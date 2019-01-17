При мне, два вагона книг из большой Питерской библиотеки вывезли на макулатуру.



Это были замечательные книги, я их месяц связывала по 8 часов в день, стараясь не нарушать собрания сочинений, и не догадывалась, что я тружусь, чтобы рабочим было легче и быстрей загружать макулатурный грузовик.

Библиотека закрывалась на реконструкцию. Я и не ожидала , что такое количество хороших книг — это макулатура.



И в страшном сне не приснится. Я даже у грузчиков несколько раз переспросила, макулатура ли это? И мне сказали: — да. В библиотеке был такой тоталитаризм, что не то, что позвать журналистов, но и мужу позвонить было не просто.

Если честно, у меня был культурный шок. Это была и классика, и «современка», и учебная литература. Всё это обозвали «ветхостью» и списали.