Как МВФ в 90 – годы уничтожал Россию. И как западная «помощь» обернулась для нашей страны масштабной социально-экономической катастрофой

Реформаторы наоборот: Б. Ельцин, Е.Гайдар, А. Козырев, Г.Бурбулис ( при Ельцине играл роль «серого кардинала»)Всадник финансового апокалипсиса: как МВФ уничтожал Россию. Западная «помощь» обернулась для нашей страны масштабной социально-экономической катастрофой, масштабы которой не оценены и по сей день. 26 лет назад, 27 апреля 1992 года, Россия была принята в Международный валютный фонд (МВФ). Страна, только что пережившая шок от распада СССР, вступила в период новых потрясений – на этот раз ими стали «шоковая терапия», приватизация, войны и тотальный хаос, распад и деградация во всех областях жизни.Россия упорно загоняла себя в положение страны третьего мира, находящейся в зависимости от более развитых и богатых государств. Самую главную роль в этих процессах играл Международный валютный фонд, ставший инструментом финансового закабаления России со стороны Запада. И несмотря на то, что наша страна в итоге смогла покинуть кредитный капкан этой организации, опыт взаимоотношений с ней должен стать наглядным примером того, какую непосильную цену приходится платить всякому, кто так рассчитывает на помощь и поддержку «доброго Запада».Созданный практически сразу после окончания Второй мировой войны МВФ, изначально был основан как финансовый инструмент именно Западного мира, что и обусловило отсутствие в составе его членов Советского Союза. По сути, организация стала важнейшим кирпичиком так называемой Бреттон-Вудской финансовой системы – экономического фундамента послевоенного Запада, где первую скрипку играли Соединенные Штаты, на которых вся система и была завязана.Декларируемые МВФ цели на первый взгляд выглядят достаточно мирно и гуманно. Это поддержка экономики нуждающихся стран и выделение кредитных средств на соответствующие цели. Однако стоит приглядеться получше, и обнаружится вся хищническая сущность этого детища американского глобализма, «благодаря» которому многие страны пережили немало бед и унижений, а другие оказались полностью уничтожены как независимые субъекты мировой политики.Стоит отметить, что Вашингтон, как главный инициатор создания организации и держатель контрольного пакета голосов в Совете МВФ, получил над Фондом полную и ничем не ограниченную власть. Помимо прочего, это выражается в политике организации, которая имеет свою валюту – Специальные права заимствования (СПЗ). Соединенные Штаты поступили достаточно хитро, настояв на том, чтобы кредиты МВФ выдавались только в СПЗ, которые получатель может обменять только на резервные валюты организации.Всего их несколько, однако стоит ли говорить, что основная из них – это американский доллар.Предположим, Фонд выделяет кредит в пять миллионов СПЗ. И для того, чтобы государство получило реальные деньги, оно обязано обменять их на одну из резервных валют Фонда по курсу, самим же МВФ и установленным. Это резко повышает значение данных валют в мировом масштабе.Естественно, главным выгодополучателем от этого становится американский доллар, которому Вашингтон таким образом обеспечивает наиболее комфортные условия в мировой финансовой системе и поддерживает его на плаву. Ведь крепкая валюта – та, на которую есть спрос.Россия подала заявку на присоединение к МВФ спустя неделю после официального прекращения существования СССР. Фактической датой принятия нашей страны в эту организацию можно считать уже вышеупомянутое 27 апреля 1992 года, хотя всевозможные формальные согласительные процедуры затянулись до начала июня. Стоит отметить, что процесс принятия России в МВФ был довольно быстрым. И это неудивительно, поскольку мировым финансовым заправилам явно не терпелось приступить к грабежу фактически упавшей им в руки некогда могучей державы.Для начала кредитования России МВФ выдвинул к правительству Ельцина-Гайдара ряд условий, которые были прописаны в договоре под названием «Письмо о намерениях». Вообще, требования Фонда к своим заемщикам всегда были примерно одинаковыми. По сути, все они сводятся к одному – как можно более быстрому перестраиванию экономики государства с целью возвращения платежеспособности. Если этого не удается сделать в кратчайшие сроки (кредиты ведь надо выплачивать), то в таких случаях нужно сокращать бюджетные расходы. Каким путем этого добиться, должен думать сам заемщик.