Кудесы Зимние. Праздник Домового и праздник Предков
Изготовление Громничных свечей и оберегов
Юлона Стоянова и Лада Ведунья
Анонс передачи 25 января 2019
“28 января – Кудесы Зимние. Праздник Домового и праздник Предков”
25 января 2019 года в сетке вещания “Народного Славянского радио” в 1, 7, 13 и 19 часов по Москве будет транслироваться запись передачи – “28 января – Кудесы Зимние. Праздник Домового и праздник Предков”.
Юлона Стоянова и Лада Ведунья
7 коло магический волховской праздник КУДЕСЫ ЗИМНИЕ 28 января
Праздник Домового и праздник Предков. Сильный волховской день. В этот де этот день изготавливают и заговаривают громничные свечи.
Мой род особо почитал 7 коло праздников и праздник Громницы. А потому к Кудесам Зимним особо готовились. Перед Кудесами всегда держали трёхдневный жёсткий пост, на Кудесы ели обрядовую еду и вновь переходили до Громниц на постную пищу. Праздник это особый, магический. В Кудесы издревле изготавливали самые сильные обереги и талисманы, создавали громничные свечи, целили неизлечимые болезни, творили чудесные (магические, волшебные) обряды.
Суеверия: считается, что в этот день домовой может предсказать судьбу хозяев на год, оберечь от напастей. Потому считалось необходимым задабривать домового, который живет в их доме, вкусной едой. Ведь этот маленький дед является защитником вашего дома, следит за порядком, оберегает жильцов от сглаза, порчи, может прогнать плохих гостей.
Краткий ход действа, проводимое жрецом, волхвом или ведуньей в Зимние Кудесы
• Кудесная каша
• Угощение Домового
• Утреннее почитание предков
• Обряд почитания богов, предков и всего рода
• Изготовление и заговаривание громничных свечей
• Создание оберегов и талисманов
• Чудесные обряды, заговоры и другие магические действа и ритуалы
• Очистительные ритуалы (обряды очищения от всего тёмного: от чужеродных программ, внедрений, порч, проклятий)
• Угощение Банника
• Целительные обряды в баньке
Заговор-обращение Домовому:
Батюшка Домовой! Соседушка добрый мой!
Дедушка ладный, да хозяин опрятный.
Ты семья наша, а потому тебе Кудесная каша!
Кушай кашу, да оберегай семью нашу!
Для Домовихи читается заговор так же, только убирается мужской пол. Если у Домовых есть имена, то лучше их звать по имени. Например: «Кузя Домовой! Соседушка мой…», «Ефросиньюшка Домовиха!» и т.д.
Заговор-обращение Домовихе:
Матушка Домовиха!
Бабушка ладная, да хозяйка опрятная.
Ты семья наша, а потому тебе Кудесная каша!
Кушай кашу, да оберегай семью нашу!
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Источник: www.youtube.com