Что скрывают карты Google

Вот как сейчас на карте Google Maps выглядит северная оконечность архипелага Новая Земля. Обратите внимание на цепочку «бугорков», расположенную под водой недалеко от берега.

Это не просто голословные заявления, а факты, которые вы сможете сами проверить.

На сегодняшний день Google Maps считается «лидером среди современных картографических сервисов, предоставляющих спутниковые интерактивные карты онлайн». Мы привыкли доверять всему, что изображено на этих картах, пусть даже военные для безопасности скрывают там что-то своё, особо секретное. А ведь в таких компаниях как Google работают тысячи специалистов с соответствующими допусками к тайнам, способных не только изменить изображение объектов, но даже изменить земной ландшафт. Сровнять горы, засыпать котлованы, изменить очертание берегов и так далее, а ведь мы говорим не о компьютерной игре, а о картах на основе снимков из космоса и океанографических исследований эхолокационными приборами.

Все, кто увлекался поисками в Google Maps, обратили внимание, что некоторые участки карт, по-видимому, из соображений секретности, либо имеют настолько низкое разрешение, что рассмотреть на них ничего не получится, либо заретушированы полностью.

«В действительности всё иначе, чем на самом деле» Антуан де Сент-Экзюпери





«Ну, бугорки в линию, и что тут такого», — скажете вы. А то, что на самом деле всё это выглядит совсем по-другому. Вот так это выглядело на архивных картах Google Maps 2009 года.



В сети можно найти полную версию программы с картой дна океана Арктики и интересными метками (SAS. Планета версия 101206), только не обновляйте её.

Архипелаг Новая Земля на архивной карте Google





Вам подтвердит любой геолог, что природа не любит прямых линий, симметричных и одинаковых последовательностей. А то, что стерли с карт, однозначно можно назвать рукотворными объектами предыдущих «допотопных» цивилизаций.



Это не оговорка, так как объекты, которые мы сейчас рассматриваем на дне моря, до Всемирного потопа, вероятно, находились на суше. Оцените объемы и масштабы этих работ! Внизу шкала в 50 км. При таком разрешении пирамиды Египта будут просто песчинкой (они и со шкалой в 5 км едва различимы). Объекты на дне в несколько раз больше известных нам пирамид.

Представьте на минуту, что пирамиды Египта стёрли со всех карт. И что было бы с историей этой страны, лишись она своего главного сокровища? А если таким же образом стереть на картах и из памяти людской остров Пасхи с его истуканами…

А что говорить о картах Луны или Марса, там вообще можно стереть всё, что захочешь, пока туда космических туристов не привезли.

Но вернёмся к нашим исследованиям на дне морском.

Мы видим слева от Новой Земли, на дне Баренцева моря, линии из цепочки "бугорков" или целые насыпи, отдельные ямы или каналы (на архивной карте).

Изображение Баренцева моря на архивной карте Google





И их полное отсутствие на картах Google Maps сегодня.

А так Баренцево моря выглядит сейчас (нет полос на дне)





Следует отметить, что не все современные карты подверглись такой жесткой цензуре. Или у сотрудников компании Bing не хватило сил или средств отредактировать подводную часть карты?.. За что мы им и благодарны. В настоящее время все интересные места, о которых я рассказываю, вы можете самостоятельно посмотреть на картах

(https://www.bing.com/maps), переключившись на вид со спутника.

Хотя изображение гораздо темнее, но всё интересное и так видно. Линии насыпей длиной сотни километров. Гигантский по своим масштабам объём выполненных работ.

Изображение Баренцева моря и Новой Земли на карте Bing

Изображение Баренцева моря на карте Bing

Изображение Новой Земли на карте Bing





Обратите внимание и на одинаковые расстояния между соседними «бугорками» в цепочке.

Изображение северного побережья Новой Земли на карте Bing





Кроме показанных объектов, хочу ещё обратить внимание на необычный рельеф морского дна Северного Ледовитого океана, ближе к Северному полюсу и напротив Чукотки. Здесь рельеф напоминает развалины города с прямоугольной «квартальной застройкой». Вот только «кварталы» тут размерами в десятки километров.

Изображение дна Северного Ледовитого океана на карте Bing

"Развалины города" на дне Северного Ледовитого океана





Напомню, что природа не любит прямых линий. И этой красоты тоже нет на Google Maps.

Этот же участок Северного Ледовитого океана на карте Google





Напоследок ещё хочу показать наиболее интересное из найденного. Это геометрически правильное расположение целого поля «бугорков», находящихся на дне Северного Ледовитого океана, возле канадского острова Принс-Патрик.

Поле "пирамид" на дне возле канадского острова Принс-Патрик на карте Bing

Расстояние между соседними "пирамидами" около 5-6 км





Вот вам для сравнения две спутниковые интерактивные карты Bing и Google Maps.

Этот же участок на картах Bing(слева) и Google (справа)





А вот такое фото мне попалось в сети, сделанное где-то на Крайнем Севере. Возможно, что под толщей воды находятся такие же «пирамиды», только значительно крупнее.



Если попробовать ответить на возникшие вопросы:

«Кто это построил? Когда?»

, то могу вам предложить такой вариант ответа, но не всем он понравится.

Работы на дне океана могла выполнить предыдущая цивилизация. До первого Всемирного потопа (а их, судя по всему, было несколько), когда дно ещё было сушей десятки тысяч лет назад.

Легендарная

Даария

(иначе: Арктида, Гиперборея, Северия, Арктогея) — это всё названия ныне ушедшего под воду континента, располагавшегося на Северном полюсе.

Гиперборея

(расположенная «за Бореем», «за северным ветром») — в древнегреческой мифологии это легендарная северная страна, место обитания народа гипербореев.

Древнеримский учёный Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал о гипербореях следующее:

«За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил.



Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем.



Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью».

В различных источниках есть сведения об этой стране, хоть и называют они её по-разному. В древних индийских эпосах также описывалась страна Богов, где солнце полгода не заходит за горизонт.

В наши дни сохранилась копия карты Даарии, которая была скопирована Герардом Меркатором со стены одной из пирамид в Гизе (Египет), изданная его сыном Рудольфом в 1595 году. Картами Меркатора, фламандского картографа и географа, в большинстве своем пользовались средневековые мореходы.

Карта Герарда Меркатора с изображением Даарии на Северном полюсе Земли





В заключение хочется сказать, что в связи с обширными исследованиями дна Северного Ледовитого океана в поисках углеводородов у наших учёных (и военных) уже накопилось достаточно материала. Но ни академики из РАН, ни Русское географическое общество (под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу) не спешат делиться полученной информацией.



Очень интересен Приполярный Урал, да и само побережье Арктики, но его «зачистили» на всех картах основательно.



А ведь там, со слов знающих людей, много чего интересного находится. Говорят, что геологам в приполярных районах было запрещено «поднимать глаза от земли», обследовать развалины древних городов и мегалитические сооружения, а тем более рассказывать обо всём увиденном.

Исследование подводных хребтов Ледовитого океана





Сейчас настали другие времена, наша страна вновь приобретает самостоятельность. За Северным Полярным кругом в Арктике строятся современные военные базы, вдоль всего Северного морского пути восстанавливается и обновляется прибрежная инфраструктура. На морском шельфе ведутся геологоразведочные работы, ведется добыча природного газа.



Уже действуют заводы по сжижению газа, который мы поставляем за рубеж. Но это всё ради коммерческой составляющей, приносящей доход компаниям и налоги в бюджет страны.

Так давайте не будем забывать и о великом наследии земли, на которой мы живём, и своей истории. Это наша территория, а значит, наше наследие.

Кантемиров Виктор