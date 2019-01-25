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О надгосударственном решении конфликтов. Дмитрий Таран

15:51. 25 января 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал:

Чем грозит военное противостояние у наших морских и сухопутных границ?

Политолог и военный аналитик Дмитрий Таран на телеканале «Звезда» в программе «Сегодня утром» рассуждает о мирной позитивной и вторичной военной повестке дня. Чего нам ждать от кораблей ВМФ США в Чёрном море? Почему опасно реагировать на призывы врага к войне? Как переиграть его с более высокой позиции? Почему эти навыки нужны любому управленцу?

Когда события на Украине подойдут к своей логической развязке? Какие невоенные возможности разрешения конфликта с Украиной у нас существуют? У кого мы забрали Крым: у Украины или у США? Зачем Россия инициирует проект «Крым – детский остров»?

Как Трамп будет решать проблему с клинтонитами? Почему Чёрное море становится любимой песочницей для военных игр НАТО? Как мы будем реагировать? Кто и как контролирует войну?

Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Дмитрий Таран

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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