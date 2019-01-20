2 сразу и 2 потом
22:16. 20 января 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Японские издания снова озвучили хотелки японского правительства относительно Курильских островов.
Возможно (!) Япония может согласится на 2 острова сейчас, а 2 – еще когда-нибудь потом.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Kyodo отмечает, что план предполагает закрепление возможности передачи Шикотана и группы островов Хабомаи Японии де-факто. При этом, по мнению представителей администрации Абэ, передача двух других островов – Итурупа и Кунашира – на данном этапе выглядит нереалистично.
Японская сторона считает, что продолжение требования от РФ передачи Шикотана, Итурупа, Кунашира и островов Хабомаи заведет переговоры в тупик. Основание для передачи двух из этих островов, как полагает Токио, есть, им может служить советско-японская Совместная декларация 1956 года. Однако, так как этот план может вызвать критику, поскольку предполагает отказ Японии от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, Абэ намерен пристально следить за мнением японской общественности на этот счет.
При этом премьер Японии, как пишет Kyodo, пессимистично настроен и в отношении третьего рассматривавшегося ранее варианта – передачи Шикотана и островов Хабомаи с последующим продолжением переговоров по двум другим островам.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6019980 – цинк
Проигравшее вторую мировую войну государство, находящееся в военно-политической и экономической зависимости от США, хочет получить 2 острова сразу, а 2 других, позднее, как для этого сложатся обстоятельства. В этом случае, оно милостиво согласится заключить мирный договор с Россией, но так, чтобы не расстраивать впечатлительную японскую общественность.
Источник: colonelcassad.livejournal.com