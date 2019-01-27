Новый облик ВВС Китая
23:53. 27 января 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Рекламный ролик нового облика ВВС Китая
В конце примечательны слоганы с посылом "К завтрашним победам мы готовы". Как раз в духе основной линии, которую проводит пропаганда НОАК с подачи председателя Си. При прошлом председателе основным посылом было, что Китай ни с кем воевать не собирается. Последние 2 года в китайской пропаганда тема будущей войны появляется все чаще.
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Источник: colonelcassad.livejournal.com