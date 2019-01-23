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Технологии 18 века. Искусство гидравлики

09:27. 23 января 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Продолжаем знакомить читателей tart-aria.info c историческими источниками. На этот раз предлагаю вашему вниманию книгу посвященному инженерному искусству, а конкретно касательно гидравлики и строительству в воде и на воде.

Книга эта была издана во Франции в 1737 году и называется она «Гидравлическая архитектура, или искусство отведения, поднятия и управления водами для различных потребностей жизни» (Architecture hydraulique, ou, L'art de conduire, d'elever et de menager les eaux pour les différens besoins de la vie).

Книга довольно объемная: в 4-х томах, каждый из которых содержит от 400 до 700 страниц и примерно по 50-70 подробных чертежей.

Чертежи очень интересные. Текст, возможно тоже. Но прочитать его мне сложно, потому что он написан не просто на французском языке, который я не знаю, а на старо-французском, который и для гугл- переводчика не всегда читаем.

Приведу выборочно некоторые картинки из этой книги.

Водяные мельницы

В 1-м томе рассказывается об общих принципах механики, различных механизмах, приводящие в движение колеса мельниц и дробилок.

Устройство мельниц

Устройство мельниц

мельница

Поперечный разрез план 1-го этажа мельницы и башни

Толщина стен этой мельницы впечатляет. Если принять толщину дымохода за 0,5 м, то толщина стен получается более 2-х метров верхней части и около 4-х – в нижней.

мельница

Продольный разрез мельницы

мельница

Чертеж мельницы в Провансе и Дофине

элеватор

План, разрез и разрезы цепочной (элеваторной) машины, служащей для откачивания воды строений Рошфора

Рошфо́р (фр. Rochefort) — торговый порт во французском департаменте Шаранта Приморская, на правом берегу Шаранты, в 16 км от её впадения в Бискайский залив и острова Иль-д’Экс c цитаделью, фортом и маяком.

архимедов винт

дизайн новой машины для выпуска большого количества воды Вид сбоку; архимедов винт; уравновешивание двойного зигзага, вид спереди

водяное колесо

Дизайн колеса для поднятия воды

Каналы и шлюзы

Во 2-м томе речь идет об устройстве портов, каналов, ведущих к ним, шлюзов и различных механизмов и орудий для их строительства. В основном на примере французского порта Дюнкерк.

Этот порт находится на берегу Ла-Манша, в 75 км к северо-западу от Лилля и 295 км к северу от Парижа и 10 км от границы с Бельгией. Это тот самый Дюнкерк, где проходила известная Дюнкерская операция:

«Дюнке́ркская эвакуа́ция, кодовое наименование опера́ция «Дина́мо» (англ. Operation Dynamo) — операция в ходе Французской кампании Второй мировой войны по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы.» History of the Second World War. Paulton, 1966 – 1968, p. 248

Даже фильм снят на эту тему. Называется «Дюнкерк». На этом чертеже представлено развитие Дюнкерка:

Дюнкерк

1 План первых стен Дюнкерка в 960 году при Бодуэне 3 графе Фландрии 2 План первого укрепления Дюнкерка, известного в 1400 году при Роберте де Марте 3 План города Дюнкерк, который был принят маршалом Тюренном 28 июня 1658 года

В Атлантическом океане на­блюдаются наибольшие по величине приливы. Которые происходят регулярно два раза в сутки. Наибольшая высота прилива -18м наблюдается у берегов Новой Шотландии (в Канаде). У берегов Франции они мо­гут достигать 14-15 м, в проливе Ла-Манш (где расположен порт Дюнкерк) – до 11 -12 м.

Поэтому для Франции всегда было актуально иметь порты, не зависящие от приливо-отливного движения океана.

Для этого к порту прорывали канал, который перегораживали шлюзами, чтобы во время отлива вода не уходила из него и находящиеся там корабли оставались на плаву.

Дюнкерк

Карта города, цитадели, порта и форта Дюнкерка до его разрушения.

Здесь хорошо видно линию берега во время прилива -она обозначена валом. Собственно длина канала -это как раз разница в береговой линии во время прилива и во время отлива.

Кале

План Кале (порт у пролива Па-де-Кале, Франция) относительно проекта шлюза для углубления порта и канала

Шербур

план проектных работ для города и порта Шербур (Нормандия, Франция)

Во всех этих планах мы видим один и тот же принцип: длинный канал, проходящий от береговой линии во время отлива внутрь крепости, и шлюз при входе в саму крепость. Удержание воды, возможно, было необходимо не только для стоянки кораблей, но еще и для ряда оборонительных рвов.

На черно-белом чертеже, возможно, плохо видно, что красивые правильные зубчики представляют собой сочетание земляных валов и рвов, наполненных водой. На этой схеме это видно более наглядно:

Дюнкерк

План Дюнкерка, реконструкция

Все крепости-звезды были окружены двойным или тройным водяным кольцом. Но были ли такие сложные формы необходимы для обороны? Это уже другой вопрос.

