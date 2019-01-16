Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

Как кашевар Иван Середа обезвредил немецкий танк… топором

10:31. 16 января 2019 Просмотров - 276 Один комментарий Опубликовал:


Все знают сказочку про солдатскую кашу из топора. Но жизнь иной раз подбрасывает такие сюжеты, что куда там фольклору. Вот, к примеру, еще одна история про солдата, который топором целый экипаж фашистского танка угостил, да так, что немцам эту кашу и не расхлебать!

Дело было в июне 1941 года на Северо-Западном фронте, в районе Даугавпилса. 10-й танковый полк 8-й танковой дивизии Третьего рейха получил приказ прорвать оборону Красной армии и войти в тыл к нашим войскам.

Два танка справились с этой задачей раньше других и оказались на опушке небольшого леска, за которым грохотал фронт. Одна из бронированных машин поперла через кустарник дальше, а экипаж второй обнаружил рядом с опушкой … дымящуюся полевую кухню. И рядом – ни души. Развеселившиеся немцы вообразили, что помимо удачного выполнения боевого задания им светит еще и красноармейского обеда отведать. А какой же солдат откажется от дармовых харчей?

Подъехав поближе к кухне, лязгающее механическое чудище замерло, затем из люка показался самый шустрый немец. Впрочем, возможно, он был самым голодным. Принюхался: пахнет вкусно. Немец собрался уже выпрыгнуть из танка, чтобы снять пробу, как вдруг увидел, что к нему из леска мчится здоровенный русский солдат с топором! Крышка танка захлопнулась. Ожил и принялся плевать пулями пулемет.

Вероятно, немцы полагали, что тут их внезапному противнику и конец, но они не знали, с кем имеют дело.

Солдатская судьба свела их с кашеваром 91-го танкового полка 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта Иваном Павловичем Середой, уроженцем Донбасса. В 1941 году ему было 22 года. После школы Иван поступил в пищевой техникум, и поэтому когда его в 1939 году призвали в армию, вопроса о воинской специальности не возникло: пост солдата Середы был на кухне.

В тот день он готовил для бойцов своего подразделения обед, и вдруг – немецкие танки! Целых два!

Наверное, никто не осудил бы Ивана, попытайся он сбежать, не с карабином же и топором – а другого оружия у него не было – воевать против танков. Однако Иван не растерялся. Быстро отвел лошадей в лесок, а сам спрятался за полевой кухней и стал наблюдать. Один танк прошел дальше, а второй остановился совсем рядом, и из него, весело смеясь, полез какой-то немец. Причем, его намерения у повара никаких сомнений не вызвали. Фриц явно хотел слопать обед, который Иван готовил для своих ребят. Ну уж нет!

Сжав топор, Иван Середа бросился на непрошеного гостя. Когда захлопнулся люк и застучал пулемет, Иван был уже на броне. Он накрыл смотровую щель танка своим поварским халатом, затем несколькими ударами топора он погнул дуло пулемета. И начал со всей силы дубасить топором по броне, крича во весь голос: «Хенде хох, гансики! Налетай ребята, окружай, круши фрицев».

Напомним: это было самое начало войны. Немцы тогда еще не знали, на что способны советские солдаты в бою, и они даже предположить не могли, что их атакует один-единственный повар, а не целое подразделение.

В общем, крышка люка откинулась, и из нее появился давешний любитель дармовщинки с поднятыми руками. За ним – другие. Под прицелом карабина Ивана Середы они связали друг друга, на том война для них и кончилась.

Когда взвод, в котором служил Середа, вернулся после выполнения боевой задачи, бойцы увидели такую картину: у полевой кухни стоит немецкий танк, рядом – связанные немцы. А их повар орудует у полевой кухни, переживает, что из-за всех этих приключений не успел кашу доварить. Вот хохот стоял!

История быстро стала известной высшему командованию, о ней писали в армейских газетах, и ее так часто стали использовать в различных пропагандистских материалах, что «повар Середа» стал восприниматься как фольклорный персонаж, вроде того самого удальца, который кашу из топора варил.

Однако, это подлинный случай, и он имеет документальное подтверждение.

Иван Середа сражался до конца войны, совершил еще немало подвигов. Например, во время одной из боевых операций он уничтожил связкой гранат немецкий танк, а когда убили пулеметчика, Иван заменил его и уничтожил десять гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Середе Ивану Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1942 году Ивана Середу направили на курсы усовершенствования командного состава. Войну он закончил в звании старшего лейтенанта, прибавив к звезде Героя Советского Союза и ордену Ленина орден Отечественной войны 2-й степени и несколько медалей.


Источник: zen.yandex.ru

Метки: великая отечественная война, война, подвиг
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Встреча Н. В. Левашова с читателями 3 сентября 2011 года
Источник http://via-midgard.info/
Время сбываться пророчествам
... а скорее в мраморе. Так, как выяснилось, для правильного функционирования зиккурата...только у нас. Например вот какую интересную закономерность обнаружили кабаллисты (http... в россиянкой федерации будем смотреть как разбегается сирийское начальство. Что будут...
Что задумал Путин
...планирует создать единый экономический рынок. Как заявил Шувалов, он не ...исключает возможности создания валютного союза как «очередного логического шага». Заместитель ...выживание, находясь между такими гигантами, как Евросоюз и Китай. Ее промышленность...
Древний идол Вишну найден на Волге
... сорок семь.» В то время как первая строка определяет место, вторая... России, идентифицируемое в Риг-Веде, как «rus soviath sapthamahanagaratham» (древней и..., стилем очень похожи на то как это проводится в храмах Вишну...
Сопротивление репрессивной машине
Источник http://krylov.livejournal.com/
Анатомия государственной измены
...констатировать, – не более чем как информационно-дипломатическое прикрытие для реализации...; перископы; трубы зрительные, изготовленные как части машин, инструментов, приборов ...разбивается указанными официальными документами, как фарфоровая чашка о бетон с...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>