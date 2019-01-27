Урановые подземелья: Манхэттенский проект начинался в Африке

Уран «пришел» в большой мир громко и страшно – взрывами, спалившими сотни тысяч человеческих жизней в двух японских городах. Чтобы «Толстяк» и «Малыш» сделали свое черное дело, в Америке все годы Второй Мировой усилиями ученых доброго десятка стран и американского правительства реализовывался знаменитый Манхэттенский проект. Давайте попробуем ответить на очередной «детский» вопрос: а откуда для этого проекта взяли уран?

Казалось бы, причем тут расовая теория?.. В бесконечно далеком 1865 году на трон Бельгии взошел новый монарх – Леопольд II.



Славный король решил, что Бельгия просто таки обязана войти в число приличных европейских держав – то есть заиметь себе собственную колонию. У всех есть, надо подтягиваться.



В 1884-1885 в Берлине проходила конференция европейских держав, решавшая вопрос колоний в Центральной Африке. Без всякой войны, за счет хитросплетений невероятных интриг, Леопольд II умудрился … купить в личную собственность территорию в 2.3 млн кв. км на южном берегу реки Конго – 76 площадей самой Бельгии.



В том же 1885 году было основано «государство», которое так и называлось – Свободное Государство Конго. Свою частную собственность Леопольд передал своему же королевству, а колонией, как и положено, управлял генерал-губернатор.



Кому хочется жутких подробностей этого правления – с отрубанием рук, с заложниками, массовыми казнями – изучайте на досуге.



Я ограничусь тем общими цифрами: население Конго к 1920 году составляло половину от населения 1885 года. Цифры уничтоженных разнятся – кто же их там учитывал-то… То ли три миллиона, то ли десять миллионов. В европейской печати тех лет не уставали восхищаться столь бурному распространению христианских ценностей.

Вернемся к урану. В одной из провинций бельгийского Конго – Катанге – было открыто множество месторождений самых разных металлов. Медь, олово, кобальт и – тот самый небесный металл.



Впрочем, есть один технический момент: первое время разработка урановых руд шла не ради урана, а ради радия (пардон за масляное масло, конечно). Давайте коротенько припомним, что это за элемент такой.



Мария Кюри и Пьер Кюри

В 1896 году Беккерель открыл урановые лучи, со следующего года к работам по изучению урана приступили Пьер Кюри и его супруга, Мария Склодовская-Кюри.



Фамилии, оставшиеся с нами навсегда: Бк (беккерель) – единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц, Ки (кюри) – единица измерения активности радиоактивного источника, но внесистемная.



Беккерель говорил об открытии им «лучей» исходящих от урановой руды, супруги Кюри первыми предложили назвать излучающие свойства атомов некоторых элементов столь знакомым нам словом «радиоактивность».



Во время своих исследований различных образцов урановых руд Кюри обнаружили, что некоторые из них имеют радиоактивность большую, чем мог давать сам уран.



Значит, в этих образцах, помимо урана, присутствовал еще один элемент, дававший эту дополнительную радиоактивность.



26 декабря 1898 года Мария и Пьер смогли химическими методами выделить этот элемент и, по праву первооткрывателей, присвоили ему имя «радий» – «излучающий, лучистый». Ra – такое обозначение имеет этот элемент, который действительно куда более радиоактивен, чем уран.



Период полураспада – 1600 лет, в природе он не то, что редок, он ОЧЕНЬ редок. Начав работу над получением чистого радия в конце 1898 года, к 1902 супруги Кюри смогли наработать целых 0,1 грамм радия, для чего им пришлось переработать тонну урановой руды.



Тонна и 0,1 грамма – это была отличная работа, поскольку в природе на 3 миллиона атомов урана-238 приходится в среднем 1 атом радия. Радий – осколок радиоактивного деления урана-238, период полураспада последнего – 4,5 млрд лет. Распадается уран-238, прямо скажем, не торопясь – потому и так ничтожны запасы радия.



Поскольку статья не о радии, я не стану расписывать значение и применение этого элемента для физики, химии, медицины – желающие могут поискать информацию самостоятельно.

Не так важны были все полезные свойства радия и для хозяев Бельгийского Конго: люди они были все больше простые и прагматичные. В 1906 году цена 1 грамма радия достигла своего максимального значения – 175 000 долларов. За 1 грамм.



Тогдашних долларов. Давайте через цену на золото – для наглядности. В 1906 году тройская унция (31,103 грамма) стоила 20,67 доллара. 66 центов за 1 грамм золота. И – 175 000 долларов за 1 грамм радия. Грубо – 1 грамм радия на максимуме стоил столько же, сколько 265 кг золота. Такое вот соотношение.

Скажем мягко: бельгийцы были сильно заинтересованы в интенсивной разработке урановых месторождений, но на сам уран им было плевать с высокой колокольни. Ядрен-батонов никто не делал, АЭС не наблюдалось, а тут 1 грамм радия по цене 265 кг золота…



Европейская классика: колючая проволока вокруг рудников, контракты на 9 лет (дольше люди не выдерживали, умирая или превращаясь в инвалидов от лучевой болезни), ручной труд За два года непрерывного стажа (то есть ежели здоровья на эти два года хватило) премия: 2 курицы и 1 коза…



Провинция Катанга, рудник Шинколобве, был открыт полковником Шарпом в 1914, разрабатываться стал с 1921 года. Рудник расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря, глубины шахт доходили до 400 метров.



