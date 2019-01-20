Чубайс хочет повышения тарифов на электроэнергию, так как мы “расточительно” ее тратим

Чей бы рот открывался, а Чубайс лучше бы молчал. Недавно он заявил, что в России нужно кратно повысить коммунальные платежи, а то люди у нас "расточительные". В Европе, дескать, экономят, а у нас не умеют.

Я уже писала о Чубайсе в том смысле, что он самый настоящий "чубысь". И никуда из него "чубысие" не девается. Рекомендую ознакомиться. Он как Кощей, над златом чахнет, то есть, над электричеством.

Известно, что электричество - возобновляемый ресурс, и что его выработка не наносит ущерба природе. Это если деревья бесконтрольно вырубать, на планете не останется леса, а с электричеством такое не проходит.

Тот же Николай Тесла придумал, как его передавать без проводов и бесплатно по принципу современного вай-фая. Только тогдашним капиталистам это было не выгодно: зачем людишкам раздавать его бесплатно, когда можно за это бесконтрольно сдирать деньги? Чубайс явно придерживается того же мнения.

Повышение цен на электроэнергию - это первый способ повышения энергоэффективности по мнению этого всероссийского паразита. Второй - это запреты - "в соответствии с лучшими мировыми практиками". Какими такими запретами - он не уточнил.

Мечтает господин Чубайс, чтобы мы жили при лучине, а платили, как если бы весь огромный какой-нибудь дворец освещался киловаттными лампочками. Не дождется!

Коллеги, буквально на следующий день, в программе "60 минут", некоторые молодые деятели рьяно стали отстаивать правоту Чубаиса. Говорили, что если норма 300 квт/ч, то выходя за неё нужно платить дороже, это всё равно, что утром купить булку хлеба за 20 руб., а вечером за 40 руб. Но не в это дело, а в том, что у нас пол страны готовит на электричестве, у половины страны нет в кранах горячей воды, мы её греем тем же электричеством. Я живу в Ростовской области, где соцнорма уже практикуется в течении пяти лет, и у нас электричество золотое- это при среднем заработке по области 28 000 руб ( не все такое получают). А зима у нас холодная ,лето жаркое до одури и эти сволочи хотят ещё повысить плату за электричество. Вон Жириновский предложил в обще не платить за электроэнергию так, как у нас её переизбыток. А ведь это правда, у нас работает Ростовская АЭС, но электроэнергию нам продают с Новочеркасской ГРЭС, а где же дешёвая, атомная энергия? Её скорее всего продают за границу, а нам выкручивают руки. Да, как же это всё надоело.

Источник: zen.yandex.ru