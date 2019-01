Конец "демократических иллюзий"

Статья Стивена Коэна о долгосрочных последствиях кампании "рашагейта" для американо-российских отношений и восприятия американского либерализма в России.В течение нескольких десятилетий россияне, именовавшие себя «либералами» и «демократами», называли американскую политическую систему той системой, на которую России следует равняться. В течение многих лет они получали щедрые поощрения и поддержку от множества американских «крестоносцев», которые в 1990-х годах организовали масштабную, чрезвычайно бесцеремонную и плохо продуманную кампанию по перерождению посткоммунистической России в копию американского «демократического капитализма». [Я описал этот период в своей книге под названием «Проваленный крестовый поход: Америка и трагедия посткоммунистической России» (Failed Crusade: America and the Tragedy of Post-Communist Russia, 2001).] Некоторые российские либералы даже соглашались с расширением НАТО на восток, когда оно началось в конце 1990-х годов, объясняя это тем, что расширение альянса позволит принести демократические ценности еще ближе к российским границам и защитит их собственный политический капитал внутри страны.Множество их оппонентов — россияне, именовавшие себя «патриотами-националистами», — настаивали на том, что в поисках путей дальнейшего развития Россия должна обратиться к своим собственным традициям, и что американская система — вовсе не та, которой следует слепо подражать. Довольно часто они называют российских демократов «пятой колонной», которая хранит верность скорее Западу, чем своей родной стране. По понятным причинам, это крайне накаленный политический спор, и у обеих сторон есть сторонники на высоких государственных должностях — от Кремля и министерств до армии и служб безопасности — а также в ведущих СМИ.В этом смысле обвинения «рашагейта» в США, который со временем превратился из смутных подозрений о российском «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в категоричные утверждения о том, что путинский Кремль поставил Дональда Трампа во главу Белого дома, в значительной мере подорвали позиции российских демократов и подкрепили аргументы их «патриотически настроенных» оппонентов. Американцы, которых американская пресса, возможно, уже убедила в том, что современная Россия — это «автократия» с жесткой цензурой, где вся информация контролируется Кремлем, скорее всего, удивятся, узнав, что многие россияне, особенно люди с высшим образованием, но не только, — хорошо осведомлены о подробностях «рашагейта» и следят за его развитием с большим интересом. Они получают относительно достоверные сведения из новостей и политических ток-шоу на российском телевидении; благодаря кабельному и спутниковому доступу к западным телеканалам, включая Си-эн-эн (CNN); благодаря сайтам, которые ежедневно публикуют переводы огромного количества статей и комментариев западных журналистов (в этом смысле сайт inosmi.ru является особенно плодовитым); благодаря интернету, где цензуры как таковой пока нет.Сколько россиян считают, что Кремль действительно помог Трампу возглавить Белый дом, пока точно неясно. Широко распространенный скептицизм часто выражается крайне язвительно: «Если Путин может поставить своего человека во главу Белого дома, почему он не может отправить в мой город такого мэра, который добьется уборки мусора?» Другие, кто верит утверждениям о вмешательстве России, часто находят в этом некоторое удовольствие и испытывают злорадство, поскольку им надоело, что на протяжении многих лет США бесцеремонно вмешивались в политическую жизнь России. (Одним из основных примеров вмешательства США стала весьма масштабная кампания администрации Клинтона в поддержку Бориса Ельцина в 1996 году.)Однако нас должно интересовать в первую очередь то, как обвинения «рашагейта» испортили демократическую репутацию Америки в глазах россиян и таким образом подорвали проамериканские аргументы российских либеральных демократов, которые никогда не были особенно мощной политической силой, и чье влияние за последние несколько лет заметно уменьшилось. Ниже я расскажу о том, на что необходимо обратить внимание.1. Российские демократы утверждают, что выборы в их стране нечестные и подстроенные, включая президентские выборы, в результате которых Владимир Путин смог попасть и надолго задержаться в Кремле. «Патриоты-националисты» теперь отвечают, что в основе «рашагейта» лежит утверждение, — которое сейчас активно продвигается и которому верят многие в США, — о том, что имело место успешное манипулирование ходом американских президентских выборов с целью поддержки нужного кандидата, и что сама американская избирательная система, вероятно, не защищена от разного рода манипуляций.2. Российские