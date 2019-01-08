Новый облик НОАК
12:26. 8 января 2019 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пропагандистский ролик НОАК на тему нового облика китайской армии к началу 2019 года.
Так сказать дополняют регулярные заявления китайского руководства, что Китай должен быть готов к войне.
Заглавное фото вот отсюда https://dambiev.livejournal.com/1440904.html
И еще на тему Китая.
Разведывательные Ту-154 - https://dambiev.livejournal.com/1440719.html
Новая китайская 155-мм САУ - https://dambiev.livejournal.com/1443550.html
Тестовые испытания ракеты с возвращаемой первой ступенью - https://dambiev.livejournal.com/1442580.html
Российские Су-35 на вооружении ВВС Китая - https://dambiev.livejournal.com/1441618.html
Новые китайские эсминцы
Источник: colonelcassad.livejournal.com