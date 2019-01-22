Арктика поднимает российский флаг

Уже в конце июня Минтранс конкретизировал формулировки и внес предложение внести ряд поправок к проекту Федерального Закона ФЗ- № 1155137-6 «О внесении изменения в статью 4 Кодекса торгового мореплавания РФ в части, касающейся каботажа». Правительство инициативу Минтранса одобрило и 26 июня внес это проект на обсуждение в Госдуму.

В конце апреля 2017 года Владимир Путин на совещании на острове Александры архипелага Земля Франца Иосифа говорил о необходимости транспортировки энергоносителей на судах под флагом РФ. Безо всякой раскачки, буквально через пару недель Дмитрий Медведев поручил главе министерства транспорта М. Соколову подготовить законопроект о такой транспортировке исключительно судами, плавающими под флагом РФ.



Законопроект, принятый Госдумой 13 января 2017 года в первом чтении, предлагал понимать под каботажем перевозки и буксировку не только между российскими морскими портами, но и между морскими портами, другими местами погрузки и выгрузки в России или искусственными островами, установками и сооружениями на российском континентальном шельфе.



Суть поправок, внесенных правительством – дать исключительные права на перевозки и хранение углеводородного сырья и угля, погруженных на суда в акватории Северного морского пути (СМП), судам под государственным флагом РФ.

Флаг Российской Федерации

Мало того – правительственные поправки предусматривают, что по решению правительства могут определяться и другие акватории в пределах исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ, в отношении которых морские перевозки и хранение также будут осуществляться исключительно судами под государственным флагом РФ.



Предлагаем нашим читателям обратить внимание, что это только сейчас речь идет только об СМП, но законопроект в редакции правительства после утверждения его Госдумой оставляет возможность думать о других регионах – от Балтики до Охотского моря.



В наше тревожное время такой «задел» иметь обязательно надо. Уже просто потому, что правительство имеет возможность реагировать на изменения обстоятельств значительно более оперативно, чем вариант с разработкой дополнительных изменений, которые снова придется проводить через Госдуму.

Законопроект пережил каникулы Госдумы, более срочные законопроекты, которые нужно было рассмотреть депутатам, а в ноябре Владимир Путин анонсировал скорое принятие Закона № 1155137-6 с правительственными поправками в окончательном чтении.



Это произошло 20 декабря, и теперь мы можем прочитать, что «Суда под российским флагом получают исключительное право на осуществление следующих работ в акватории СМП:



лоцманская проводка;



санитарный, карантинный и др. виды контроля;



защита и сохранение морской среды во внутренних морских водах и (или) в территориальном море РФ;



ледокольная и ледовая лоцманская проводка в акватории СМП;



морские перевозки нефти, природного газа, газового конденсата и угля, добытых на территории РФ или на территории, находящейся под ее юрисдикцией;



хранение нефти и нефтепродуктов, природного газа (в т.ч в сжиженном состоянии), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории СМП.



Также новый закон уточняет понятие торгового мореплавания – теперь под ним понимают также деятельность, связанную с использованием судов для буксировки, хранения грузов, проведения морских ресурсных исследований, поисковых и спасательных операций.



Устанавливается также, что судно приобретает право плавания под государственным флагом РФ с даты его государственной регистрации, а также может быть зарегистрировано в одном из реестров судов при условии проведения классификации и освидетельствования.



При этом изменения не коснутся уже заключенных контрактов на перевозку и будут иметь один год переходного периода.

Цель принятия поправок очевидна – до настоящего времени законодательство РФ не регламентировало перевозки и буксировку на территории России, которые начинаются или заканчиваются за пределами границ морского порта.



При этом суда под флагом иностранного государства сохраняли возможность проводить такие работы, поскольку их деятельность регулировалась международными договорами России или в порядке, установленном правительством РФ.



В результате сложилась ситуация, когда российские компании, осуществляющие перевозки на судах под государственным флагом РФ, не имели никаких привилегий при перевозках между территорией России и объектами, находящимися под российской исключительной юрисдикцией.



