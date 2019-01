Технологии 18 века. Искусство гидравлики

Толщина стен этой мельницы впечатляет. Если принять толщину дымохода за 0,5 м, то толщина стен получается более 2-х метров верхней части и около 4-х – в нижней.

Рошфо́р (фр. Rochefort) — торговый порт во французском департаменте Шаранта Приморская, на правом берегу Шаранты, в 16 км от её впадения в Бискайский залив и острова Иль-д’Экс c цитаделью, фортом и маяком.

Во 2-м томе речь идет об устройстве портов, каналов, ведущих к ним, шлюзов и различных механизмов и орудий для их строительства. В основном на примере французского порта Дюнкерк.



Этот порт находится на берегу Ла-Манша, в 75 км к северо-западу от Лилля и 295 км к северу от Парижа и 10 км от границы с Бельгией. Это тот самый Дюнкерк, где проходила известная Дюнкерская операция:

«Дюнке́ркская эвакуа́ция, кодовое наименование опера́ция «Дина́мо» (англ. Operation Dynamo) — операция в ходе Французской кампании Второй мировой войны по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы.» History of the Second World War. Paulton, 1966 – 1968, p. 248