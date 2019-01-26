В правительстве Чечни не увидели «ничего зазорного» в списании долгов малоимущим

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров призвал власти списывать «неперспективные» долги малоимущим.

«Я не вижу ничего зазорного в том, что в социально ориентированном государстве его же промышленные гиганты помогают малоимущим гражданам, списывая неперспективные долги», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что «не важно, где такая благотворительность имеет место — в Грозном, в Перми или в Магадане».

Списание долгов за газ

Ранее суд в Грозном обязал местное отделение «Газпрома» списать девятимиллиардную задолженность населения в силу истечения сроков давности.

Региональные власти назвали такое решение справедливым. Однако вслед за этим в других российских субъектах потребовали списать долги за газ по примеру Чечни. Кроме того, «Газпром межрегионгаз» также оспорил решение суда.

В последующем Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ.

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