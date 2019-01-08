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Новый облик НОАК

12:26. 8 января 2019 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:


Пропагандистский ролик НОАК на тему нового облика китайской армии к началу 2019 года.
Так сказать дополняют регулярные заявления китайского руководства, что Китай должен быть готов к войне.



Заглавное фото вот отсюда https://dambiev.livejournal.com/1440904.html

И еще на тему Китая.

Разведывательные Ту-154 - https://dambiev.livejournal.com/1440719.html
Новая китайская 155-мм САУ - https://dambiev.livejournal.com/1443550.html
Тестовые испытания ракеты с возвращаемой первой ступенью - https://dambiev.livejournal.com/1442580.html
Российские Су-35 на вооружении ВВС Китая - https://dambiev.livejournal.com/1441618.html


Новые китайские эсминцы

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: азия, Видео, Вооружения, Китай, кнр, ноак, пропаганда, технологии
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