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Главное в натуропатии. Адекватное питание 2019

21:06. 19 января 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Автор курса натуротерапевт Замалеева Гания Александровна

Два противоположных подхода в медицине. Гомотоксикология. Таблица 6 фаз Х.Х. Реккевега как абсолютно научное обоснование патогенеза болезней и связи разных состояний (называемых диагнозами) во времени. Общепринятая пища как главный загрязнитель внутренней среды нашего организма. Отношение наших ферментов к живой и - к приготовленной пище. Примеры, иллюстрирующие таблицу 6 фаз. Симптом как внешнее проявление болезни Что необходимо предпринять при появлении любых симптомов недомогания. Почему в мегаполисах жители более уязвимы к «чужим», чем сельские. Паразиты как защита Биосферы от тех, кто нарушает ее законы.

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