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В правительстве Чечни не увидели «ничего зазорного» в списании долгов малоимущим

22:33. 26 января 2019 Просмотров - 104 Один комментарий Опубликовал:
В правительстве Чечни не увидели «ничего зазорного» в списании долгов малоимущим | Русская весна

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров призвал власти списывать «неперспективные» долги малоимущим.

«Я не вижу ничего зазорного в том, что в социально ориентированном государстве его же промышленные гиганты помогают малоимущим гражданам, списывая неперспективные долги», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что «не важно, где такая благотворительность имеет место — в Грозном, в Перми или в Магадане».

Списание долгов за газ

Ранее суд в Грозном обязал местное отделение «Газпрома» списать девятимиллиардную задолженность населения в силу истечения сроков давности.

Региональные власти назвали такое решение справедливым. Однако вслед за этим в других российских субъектах потребовали списать долги за газ по примеру Чечни. Кроме того, «Газпром межрегионгаз» также оспорил решение суда. 

В последующем Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

  • 309 223
    Grach +-+-+ 27 января 2019 в 9:51 Ссылка Пометить
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    Сколько стоит жизнь одного человека – она не имеет цены безценна!!! Государство существует только благодаря отданным жизням наших Дедов, Отцов и Матерей, да и нашими пользуется… Какие ещё могут быть долги, что за …..??? Может пора начать взаиморасчёты – мы платили и продолжаем, а вы???

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