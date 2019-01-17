«Я их месяц связывала по 8 часов в день…»
При мне, два вагона книг из большой Питерской библиотеки вывезли на макулатуру.
Это были замечательные книги, я их месяц связывала по 8 часов в день, стараясь не нарушать собрания сочинений, и не догадывалась, что я тружусь, чтобы рабочим было легче и быстрей загружать макулатурный грузовик.
Библиотека закрывалась на реконструкцию. Я и не ожидала , что такое количество хороших книг — это макулатура.
И в страшном сне не приснится. Я даже у грузчиков несколько раз переспросила, макулатура ли это? И мне сказали: — да. В библиотеке был такой тоталитаризм, что не то, что позвать журналистов, но и мужу позвонить было не просто.
Если честно, у меня был культурный шок. Это была и классика, и «современка», и учебная литература. Всё это обозвали «ветхостью» и списали.
На кой вообще издавать книги, если в Питере сотни тысяч книг ушли в макулатуру? На реконструкцию закрылась и ещё более мощная библиотека Маяковского, представляю, сколько тонн такой «макулатуры», вывезли оттуда.
Также закрываются и маленькие библиотечки. Думаю, никто не хочет заморачиваться с таким огромным количеством книг. Ими можно было заполнить десятки или сотни сельских библиотек, как минимум. Но главному начальству библиотек это не нужно. Вопрос — почему?…
По мне, это просто вредительство. Книги не нужны именно властьимущим, как и образованные граждане. Для книг — это геноцид. Полагаю, что если бы дали информацию сельским библиотекам, они бы нашли свой транспорт.
Римма Лавочкина
По информации компаний, специализирующихся на вывозе макулатуры, петербуржцы, городские компании и научные учреждения все чаще сдают на переработку целые библиотеки.
Объемы печатной продукции, которыми оперируют такие организации, достигают нескольких десятков тонн, заявил «Мойке78» руководитель компании «Вывоз-макулатуры24».
По его словам, чаще всего избавиться от книг желают частные лица, однако есть среди заказчиков и крупные организации.
Подтвердил эту информацию и глава компании «Макулатура-Питер» Андрей Смирнов.
«В этом году, например, вычищали помещение института в переулке Гривцова. Вывезли около 20 тонн – методические пособия, книги», рассказал Смирнов.
Отметим, что в переулке Гривцова расположен один из корпусов Национального исследовательского института, информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
…Раньше, когда из книг жгли костры, всем было ясно – это фашизм...
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Источник: ss69100.livejournal.com
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почему сразу фашизм? инквизиция книги жгла. кстати, не только книги, но и самих авторов этих книг. православнутые тоже не остались в стороне. хотя… христианство- это конечно же фашизм, ведь русские, согласно христианским преданиям- это варвары и люди второго сорта
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Ну тут ты прав!!! Руские действительно второго сорта Люди. Только тебе, xazzar berlazzar, не объяснили, что это Означает.
1. Я Рус (имя существительное), или Русич, или если быть вообще точным, то МалоРос. Азъ и есмь Культ У РА. Мы люди первого сорта. Но не в смысле, лучше или выебон….тей, нас первыми сотворили. И это не значит, что мы лучше. Мы ведающие Люди, мы по Ведам живём (Веды, это не Ахинея Хиневича, Веды – это заветы, поконы, сказки, былины и т.д.). Мы поКОНники.
2. Ты, руский (имя прилагательное), ты приобщился к культ У Ре Русов и стал руским (говоришь и пишешь на руском, значит и думаешь на руском). Вы идете за русами, вы люди второго сорта, вы вторые, поэтому Вы и по Торе живёте, дабы знаете!!!! Вы знатные вторые Люди. Вы заКОНники
У нас ведание, у вас знание. У нас Веды, у Вас ТОРА. Мы поКОНу живём, вы по заКОНам. Вы от Творца по шуйную руку сидите, мы от десную. У нас есть совесть, у вас нет.
И это не значит, что кто-то из нас лучше, мы просто разные.
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Поцы Вторые , потому что их создал Господь (Сатана). Об этом сказано в святой книге библии ( Бытие, 2(7)).
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Может русские люди второго сорта, но в отличии от многих хотя бы не брак.