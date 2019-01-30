Когда Украину еще не придумали

Время, когда Украину ещё не придумали было совсем недавно. Проект «Украина», как попытка переформатировать русинов (русских), живущих в Австро-Венгрии, был запущен не сразу. Имея в своем «тылу» миллионы этнических русских, которые веками жили «под немцами и поляками», Габсбурги ощущали серьезное беспокойство. Однако первый проект «Рутения» … не пошел. Название «рутены», как описание отдельной якобы этнической группы, не прижилось. Попытка внедрить этот проект была ответом, на мощнейшее русофильское движение в Галиции.

«… В 1848 году, во Львове, идея Петрушевича что Галиция, как составная часть Руси, должна быть едина с Россией, и что русский народ должен быть един от Карпат до России, положила начало организованного русофильского движения в Галичине такого масштаба, аналогов которого в истории России просто нет… В 1849 году, в Галиции проживало 5,2 миллиона человек (это 15% от общего числа подданных Габсбургской монархии), а в 1910 году уже 8 миллионов… В Галиции австрийским правительством было профинансировано и создано движение «Молодые рутены». Молодыми их назвали не из-за возраста, а по причине их отказа от старых взглядов. «Старые» русины (рутены) считали великороссов и малороссов единым народом и единой нацией. «Молодые» же рутены провозгласили себя уникальной, самодостаточной и самостоятельной рутенской нацией… Именно в этот период в Галиции и был запущен лозунг: «Мы — не русские, мы – рутены».

Проект «Украина» был запущен австрияками в конце 19 века…

Ошибочно было бы предполагать, что Габсбурги изначально имели чёткий план по созданию «Украины – как не России». Исторические документы убеждают нас в обратном. Изначально стояла задача обособить часть русского народа в отдельный народ, с целью не допустить его возвращение в Россию. И тем самым уничтожить саму идею Великой Руси от Карпат до Камчатки. Именно по причине, народной самоорганизации галичан, в стремлении вернуться в Великую Русь от Карпат до Камчатки, и возникновении реальной угрозы отделения Галиции, в срочном порядке и начал создаваться проект «Рутения». Который провалился – название не прижилось, не пустило корни. Тогда возникла идея создания из русских – украинцев и «Украины» как Не России».

Почему мы сегодня вспомнили об этом? Потому, что в одном французском издании вышла статья, автор которой анализирует источники о Крымской войне», с удивлением констатируя, что нигде и никто не писал и не упоминал слово «Украина» по отношению к Крыму.

Француз автор, вероятно не знает, что Украину тогда ещё просто не придумали …

Источник: inosmi.ru

Будь то в учебниках истории или в произведениях Толстого и Чехова, нет никакого упоминания об Украине, когда речь заходит о Крымской войне! К такому заключению приходит обозреватель журнала «Пуэн» Патрик Бессон. Украина, заявляющая о своих правах на Крымский полуостров, не участвовала в подписании Парижского мирного договора в марте 1856 года, который положил конец Крымской войне. Le Point (Франция): за Крым! В книге «Рождение современного мира» Альберта Мале и Жюля Исаака (1961) четыре страницы посвящены Крымской войне (1854—1856), где ни разу не фигурируют слова «Украина» или «украинский». В 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России. Ее царь Николай I — тоже не украинец, а русский. Англия и Франция порвут отношения с Россией только в 1854 году, но нигде не будет указано о разрыве этих двух великих западных держав с Украиной. Бисмарк отказался встать на сторону России, при этом он никогда не упоминал Украину в своих пояснениях. Король Виктор Эммануил II и его министр граф Кавур причислят Сардинское королевство к союзникам против России, а не против Украины. Англичане, французы и сардинцы «приняли решение уничтожить Севастополь как базу российской морской державы в Черном море». И не было никакого намека на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму. И именно русский, а не украинский, генерал Тотлебен организует оборону города Севастополя. 8 сентября 1855 года французские войска во главе с генералом Мак-Магоном взяли Малахов курган — оплот русских солдат, а не украинской армии, которой вообще не существовало. Украина, которая сегодня заявляет свои права на Крымский полуостров, не принимала никакого участия в подписании Парижского мирного договора 30 марта 1856 года, который положил конец Крымской войне (1853—1856). В истории эта война останется не как украинская, а как Крымская война. «Севастопольские рассказы» молодого графа Толстого (27 лет) были впервые опубликованы в журнале «Современник», основанном Александром Пушкиным в начале XIX века (август 1855 года — январь 1856 года). Я тщетно ищу хоть какую-нибудь ссылку на политические или военные связи между Крымом и Украиной. Все солдаты, защищавшие город, были русскими. Даже во время застолий никто из них не поднимает свою рюмку водки за Украину. Правда, однажды я наткнулся на слово «татарский»: «… обломки разрушенной каменной стены татарских домов Дуванки…». В 1899 году Антон Чехов опубликовал в «Русской мысли» свой рассказ «Дама с собачкой», действие которого разворачивается в Ялте, излюбленном месте отдыха в Крыму. Первое, что бросается в глаза: ни дама, ни маленькая собачка не имеют никакого отношения к Украине. Кафе «Верне», где Гуров встречает Анну, не украинское, а, как следует из названия, французское. В этом прекрасном тексте, как и во всем рассказе («Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас»), автор ни разу не упомянул Украину. Когда Анна, осознавая свою ошибку, восклицает «я никогда не была счастлива, а теперь я несчастна», она не думает проклинать эту поездку на Украину, во время которой она потеряла свою честь, потому что Крым для нее, как и для всех русских, на протяжении веков находился в России.

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Источник: nstarikov.ru