России, активно заявляющей свои позиции в Арктике, такой ход дел был совершенно невыгоден. Меры своевременные с учетом роста перевозок по СМП.

В 2016 году грузопоток по СМП составил 7,5 млн т, перекрыв рекорд советских времен.



Ожидается, что к 2029 г грузопоток по СМП вырастет более чем в десять раз и достигнет 80 млн тонн без учета международного транзита. Основной грузопоток к 2029 г будут составлять сжиженный природный газ, сырая нефть, уголь и металлы.

Русская Арктика

Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru приветствует оперативность и точность действий, которые помогают Российской Федерации преодолеть авторитаризм, тоталитаризм и прочие диктаторские замашки и приближают возвращение нашей страны в число самых передовых и демократических государств.



Мы уверены, что вся либеральная общественность России стоя аплодирует этому событию и лелеет надежду, что работа в этом направлении будет продолжаться и впредь – до той поры, пока закон о каботажном плавании не достигнет полного совершенства.



Как подлинные демократические либералы и даже либеральные демократы, вершиной законодательного творчества мы считаем, вне всякого сомнения, закон о каботаже велико-демократических США.

Если кто-то по какому-то случайному стечению обстоятельств увидит в действиях президента, правительства и Госдумы Российской Федерации хоть какой-то намек на протекционизм, защиту интересов отечественных судоходных компаний, то у нас есть 146%-ное доказательство ошибочности такого мнения.



Ведь не может быть такого, чтобы что-то подобное может существовать в законах оплота демократии и свободолюбия, в законах США, не так ли, уважаемые люди со светлыми лицами?



Нет, не может – ответит всякий рукопожатный читатель. И, конечно, будет прав.



В США правила каботажного судоходства определяет очень мудрый закон – закон Джонса в редакции 1920 года.



Предлагаем немедленно создать инициативную группу и потребовать от правительства РФ «продолжения банкета», пока российский закон не будет полностью повторять статьи закона Джонса!

Для тех, кто – вдруг! – не знает положений закона Джонса, мы их с удовольствием повторяем.



Если груз перевозится морем из одной точки США в другую, то к судну предъявляются четыре требования:



Во-первых, оно должно быть построено на американской верфи;



Во-вторых, владельцами судна должны быть граждане США;



В-третьих, судно должно ходить под американским флагом;



В-четвертых, экипаж судна должен состоять из американских граждан либо резидентов (лиц, получивших вид на жительство).



Красиво и изящно, причем никаких исключений нет. Даже в том случае, если груз доставляют из Сан-Франциско в Нью-Йорк, делает это судно, отвечающее всем четырем пунктам.



Никакой иронии, уважаемые читатели. Геоэнергетика очень хочет видеть, как из Санкт-Петербурга во Владивосток идут суда, построенные российскими кораблестроителями, принадлежащие российским кампаниям, управляемые целиком и полностью российскими экипажами.



Да, мы прекрасно понимаем, что для этого России понадобятся новые и новые судостроительные заводы, потребуется возрождение и развитие кораблестроительной школы, что для этого нужен огромный рост объема грузоперевозок, а это возможно только при развитии производства, торговли, роста платежеспособного спроса.



Но разве для того, чтобы добиться возможности покорить законотворческие вершины, на которые сумели взгромоздиться Америка, Россия не способна добиться всего этого?



Вот и господа либералы имеют возможность принести пользу стране – пусть и они стремятся к тому, чтобы Россия сумела в самые короткие сроки добиться всего перечисленного.



Хотите, чтобы «Россия пошла по американскому пути развития»? Добивайтесь возможности введения в России закона Джонса в полном объеме. Мы – «за».

Под Новый год принято загадывать самые разные желания, вот и у нас оно тоже имеется. Пусть закон Джонса работает в полном объеме для всей России.



От Калининграда до Находки – только в России построенные корабли, под российским флагом и с российскими экипажами, как по СМП, так и по любому другому маршруту.





Б. Марцинкевич





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