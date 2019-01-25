Встреча со специалистом по ЖКХ Юрием Абросимовым. Хочу жить на земле!

В программе «Хочу жить на земле» сегодня встреча со специалистом по ЖКХ Юрием Абросимовым.



Юрий Абросимов.

Алексей Орлов.



Центр развития потенциала сельских территорий приглашает к участию в проекте всех заинтересованных в создании доходных поселений на экономической платформе Малых Агро Кооперативов.



От нашего коллектива, искренне желаем найти каждому своё предназначение и добиться поставленных перед собой целей и задач!



Сайт: https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»



Ссылки: http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио https://vk.com/slavmir_org – Народное Славянское Радио Вконтакте https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!” Телефон для связи: 8-499-994-00-25.



Вконтакте. https://vk.com/narodobshina – Народная Община Проект “Народная Община”. Разработчики Олег Бажин, Иван Воронцов и другие Соратники. Задача проекта – формирование сети общин живущих по устоям наших великомудрых предков.

Подробности на сайте: https://krugroda.ru



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com