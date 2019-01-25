Встреча со специалистом по ЖКХ Юрием Абросимовым. Хочу жить на земле!
В программе «Хочу жить на земле» сегодня встреча со специалистом по ЖКХ Юрием Абросимовым.
Юрий Абросимов.
Алексей Орлов.
Центр развития потенциала сельских территорий приглашает к участию в проекте всех заинтересованных в создании доходных поселений на экономической платформе Малых Агро Кооперативов.
От нашего коллектива, искренне желаем найти каждому своё предназначение и добиться поставленных перед собой целей и задач!
Сайт: https://nazemle.info – проект «Хочу жить на земле!»
Ссылки: http://slavradio.org/ – Народное Славянское Радио https://vk.com/slavmir_org – Народное Славянское Радио Вконтакте https://vk.com/nazemle_info – Группа единомышленников проекта “Хочу жить на земле!” Телефон для связи: 8-499-994-00-25.
Вконтакте. https://vk.com/narodobshina – Народная Община Проект “Народная Община”. Разработчики Олег Бажин, Иван Воронцов и другие Соратники. Задача проекта – формирование сети общин живущих по устоям наших великомудрых предков.
Подробности на сайте: https://krugroda.ru
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Подписаться на новости “Народного Славянского радио”
slavradio.org/page/podpiska.html
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com