демократы утверждают, что деньги олигархов и деньги в целом развратили российскую политику. Их оппоненты заявляют, что выводы спецпрокурора Роберта Мюллера и обвинительные заключения, — к примеру, в отношении Пола Манафорта (Paul Manafort) и Майкла Коэна (Michael Cohen) — доказывают, что американская политика не менее коррумпирована.3. Начиная еще с советских времен главная жалоба российских демократов касалась той сумрачной, пагубной роли, которую играли разведывательные агентства, в частности КГБ и его преемница ФСБ. Патриоты-националисты указывают на информацию о том, что американские разведывательные агентства, — в частности ФБР и ЦРУ, — играли главную роль в выдвижении обвинений против Трампа в тот момент, когда он еще был кандидатом, и уже после того, как он стал президентом.4. Российские демократы-диссиденты давно протестовали, а официальная цензура пыталась заставить их замолчать самыми разными способами. Но их оппоненты заявляют, что те кампании по борьбе с «российской дезинформацией», которые сейчас разворачиваются в прессе США, — это очередное проявление американской цензуры.5. Многие россияне не доверяют своим СМИ, особенно ведущим государственным СМИ. Их оппоненты утверждают, что американские ведущие СМИ ничем не лучше, поскольку развязали настоящую «войну» против президента Трампа, и по ходу дела им уже приходилось опровергать множество широко растиражированных сообщений. В этой связи нам, возможно, будет интересно узнать мнение российских скептиков о поразительно откровенном заявлении медиа-критика в «Нью-Йорк таймс» — газете, которая пользуется авторитетом среди россиян, — о том, что «главный приз» для ведущих американских журналистов — это если они «помогут отправить президента в отставку». Сейчас американцев, возможно, уже не удивит такое отречение газеты «Нью-Йорк таймс» от ее миссии и стандартов, но для российских журналистов, которые долгое время старались брать пример с этого издания, это, должно быть, стало огромным разочарованием.6. Российские демократы, критикующие Путина, часто протестуют против его «имперской» внешней политики. А теперь представьте себе, как они могут интерпретировать следующее высказывание колумниста «Вашингтон пост» Ричарда Коэна (Richard Cohen) от 15 января: «Как и детям, нациям нужна предсказуемость. Им необходимо знать правила. США подобны родителю. Другие страны обращаются к нему, чтобы он руководил ими и заставлял подчиняться правилам. В этом смысле Трамп потерпел полную неудачу». Любой россиянин, обладающий более или менее здоровой памятью, вряд ли не заметит в этом высказывании эхо отношения СССР к своим «детям», которыми он управлял. Тем не менее, колумнист «Вашингтон пост» — тоже весьма авторитетного издания в глазах россиян — делает акцент на неспособности Трампа «обеспечивать выполнение [имперских] правил», превращая это в одно из обвинений в адрес Трампа.7. Возможно, большинство россиян, знакомых с историей «рашагейта», полагают, что все обвинения в адрес Трампа на самом деле являются реакцией американской оппозиции на его предвыборное обещание «сотрудничать с Россией». Это значит, как всегда утверждали российские «патриоты-националисты», что Вашингтон никогда не признает Россию державой, равной США в мировых делах, и неважно, кто будет править Россией и как. Российским либеральным демократам еще только предстоит найти убедительный ответ на это заявление.Один россиянин, который благодаря своей биографии воплощает одновременно демократический опыт российской системы и ее националистические традиции, демонстрирует довольно однозначное отношение к «рашагейту». Несмотря на заявления американских СМИ о том, что президента России Путина «радуют» те «дестабилизация и хаос», которые породил «рашагейт» в США, такие последствия противоречат тому, что Путин считал своей исторической миссией с момента прихода к власти 20 лет назад: восстановить Россию в социальном и экономическом плане после постсоветского хаоса 1990-х годов и достичь этого посредством усовершенствования партнерских отношений с демократическими странами — от Европы до США — в условиях стабильности на международное арене. Именно по этой причине сам Путин вряд ли планировал «рашагейт» и получал какое-то удовольствие от его печальных последствий.И это ставит перед нами вопрос, на который пока нет ответа. В конце концов Трамп и Путин покинут свои посты. Но последствия «рашагейта» как в Америке, так и в России не исчезнут вместе с ними. Каковы будут долгосрочные последствия этого скандала для обеих стран и для отношений между ними? Если судить по тому, что мы наблюдаем сегодня, ничего хорошего ждать не приходится. https://inosmi.ru/politic/20190124/244449390.html – цинкТрудно ожидать чего-то хорошего в условиях развязанной США Холодной войны.

Источник: colonelcassad.livejournal.com