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Б.А. Марцинкевич. Урановые подземелья: Уран Нацисткой Германии

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Прав Борис Аркадьевич: работа советских специалистов по созданию атомного оружия сродни подвигу. Об этом, а также о мистике, связанной с ураном и ведёт рассказ геоэнергетик Марцинкевич.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5762110.html
Метки: атом, берия, Германия, история, марцинкевич, оружие, подвиг, советский, ссср, США, технологии, энергетика, яо
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