Путин, снятие блокады, комедийные деграданты, Венесуэлу качают

Концептуал СМИ Концептуальные итоги недели. Четырнадцатый выпуск

Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран комментирует основные политические события прошедшей недели.



- Информационная атака на празднование годовщины снятия блокады;

- “Цветная революция” в Венесуэле;

- Прерывание шатдауна в США;

- Кому принадлежит Telegram?

- Хорошие новости о России



Запись выпуска проходила в Антикафе «Концептуал» | Москва

Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании, семьи и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книгах:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Фордономика: философия бизнеса Генри Форда (комплект из 3-х книг), Форд Генри

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич



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