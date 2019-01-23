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Дети по залёту. Как родить здоровых детей?

09:35. 23 января 2019 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:

Дети по залёту. Как родить здоровых детей?

Алексей Орлов и Михаил Ять.

Почему в наше время часто происходят внеплановые беременности?
Какие последствия и что ожидает ребёнка, появившегося на свет от такой беременности.

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Источник: www.youtube.com

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