шлюз

План шлюза с двумя проходами, характерными для каналов, ведущих к морю Способ скрепления камней

шлюз

общее развитие большого шлюза, c показом основных частей, которые входят в его состав: план поверхности шлюза, вид по линии А-В, вид по линии С-D

шлюз

Чертежи шлюзовых ворот, использующихся ранее в различных французских портах и профиль машины, используемой для подъема клапанов небольших шлюзов расположенные в боковых стенах шлюзовых камер.

забивание свай

Несколько чертежей различных машин для забивания свай

забивание свай

Способ забивания горизонтальных свай с поверхности воды.

забивка свай

Машина для забивки наклонных свай

Насосы и водонапорные башни

3-й том посвящен искусству подвода, поднятия и очистки воды, а также описанию насосов, и других механизмов и изделий, необходимых для этого.

насос

разработка отечественного (французского) насоса

гидравлическая машина

Разработка машины, выполненной в Нимфенбурге

гидравлическая машина

Фасад здания, включающего гидравлическую машину, применяемую к новому мосту в Париже

гидравлическая машина

План основания и разрез здания с гидравлической машиной , применяемой к новому мосту в Париже

гидравлическая машина

разработки основных частей предыдущей машины

пожарный насос

разработка насоса для тушения пожаров, применяемая в Страсбурге

пожарная машина

Внешний вид цилиндра и сопутствующих труб для работы пожарной машины

машина Марли

план и профиль колеса машины Марли и всех связанных с ней частей от реки до акведука

Из другого источника:

Машина Марли

Машина Марли на картине Пьера-Дени Мартина (Pierre-Denis Martin)1723 года

Машина Марли (фр. Machine de Marly) была построена голландским архитектором Свалемом Ренкеном (Rennequin Sualem) в начале 1680-х годов при дворце Марли на территории современного Буживаля по заказу французского короля Людовика XIV для водоснабжения прудов и фонтанов Версальского парка.

Уникальное для своего времени инженерное гидроустройство представляло собой сложную систему из 14 водяных колёс, каждое диаметром 11,5 м (около 38 футов), и приводимого ими в действие 221 насоса, служивших для поднятия воды из Сены по Лувесьенскому акведуку длиной 640 м в большой водоём на высоту около 160 м над уровнем реки и в 5 км от неё.

Далее вода по каменному акведуку (8 км расстояния) поступала в Версальский парк. На строительстве было занято 1800 рабочих.

Потребовалось 85 т деревянных конструкций, 17 т железа, 850 т свинца и столько же меди. Устройство обеспечивало подачу около 200 кубометров воды в час. Строительство было завершено в 1684 году, открытие состоялось 16 июня в присутствии короля.

На обслуживании устройства и ликвидации частых поломок было занято 60 рабочих. В первоначальном виде машина Марли прослужила 133 года, затем в течение 10 лет водяные колёса были заменены паровыми машинами, а в 1968 году насосы переведены на электрическую энергию. Источник

насосы Норт-Дам

Специальные профили насосов одного из оборудования машины, примененного к мосту Норт-Дам.

Так выглядел этот мост в 18-м веке:

Нотр-Дамский мост

Нотр-Дамский мост, 1756г. Художник Nicolas Raguenet Источник

Или художник изобразил рулевых на лодках непропорционально большими, или гиганты еще жили в середине 18-го века?

водонапорная башня

План водонапорной башни, используемой для моста Норт-Дам Планы, разрезы и фасады раздаточных чаш фонтанов Святой Катерины и ворот Сен-Жермена в Париже

И разные вентили и краны, картинка без подписи:

Технологии 18 века. Искусство гидравлики i_mar_a

Трубы изготавливались в основном из меди и свинца. Вот цитата из книги:

«Следуя этой теории, легко определить геометрически усилие, с помощью которого вода ломает трубку; но для его применения необходимо предупредить о каком-то опыте.

Мы знаем, что свинцовая труба диаметром 12 дюймов (30,5см) и высотой 60 футов (18,3м) должна иметь толщину в 6 линий (15 мм), чтобы выдержать напор воды.

Медная труба, также 12 дюймов в диаметре и 60 футов в высоту, должна иметь толщину в 2 линии (5мм), чтобы поддерживать силу воды, которой она заполнена. Из чего следует, что медные трубы имеют тройную силу свинца, при одинаковых размерах изделия, что хорошо согласуется с экспериментами, которые цитирует М. Парент.»

На этом пока все. Продолжение следует

В оформлении этой статьи использован фрагмент вида морской стороны Дюнкерка около 1700-1710 годов. Оригинал.




i_mar_a


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: вода, история, технологии, Франция
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