Если ничего путного на ум не приходит, эксперты МВФ всегда рады «помочь» и поделиться парочкой-другой «добрых» советов. Обычно это повышение налоговой нагрузки на граждан, тарифов ЖКХ, резкое сокращение расходов на социальную сферу, армию, а также приватизация и распродажа госсобственности частным инвесторам, среди которых непременно найдутся зарубежные компании. Не была в этом плане исключением и Россия. Впрочем, с учетом масштабов нашей страны, работы у заправил МВФ было на этот раз непочатый край. В уже упомянутом выше «Письме о намерениях» Фонд взял на себя обязательство выделить России кредит на мероприятия по переходу к рыночной экономике.В соответствии с соглашением, МВФ становился ответственным за формирование в России механизмов рыночной экономики, а также соответствующих им институтов. В свою очередь, российское правительство фактически обязалось работать под неустанным надзором западных «советников», к тому времени вольготно расположившихся на нескольких этажах московского здания правительства России на Краснопресненской набережной в Москве.Кроме того, Россия обязалась провести тотальную приватизацию госсобственности, обеспечить свободное вхождение иностранного капитала в экономику, предпринять меры по привлечению зарубежных инвесторов даже в ущерб социальным правам собственных граждан, сократить расходы на образование, науку, медицину и прочие отрасли.При этом в соответствии с обязательствами, взваленными на плечи России правительством Ельцина-Гайдара, российское руководство (как исполнительная, так и законодательная ветви власти) должно было исполнять функции администрации субъекта внешнего управления, то есть МВФ.Российские органы власти обязаны были выполнять только те нормативные акты, которые будут переданы им Фондом. А это значит, что ни президенту, ни правительству, ни парламенту не разрешалось вносить какие-либо изменения в программы «переходного периода», в том числе законодательные акты, а также Конституцию, без санкции на то со стороны Фонда. Кстати, о Конституции. Ни для кого не секрет, что создавался главный закон нашей страны под пристальным контролем американских «советников». Позаботились они и о создании максимально благоприятных условий для МВФ. Так, в соответствии со статьей 15 пунктом 4 Конституции России, международные договоры имеют приоритет над федеральным законодательством.Иными словами, любые принятые в России нормативно-правовые акты могли превратиться в ничего не значащую бумажку, если они хоть в чем-то противоречили взятыми на себя правительством Ельцина-Гайдара обязательствами, прежде всего – в рамках «Письма о намерениях».Первый транш кредита Международного валютного фонда был выделен России 2 августа 1992 года. Сумма «помощи» составила около одного миллиарда долларов со сроком использования в течение пяти месяцев. Главным условием предоставления кредита стало удержание дефицита государственного бюджета в пределах пяти процентов от ВВП.К тому времени в России уже стартовала так называемая «шоковая терапия».Вместе с отпуском цен государство начало стремительно отстраняться от своих социальных обязательств, стремясь, говоря модным нынче словом, «оптимизировать» бюджетные расходы и удержаться в рамках тех самых пяти процентов. Также по настоянию экспертов Фонда была практически наполовину урезана потребительская корзина, ставшая основой сниженного в два раза прожиточного минимума.