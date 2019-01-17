Если вы начали помогать кому-то, будьте осторожны

Прежде чем начать помогать кому-то, подумайте о том, что вы можете вскоре нажить врага. Ну, недоброжелателя, скажем мягче. Или попасть в пожизненное рабство. Это быстро происходит. И в некоторых странах на вас могут подать в суд, если вы регулярно помогали человеку и давали ему деньги. Или даровые услуги оказывали. Если вы перестали это делать, этот человек может потребовать продолжить помощь или выплатить ему компенсацию – ведь его положение ухудшилось, когда вы перестали пополнять его бюджет. Вы сами, так сказать, подписались на роль благодетеля. И ваши дары уже внесли в графу «предполагаемый доход». На вас рассчитывали! А вы подвели. Отказались помогать и разрушили планы человека.Так поэтесса Цветаева назвала прекращение помощи «свинством». Ей восемь лет помогала Саломея Андроникова; она работала в журнале и часть своего жалованья отдавала Цветаевой, ее мужу и детям. И ещё собирала по знакомым деньги для поэтессы, чтобы та могла платить за трёхкомнатную квартиру с ванной в Париже и ездить на океан отдыхать. Саломея отдавала и свои вещи: пальто, платья, башмаки, диван, стол… А потом грянул кризис и возможность помогать исчезла. Люди сами еле выживали, какой там отдых на океане…Вот это очень Цветаеву обидело. Весь семейный бюджет строился на этих деньгах. И поэтесса стала называть эти пожертвования «своим иждивением». И брать его за три месяца вперёд… Настаивать в письмах с курорта: «пришлите мне мое иждивение, мы сильно поистратились, здесь все так дорого!». А потом назвала прекращение помощи «свинством».Это типичная история о неоднократной помощи. Сначала благодарят горячо, потом просят, потом требуют, а потом сердятся, если мы больше не можем помогать. Роль Спасателя, Благодетеля незавидна – ее или пожизненно надо играть. Или из Спасателя вы быстро превратитесь в Свинью, извините. Обесценится все, что вы сделали прежде. И отказ вызовет такой же гнев, как невыплата зарплаты на работе. Или неотданный долг. Потому что кто Спаситель, тот и должник. Он должен помогать! Это ресурс, на который рассчитывают.Обесценивается помощь почти сразу. Раз вы помогаете – вам это легко и просто. У вас есть излишки. Это вы не от себя отрываете, вы даёте то, что лишнее. Ненужное вам. У вас и так много! Сил, времени, денег, других ресурсов…Может возникнуть и зависть – у вас есть лишние деньги и диваны! Почему одним все, а другим – чужие объедки? Иждивенец чувствует себя униженным вашей помощью. И в конце концов найдёт момент, чтобы обесценить все, что вы делали. Обычно этот момент – когда вы разводите руками и начинаете оправдываться, извиняться, что деньги, диваны и башмаки кончились. Простите!Но они не прощают. Вот что важно помнить, если вы решили оказать помощь; после второй-третьей просьбы надо задуматься о последствиях. О том, что вы добровольно вступили в трудовые отношения, так сказать. И трудиться предстоит всю жизнь. Или – вплоть до первых обвинений в «свинстве».

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com