Когда Украину еще не придумали
Время, когда Украину ещё не придумали было совсем недавно. Проект «Украина», как попытка переформатировать русинов (русских), живущих в Австро-Венгрии, был запущен не сразу. Имея в своем «тылу» миллионы этнических русских, которые веками жили «под немцами и поляками», Габсбурги ощущали серьезное беспокойство. Однако первый проект «Рутения» … не пошел. Название «рутены», как описание отдельной якобы этнической группы, не прижилось. Попытка внедрить этот проект была ответом, на мощнейшее русофильское движение в Галиции.
«… В 1848 году, во Львове, идея Петрушевича что Галиция, как составная часть Руси, должна быть едина с Россией, и что русский народ должен быть един от Карпат до России, положила начало организованного русофильского движения в Галичине такого масштаба, аналогов которого в истории России просто нет… В 1849 году, в Галиции проживало 5,2 миллиона человек (это 15% от общего числа подданных Габсбургской монархии), а в 1910 году уже 8 миллионов… В Галиции австрийским правительством было профинансировано и создано движение «Молодые рутены». Молодыми их назвали не из-за возраста, а по причине их отказа от старых взглядов. «Старые» русины (рутены) считали великороссов и малороссов единым народом и единой нацией. «Молодые» же рутены провозгласили себя уникальной, самодостаточной и самостоятельной рутенской нацией… Именно в этот период в Галиции и был запущен лозунг: «Мы — не русские, мы – рутены».
Проект «Украина» был запущен австрияками в конце 19 века…
Ошибочно было бы предполагать, что Габсбурги изначально имели чёткий план по созданию «Украины – как не России». Исторические документы убеждают нас в обратном. Изначально стояла задача обособить часть русского народа в отдельный народ, с целью не допустить его возвращение в Россию. И тем самым уничтожить саму идею Великой Руси от Карпат до Камчатки. Именно по причине, народной самоорганизации галичан, в стремлении вернуться в Великую Русь от Карпат до Камчатки, и возникновении реальной угрозы отделения Галиции, в срочном порядке и начал создаваться проект «Рутения». Который провалился – название не прижилось, не пустило корни. Тогда возникла идея создания из русских – украинцев и «Украины» как Не России».
Почему мы сегодня вспомнили об этом? Потому, что в одном французском издании вышла статья, автор которой анализирует источники о Крымской войне», с удивлением констатируя, что нигде и никто не писал и не упоминал слово «Украина» по отношению к Крыму.
Француз автор, вероятно не знает, что Украину тогда ещё просто не придумали …
Источник: inosmi.ru
Будь то в учебниках истории или в произведениях Толстого и Чехова, нет никакого упоминания об Украине, когда речь заходит о Крымской войне! К такому заключению приходит обозреватель журнала «Пуэн» Патрик Бессон. Украина, заявляющая о своих правах на Крымский полуостров, не участвовала в подписании Парижского мирного договора в марте 1856 года, который положил конец Крымской войне.
Le Point (Франция): за Крым!
В книге «Рождение современного мира» Альберта Мале и Жюля Исаака (1961) четыре страницы посвящены Крымской войне (1854—1856), где ни разу не фигурируют слова «Украина» или «украинский». В 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России. Ее царь Николай I — тоже не украинец, а русский. Англия и Франция порвут отношения с Россией только в 1854 году, но нигде не будет указано о разрыве этих двух великих западных держав с Украиной. Бисмарк отказался встать на сторону России, при этом он никогда не упоминал Украину в своих пояснениях.
Король Виктор Эммануил II и его министр граф Кавур причислят Сардинское королевство к союзникам против России, а не против Украины. Англичане, французы и сардинцы «приняли решение уничтожить Севастополь как базу российской морской державы в Черном море». И не было никакого намека на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму.
И именно русский, а не украинский, генерал Тотлебен организует оборону города Севастополя. 8 сентября 1855 года французские войска во главе с генералом Мак-Магоном взяли Малахов курган — оплот русских солдат, а не украинской армии, которой вообще не существовало. Украина, которая сегодня заявляет свои права на Крымский полуостров, не принимала никакого участия в подписании Парижского мирного договора 30 марта 1856 года, который положил конец Крымской войне (1853—1856). В истории эта война останется не как украинская, а как Крымская война.
«Севастопольские рассказы» молодого графа Толстого (27 лет) были впервые опубликованы в журнале «Современник», основанном Александром Пушкиным в начале XIX века (август 1855 года — январь 1856 года). Я тщетно ищу хоть какую-нибудь ссылку на политические или военные связи между Крымом и Украиной. Все солдаты, защищавшие город, были русскими. Даже во время застолий никто из них не поднимает свою рюмку водки за Украину. Правда, однажды я наткнулся на слово «татарский»: «… обломки разрушенной каменной стены татарских домов Дуванки…».
В 1899 году Антон Чехов опубликовал в «Русской мысли» свой рассказ «Дама с собачкой», действие которого разворачивается в Ялте, излюбленном месте отдыха в Крыму. Первое, что бросается в глаза: ни дама, ни маленькая собачка не имеют никакого отношения к Украине. Кафе «Верне», где Гуров встречает Анну, не украинское, а, как следует из названия, французское. В этом прекрасном тексте, как и во всем рассказе («Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас»), автор ни разу не упомянул Украину. Когда Анна, осознавая свою ошибку, восклицает «я никогда не была счастлива, а теперь я несчастна», она не думает проклинать эту поездку на Украину, во время которой она потеряла свою честь, потому что Крым для нее, как и для всех русских, на протяжении веков находился в России.
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Источник: nstarikov.ru
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уже не до укров:
https://www.youtube.com/watch?v=m7N2YE2MisI
пока дурят украми, вас уже отчипируют. Заживо.
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Это ни кому не интересно, что французы ни где не нашли Крым украинским.
А вот Галичина и присоединенные Сталиным в 40-х западные области,
это как то интересует больше.
Тимошенко сделала великую ошибку, что попросила помощь у Яроша.
А общий язык западные области с галичиной имеют.
Вспоминаю как “хунта” не верила в свою власть, и боялась, что прилетят русские десантники.
Боятся не нужно. Американские нерусские паразиты пусть наслаждаются властью над народом.
А вот в будущем с галичиной и с Ярошем придется расплатиться.
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Не Ярош , а Айдим Арош. Правильно Капительман обратилась. К своему.
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Происхождение украинского сепаратизма и украинства изложено в работах доктора исторических наук Александра Юлиановича Геровского. Его отец всю жизнь проработал несменяемым депутатом австрийского сейма, защищая интересы русского населения Галичины. Он знал украинский вопрос лучше всех историков. Его сын, Александр Геровский возглавлял кафедру истории Львовского университета до 1939 года. В связи с войной, вынужден был эмигрировать в США. Ищите его статьи.
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Сепаратизм сейчас не в ближайшем будущем.
Сейчас украинцы будут выстраивать свою Украиноньку.
Именно сейчас идет зарождение новой и ридной.
Какая она будет ? Это все в руках украинцев именно сейчас.
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По тем же лекалам, что и много лет назад.
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Я так не думаю. По этому вопросу лучше всего о Бандере сказал Караулов
о его беседе с генералом Кук. Это по существу.
А если интересуют лекала, то та часть которую подарил Ленин уже не вернется.
Донбасс – это Донбасс