Решение по второму траншу кредита от МВФ было принято на встрече «семерки» в апреле 1993 года. Выделение финансовой «помощи» было направлено на «первоочередные стабилизационные меры». Всего размер кредита составил три миллиарда долларов. На этот раз Фонд потребовал сокращения дефицита госбюджета уже наполовину – до 10 процентов от ВВП. Два транша кредита были выделены России равными долями по полтора миллиарда долларов в июле 1993 и в апреле 1994 года. Затем в 1995 году МВФ предоставил России третий пакет «финансовой помощи» в объеме квоты страны в МВФ – 6,8 миллиарда долларов на срок использования в течение 12 месяцев. К этому времени в России уже началась политика, продиктованная условиями МВФ по сокращению бюджетного дефицита и сбрасыванию с государственного баланса «неликвидных предприятий». Началось уничтожение российской промышленности, которая либо продавалась по мизерным ценам в частные руки, либо была поставлена перед такими условиями, в которых невозможно нормально развиваться и функционировать. Процентные ставки и курсовая политика, продиктованная Фондом, сделали отечественный промышленный сектор неконкурентоспособным.“Благодаря” приватизации и череде искусственных банкротств с начала реформ под чутким надзором западных финансистов в руки иностранных фирм перешли бывшая госсобственность на сумму примерно 500 миллиардов долларов. Оккупированная Западом ельцинская Россия передала в частныеруки фабрики военно-промышленного комплекса, инфраструктуру и природные ресурсы. Жертвами «бюджетной оптимизации» стали ключевые для оборонной промышленности предприятия. Среди них Уралмашзавод, Уфимское машиностроительное объединение, самарский «Старт», Балтийский завод, нижегородский «Гидромаш», воронежский «Электроприбор» и многие другие. Поживиться российскими промышленными богатствами слетелись сотни западных компаний. Так, «Ник энд Си Корпорейшн» скупила акции «Курского прибора», «Тушинского машиностроительного» и других предприятий. Всего под контролем компании по итогу «бюджетной оптимизации» оказались 19 военных заводов.Распродажа промышленности проводилась за грошовые цены, которые были значительно меньше реальной стоимости предприятий. Крупнейший в Европе Самарский металлургический завод был продан за два миллиона долларов, московский Завод имени Лихачева (легендарный ЗИЛ) – за четыре, «Уралмаш» с 34 тысячами рабочих – за три, Ковровский механический завод, производивший продукции для всех силовых органов – за два миллиона, Челябинский тракторный с 54 тысячами рабочих – за 2,2 миллиона. Всего от распродажи в рамках «бюджетной оптимизации» в казну поступило немногим более семи миллионов (!) долларов. Ни один враг до этого не грабил так масштабно нашу страну.«В частных руках иностранных компаний оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, объекты связи. Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с целью подрыва обороноспособности и экономики страны», – докладывал тогда Ельцину зампред председателя правительства Владимир Полыванов. Понравиться столь «несвоевременные выпады» Борису Николаевичу и его друзьям из МВФ вряд ли могли, посему вскоре зампред главы кабинета министров был освобожден от занимаемой должности.Стоит отметить, что главным «смотрящим» за Россией от МВФ, а вернее – специальным уполномоченным организации был «отец русской приватизации» Анатолий Чубайс. В 1996 году встал вопрос о выделении нового транша кредита. Для этого МВФ настоял, чтобы Чубайс был назначен ответственным за финансово-экономическую политику. С этим условием в марте Фонд предоставил России новый кредит в размере 10,1 миллиарда долларов. В качестве «дополнительных» условий кредитования было выдвинуто сокращение к 1998 году дефицита госбюджета до двух процентов ВВП, ликвидация экспортных пошлин на газ и нефть, понижение таможенного обложения импорта, а также, помимо прочего, отмена ограничения на импорт алкоголя, иными словами – предоставление западным компаниям условий наибольшего благоприятствования на российском рынке.Что касается Чубайса, то его карьера ожидаемо пошла в гору. В том же 1996 году он становится руководителем Администрации президента, а в следующем назначается министром финансов.К этому моменту МВФ уже прочно контролировал финансово-экономическую политику страны. Все ключевые параметры российской госполитики в экономике разрабатывались экспертами Фонда и направлялись правительству. В ответ следовали всевозможные «Заявления Правительства и Центрального банка о среднесрочной стратегии и экономической политике…», в которых власти давали обязательство неуклонно придерживаться предложенных параметров.