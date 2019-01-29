Путин, снятие блокады, комедийные деграданты, Венесуэлу качают
Концептуальные итоги недели. Четырнадцатый выпуск
Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.
- Информационная атака на празднование годовщины снятия блокады;
- “Цветная революция” в Венесуэле;
- Прерывание шатдауна в США;
- Кому принадлежит Telegram?
- Хорошие новости о России
Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва
Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании, семьи и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книгах:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
Фордономика: философия бизнеса Генри Форда (комплект из 3-х книг), Форд Генри
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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