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Встреча со специалистом по ЖКХ Юрием Абросимовым. Хочу жить на земле!

13:53. 25 января 2019 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

В программе «Хочу жить на земле» сегодня встреча со специалистом по ЖКХ Юрием Абросимовым.

Юрий Абросимов.
Алексей Орлов.

Центр развития потенциала сельских территорий приглашает к участию в проекте всех заинтересованных в создании доходных поселений на экономической платформе Малых Агро Кооперативов.

От нашего коллектива, искренне желаем найти каждому своё предназначение и добиться поставленных перед собой целей и задач!

Сайт: https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»

Ссылки: http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио https://vk.com/slavmir_org – Народное Славянское Радио Вконтакте https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!” Телефон для связи: 8-499-994-00-25.

Вконтакте. https://vk.com/narodobshina – Народная Община Проект “Народная Община”. Разработчики Олег Бажин, Иван Воронцов и другие Соратники. Задача проекта – формирование сети общин живущих по устоям наших великомудрых предков.
Подробности на сайте: https://krugroda.ru

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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