерено эфективщиками. Зачем нам эти остатки, если с них кормятся михельсоны. Почитай условия работы Ямал-СПГ и удивись. Без налогов и без пошлины газ в Англию, САСШ, Польшу, да куда угодно. Построено на бюджетные деньги.
Россия осталась практически без союзников. При этом САСШ свои базы уже чуть не под Москвой ставит. А 100 каналов сам смотри – на сайте масса информации о “ценности” этих каналов.
Ну так ЧО? Сильно нам кто завидует? С пенсионкой и НДС.