Нас привычно пугают Магаданом – тогда в Шинколобве, получается, просто санаторий был. 40 градусов в тени круглый год, шахты с минимумом оборудования и без проветривания, кирка, вагонетки вручную… Руда, содержавшая до 65% оксида урана, убивала добытчиков, но при этом мало кого интересовала, а потому просто сваливалась в огромные отвалы.



Именно Шинколобве стал на какое-то время африканским Эльдорадо: к 1940 году тут был добыт почти килограмм радия.. Но цена на него постепенно стала падать – наверное, это и подтолкнуло компанию «Юньон Миньер дю О-Катанга» задуматься о том, что делать с самим ураном.

Уран стали использовать как … краску для фарфора, при его помощи делали стекло с разной окраской, его сплавляли с железом вместо дефицитного вольфрама. В общем, развлекались, как могли. Ей-богу, лучше бы уран и дальше валялся возле того Шинколобве как памятник сотням тысяч чернокожих рабочих, умерших при его добыче.



А так он стал вывозиться в Бельгию, что и сослужило человекам недобрую службу: при оккупации страны гитлеровские атомщики получили в свое распоряжение 1 200 тонн урановой руды, что подстегнуло работы по созданию атомной бомбы в пресловутом Третьем Рейхе. Но Шинколобве стало и основой Манхеттенского проекта – до Центральной Африки ведь Гитлер не добрался.

В мае 1939 года управляющий «Юньон Миньер» Эдгар Сенжье находился по делам в Англии, где ему и организовали встречу с самим Жолио-Кьюри, который сумел растолковать промышленнику потенциал урана и то, каким оружием он может стать в руках Гитлера.



В октябре 1939 Сенжье прибыл в Нью-Йорк, откуда и дал распоряжение вывезти всю урановую руду с обогатительной фабрики в Оолене в Англию. К сожалению, распоряжение выполнить просто не успели – в мае 1940 Бельгия была оккупирована немцами, руда перешла в их руки.



Опасаясь вторжения гитлеровцев в Конго, Сенжье приказал переправить все отвалы руды Шинколобве в США, что и было успешно осуществлено в конце того же 1940 года.



Занимательно, что по резервам урана Германия и США стартовали с совершенно одинаковых позиций: немцам достались 1 250 тонн конголезской руды в Бельгии, и ровно столько же Эдгар Сенжье доставил из Бельгийского Конго на территорию Штатов.



Участники Манхеттенского проекта до этого имели дело только с канадской урановой рудой, потому при первом знакомстве с рудой из Конго были уверены, что вся их аппаратура внезапно вышла из строя: руда, предоставленная «Юньон Миньер», содержала до 65% оксида урана. На сегодняшний день этот показатель – высший во всей истории урановой геологии.



Вот такая удивительная история: африканский уран не только придал ускорение работе над Бомбой немецких физиков, но и сделал возможным реализацию Манхеттенского проекта. «Малыш» и «Толстяк» по своему происхождению почти на 100% – «африканцы».

Рейх не пошел в Африку, потому, после небольшого перерыва, работы на Шинколобве были возобновлены – но теперь уже не ради радия, а для добычи именно урана. Но самая богатая руда, с невероятными 65% оксида урана к тому времени, как выяснилось, просто закончилась.



Как говорят в таких случаях геологи – «разработка велась выборочным методом»: в погоне за радием бельгийцам были интересны только те участки в шахтах, где содержание оксида урана было максимальным.



Сенжье, передав (разумеется, читать как «продав») американцам все, что было собрано в отвалах, попытался продолжить разработку шахт, но халява кончилась. С 1943 по 1950 в ход пошла руда с содержанием оксида урана 13%, с 1950 по 1952 урана было уже 3-4%, а с 1952 по 1960 – 0,35%.

Откуда взялся последний рубеж – 1960 год? Уверен, что никто из жителей страны, в которой имеется университет имени Патриса Лумумбы такой вопрос вообще не задаст, правда ведь?..



Уходя прочь из нового независимого государства, колонизаторы демонтировали все шахтное оборудование, предприятия по обработке руды, залили шахты водой, забетонировали входы – в общем, сделали все возможное, чтобы Заир остался без собственного урана.



Добыча в Заире действительно прекратилась, но «биография» самого Заира оказалась весьма замысловато. Урана в Заире не было, а вот в Демократической Республике Конго он есть.



Вот только добывают его черные (во всех смыслах слова) копатели и сбывают его, как умеют на черном рынке. Время от времени информация прорывается, но скупо и отрывочно.



Для интересующихся – вот более-менее полная недавняя подборка: http://www.atominfo.ru/news4/d0585.htm.



Для официальной геологии и МАГАТЭ коноголезского урана больше не существует, для зарубки в памяти он оставил нам несостоявшийся гитлеровский атомный проект и удачный Манхэттенский проект, основой которых был уникальный рудник Шинколобве.

Вот, собственно, вкратце история самых богатых по содержанию месторождений урана в нашей истории. Белый человек в пробковом шлеме нашел, заставил добыть для себя самые вкусные куски и убыл восвояси…

Б. Марцинкевич