Изготовление Громничных свечей и оберегов



Юлона Стоянова и Лада Ведунья



Анонс передачи 25 января 2019

“28 января – Кудесы Зимние. Праздник Домового и праздник Предков”



25 января 2019 года в сетке вещания “Народного Славянского радио” в 1, 7, 13 и 19 часов по Москве будет транслироваться запись передачи – “28 января – Кудесы Зимние. Праздник Домового и праздник Предков”.



Юлона Стоянова и Лада Ведунья



7 коло магический волховской праздник КУДЕСЫ ЗИМНИЕ 28 января



Праздник Домового и праздник Предков. Сильный волховской день. В этот де этот день изготавливают и заговаривают громничные свечи.

Мой род особо почитал 7 коло праздников и праздник Громницы. А потому к Кудесам Зимним особо готовились. Перед Кудесами всегда держали трёхдневный жёсткий пост, на Кудесы ели обрядовую еду и вновь переходили до Громниц на постную пищу. Праздник это особый, магический. В Кудесы издревле изготавливали самые сильные обереги и талисманы, создавали громничные свечи, целили неизлечимые болезни, творили чудесные (магические, волшебные) обряды.

Суеверия: считается, что в этот день домовой может предсказать судьбу хозяев на год, оберечь от напастей. Потому считалось необходимым задабривать домового, который живет в их доме, вкусной едой. Ведь этот маленький дед является защитником вашего дома, следит за порядком, оберегает жильцов от сглаза, порчи, может прогнать плохих гостей.



Краткий ход действа, проводимое жрецом, волхвом или ведуньей в Зимние Кудесы

• Кудесная каша

• Угощение Домового

• Утреннее почитание предков

• Обряд почитания богов, предков и всего рода

• Изготовление и заговаривание громничных свечей

• Создание оберегов и талисманов

• Чудесные обряды, заговоры и другие магические действа и ритуалы

• Очистительные ритуалы (обряды очищения от всего тёмного: от чужеродных программ, внедрений, порч, проклятий)

• Угощение Банника

• Целительные обряды в баньке



Заговор-обращение Домовому:



Батюшка Домовой! Соседушка добрый мой!

Дедушка ладный, да хозяин опрятный.

Ты семья наша, а потому тебе Кудесная каша!

Кушай кашу, да оберегай семью нашу!



Для Домовихи читается заговор так же, только убирается мужской пол. Если у Домовых есть имена, то лучше их звать по имени. Например: «Кузя Домовой! Соседушка мой…», «Ефросиньюшка Домовиха!» и т.д.



Заговор-обращение Домовихе:



Матушка Домовиха!

Бабушка ладная, да хозяйка опрятная.

Ты семья наша, а потому тебе Кудесная каша!

Кушай кашу, да оберегай семью нашу!



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



БЫТЬ ДОБРУ!



Подписывайтесь на наш канал

https://youtube.com/SlavRadio

участвуйте в обсуждениях, ставьте лайки.– поддержите распространение Знаний.

—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com