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«Я их месяц связывала по 8 часов в день…»

09:35. 17 января 2019 Просмотров - 933 4 коммент. Опубликовал:

При мне, два вагона книг из большой Питерской библиотеки вывезли на макулатуру.

Это были замечательные книги, я их месяц связывала по 8 часов в день, стараясь не нарушать собрания сочинений, и не догадывалась, что я тружусь, чтобы рабочим было легче и быстрей загружать макулатурный грузовик.

Библиотека закрывалась на реконструкцию. Я и не ожидала , что такое количество хороших книг — это макулатура.

И в страшном сне не приснится. Я даже у грузчиков несколько раз переспросила, макулатура ли это? И мне сказали: — да. В библиотеке был такой тоталитаризм, что не то, что позвать журналистов, но и мужу позвонить было не просто.

Если честно, у меня был культурный шок. Это была и классика, и «современка», и учебная литература. Всё это обозвали «ветхостью» и списали.


На кой вообще издавать книги, если в Питере сотни тысяч книг ушли в макулатуру? На реконструкцию закрылась и ещё более мощная библиотека Маяковского, представляю, сколько тонн такой «макулатуры», вывезли оттуда.

Также закрываются и маленькие библиотечки. Думаю, никто не хочет заморачиваться с таким огромным количеством книг. Ими можно было заполнить десятки или сотни сельских библиотек, как минимум. Но главному начальству библиотек это не нужно. Вопрос — почему?…

По мне, это просто вредительство. Книги не нужны именно властьимущим, как и образованные граждане. Для книг — это геноцид. Полагаю, что если бы дали информацию сельским библиотекам, они бы нашли свой транспорт.


Римма Лавочкина

По информации компаний, специализирующихся на вывозе макулатуры, петербуржцы, городские компании и научные учреждения все чаще сдают на переработку целые библиотеки.

Объемы печатной продукции, которыми оперируют такие организации, достигают нескольких десятков тонн, заявил «Мойке78» руководитель компании «Вывоз-макулатуры24».

По его словам, чаще всего избавиться от книг желают частные лица, однако есть среди заказчиков и крупные организации.

Подтвердил эту информацию и глава компании «Макулатура-Питер» Андрей Смирнов.

«В этом году, например, вычищали помещение института в переулке Гривцова. Вывезли около 20 тонн – методические пособия, книги», рассказал Смирнов.

Отметим, что в переулке Гривцова расположен один из корпусов Национального исследовательского института, информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).


…Раньше, когда из книг жгли костры, всем было ясно – это фашизм...

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, Литература, спб
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4 коммент.»

  • 619 -53
    xazzar berlazzar 17 января 2019 в 11:20 Ссылка Пометить
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    почему сразу фашизм? инквизиция книги жгла. кстати, не только книги, но и самих авторов этих книг. православнутые тоже не остались в стороне. хотя… христианство- это конечно же фашизм, ведь русские, согласно христианским преданиям- это варвары и люди второго сорта

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    • 224 204
      Дух-мусли-пусли xazzar berlazzar 17 января 2019 в 12:43 Ссылка Пометить
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      Ну тут ты прав!!! Руские действительно второго сорта Люди. Только тебе, xazzar berlazzar, не объяснили, что это Означает.
      1. Я Рус (имя существительное), или Русич, или если быть вообще точным, то МалоРос. Азъ и есмь Культ У РА. Мы люди первого сорта. Но не в смысле, лучше или выебон….тей, нас первыми сотворили. И это не значит, что мы лучше. Мы ведающие Люди, мы по Ведам живём (Веды, это не Ахинея Хиневича, Веды – это заветы, поконы, сказки, былины и т.д.). Мы поКОНники.
      2. Ты, руский (имя прилагательное), ты приобщился к культ У Ре Русов и стал руским (говоришь и пишешь на руском, значит и думаешь на руском). Вы идете за русами, вы люди второго сорта, вы вторые, поэтому Вы и по Торе живёте, дабы знаете!!!! Вы знатные вторые Люди. Вы заКОНники
      У нас ведание, у вас знание. У нас Веды, у Вас ТОРА. Мы поКОНу живём, вы по заКОНам. Вы от Творца по шуйную руку сидите, мы от десную. У нас есть совесть, у вас нет.
      И это не значит, что кто-то из нас лучше, мы просто разные.

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    • 6940 4908
      Sergeev xazzar berlazzar 17 января 2019 в 16:05 Ссылка Пометить
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      Может русские люди второго сорта, но в отличии от многих хотя бы не брак.

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