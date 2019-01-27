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Новый облик ВВС Китая

23:53. 27 января 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:


Рекламный ролик нового облика ВВС Китая



В конце примечательны слоганы с посылом "К завтрашним победам мы готовы". Как раз в духе основной линии, которую проводит пропаганда НОАК с подачи председателя Си. При прошлом председателе основным посылом было, что Китай ни с кем воевать не собирается. Последние 2 года в китайской пропаганда тема будущей войны появляется все чаще.

И еще на тему новинок ВВС Китая:

Испытательный полет нового китайского ударного БПЛА Flying Loong 1 – https://dambiev.livejournal.com/1460217.html
Еще один китайский беспилотник на солнечных батареях – https://dambiev.livejournal.com/1458905.html
Китайский вертолетный БПЛА TD-220 с соосными несущими винтами – https://dambiev.livejournal.com/1460450.html
Искусственный риф Юншу – https://dambiev.livejournal.com/1465913.html
Бюджетный реактивный беспилотник разработки китайской корпорации Norinco – https://dambiev.livejournal.com/1468155.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, азия, Видео, Китай, пво
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