В целом же, процесс уничтожения российской экономики и закабаления страны кредитами шел по плану. Москва вела себя хорошо, смиренно принимая все условия Фонда. Поэтому выделение нового транша «помощи» не заставило себя ждать. В июле 1998 года МВФ предоставил кредит в размере 2,5 миллиарда долларов. Через год Фонд принял решение о выделении России еще 4,5 миллиардов. К этому времени «добродушная» финансовая организация уже поставила Россию на грань существования, а ее народ – перед реальной угрозой голода.За годы реформ доходы людей были снижены с 5-6 до 0,3-0,5-кратной величины реального прожиточного минимума. Многие элементарно не могли позволить себе приобрести нормальные продукты питания, нередко питаясь отходами вроде картофельной кожуры. Повышение тарифов ЖКХ и общее падение уровня жизни, тяжелая ситуация на рынке труда привели к тому, что практически у половины населения величина квартплаты превысила заработную плату.Политика МВФ поставила людей перед выбором: или лишиться жилья за долги, или умереть с голоду. Очень напоминает современную ситуацию в одной соседней с нами стране, не так ли? Как писал позднее в своей книге «Вариант дракона» Юрий Скуратов, занимавший в 1995-2000 годах пост генерального прокурора, в Сыктывкаре у работницы целлюлозно-бумажного комбината умерла пятилетняя дочь, которую матери было просто нечем кормить. «Из Бурятии мне пришло письмо с жалобой на то, что дети там спасаются от голода комбикормом. Есть смертельные случаи – комбикорм в желудке разбухает. В желудках умерших детишек находили опилки – больше есть им было нечего», – писал он. В свою очередь, директор Института Европы РАН Николай Шмелев в своей статье «Здравый смысл и будущее России: да или нет?» писал: «Сегодня вряд ли кто из реалистически мыслящих людей решится сказать, что за обозримые 15–20 лет мы сумеем возместить весь ущерб, нанесенный нынешним «смутным временем».Отношения между Россией и МВФ начали портиться после прихода на пост главы правительства Владимира Путина, взявшегося за исправление катастрофических ошибок своих предшественников и наведение элементарного порядка в государстве. Так, в ноябре 1999 года директор-распорядитель МВФ Мишель Камдессю выступил с резким заявлением, где обвинил Россию в «насильственных действиях в Чечне». Он заявил, что мировое сообщество «крайне негативно» отреагировало на операцию российских войск в республике, добавив при этом, что МВФ вряд ли сможет в дальнейшем оказывать финансовую помощь России, если «весь остальной мир этого не хочет». Впрочем, к тому моменту истерзанная Россия уже сполна хлебнула «помощи» от этих «благодетелей», начав на рубеже веков восстанавливать свой финансово-экономический суверенитет. С 2000 года Россия ни разу не обращалась за новыми кредитами к МВФ, а общая задолженность перед организацией снизилась к 2004 году до 5,1 миллиарда долларов.А в январе 2005 года наша страна окончательно расплатилась по долгам с Фондом. Позорная страница истории государства российского была окончательно перевернута. История взаимоотношений России с МВФ – наглядный пример того, что в мировой политике альтруистов не бывает. Каждое государство на мировой арене преследует свои собственные интересы, используя для этого набор тех или иных инструментов. Соединенные Штаты, как единственный мировой гегемон после распада СССР, обладает сейчас, как и 25 лет назад, наиболее широким набором этих инструментов. Среди них и Международный финансовый фонд, являющийся инструментом финансово-экономического подчинения Западу других стран. При этом экспансия преподносится как «помощь», а гражданам страны-жертвы через подконтрольные определенным кругам средства массовой информации внушается, что западные страны только и хотят, чтобы помочь и поднять местную экономику. Реальные же цели кардинально отличаются от этой благостной картины. Хочется надеяться, что случившееся с нашей страной в те годы дало нам хороший иммунитет от доверчивости и наивности по отношению к политике «добродушного» Запада.Иван Прошкин

Источник: nashaplaneta.su