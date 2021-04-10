Скороговорки
Скороговорка — это короткая фраза с искусственно усложнённой артикуляцией. Скороговорки содержат близкие по звучанию, но различные фонемы (например, c и ш) и сложные для произношения сочетания фонем. Скороговорки используются для тренировки дикции и произношения.
«Скороговорка, чистоговорка слагается для упражнения в скором и чистом произношении, почему в ней сталкиваются звуки, затрудняющие быстрый говор; но многие чистобайки заключают в себе также пословицу:
«Нашего пономаря не перепономаривать стать» (человека не переделаешь);
«Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался» (всё невпопад, неудачно);
«Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком» (то есть всё одно и то же).»
В. Даль «Пословицы русского народа»
Скороговорка (И. Токмакова)
Был кашеваром кашалот,
А кашеедом — кит.
Но простудился кашалот,
Стал сильно кашлять он, и вот —
Стал кашеедом кашалот,
А кашеваром — кит
Четыре Чертёнка (А. Усачёв)
Четыре Чёрненьких Чумазеньких Чертёнка
Чертили Чёрными Чернилами Чертёж.
Черны Чулки, Часы, Чулан и собачонка.
А Чёртов дедушка на Чучело похож.
За час внучата перепачкали всю дачу,
И Чайник с Чашками, и бабушку в придачу!
*** (Н. Ламм)
Черти с чёртом
Что-то чертят
В чёрной тьме кромешной.
Что начертят
Эти черти?
Чёрт-те что, конечно.
На кухне (М. Грозовский)
Чашка и кружка спорят друг с дружкой,
Кто из них в доме нужней.
Ложка и блюдце звонко смеются
И утешают друзей:
— К чашкечке — блюдечко.
В кружечку — ложечка.
Каждый по своему нужен немножечко.
Жук по имени Жак (А. Усачёв)
Жил жук по имени Жак
Сшил Жак папе пиджак,
Маме — пижаму,
Жене — жакет,
Сыну — тужурку,
Дочке — жилет,
Внучке Жучке —
Кожаные брючки.
Жабе — жабо,
А себе ничего!
Мышь и камыши (В. Кремнев)
Камышам пищала мышь:
«Шорох ваш нарушил тишь!»
Шепчут шумно камыши:
«Тише, мышка, не шурши!»
Шелест твой услышит кошка!
Шла бы к бабушке ты, крошка.
Нас ослушаешься мышка, —
Кошка — цап тебя, глупышка!
В общем, мышь, не шебурши,
Лучше в норку поспеши!»
Не послушалась их мышка.
Запищала вновь малышка:
«Для меня, бесстрашной, кошка —
Что для той же кошки мошка…»
С той поры не слышно мышки,
Шаловливой хвастунишки.
***
Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыла не любила,
Мыло Мила уронила.
***
Откуда на просеке просо?
Просыпали просо здесь просто.
Про просо просянки прознали.
Без спроса все просо склевали.
***
Шла Саша по шоссе
и сосала сушку.
***
На ромашке две букашки
Кормят сына сладкой кашкой.
Шевелит сынок усами:
— Я наелся! Ешьте сами!
***
Парус наш на совесть сшит.
Нас и шторм не устрашит.
***
У Сени и Сани
В сетях сом с усами.
***
Шесть мышат в камыше шуршат.
***
Глеб шёл, белый гриб нашёл.
***
У четырёх черепах по четыре черепашонка.
***
Черепашки, не скучая
Час сидят за чашкой чая.
***
Смешные шутки у нашего Мишутки.
***
Коля колет колья.
***
Наш Полкан попал в капкан.
***
Мышки мыли миску мышке
***
Соломы воз возница вёз.
***
Щуку тощую с реки
Притащили рыбаки.
Щука часто бьёт хвостом.
Отпустим мы её потом.
***
Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет.
***
Рыбу ловит рыболов.
Весь в реку уплыл улов.
***
Робот Роберт в день рожденья
Принимает поздравленья.
***
Вёз корабль карамель,
Наскочил корабль на мель.
И матросы три недели
Карамель на мели ели.
***
От топота копыт
Пыль по полю летит.
***
Утром спозаранку
Купил баран баранки.
Надел баранки на рога,
Понёс барашкам на луга.
Иван Топорышкин (Д. Хармс)
(Скороговорка)
Иван Топорышкин пошёл на охоту,
с ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.
Иван, как бревно, провалился в болото,
а пудель в реке утонул, как топор.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,
с ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.
Иван повалился бревном на болото,
а пудель в реке перепрыгнул забор.
Иван Топорышкин пошёл на охоту,
с ним пудель в реке провалился в забор.
Иван, как бревно, перепрыгнул болото,
а пудель вприпрыжку попал на топор.
Скороговорка за обедом (М. Яснов)
Супница,
Сметанница,
Сухарница,
Салатница,
Рыбница,
Горчичница,
Салфетница,
Гусятница,
Сахарница,
Сырница,
Конфетница,
Маслёнка,
Перечница,
Уксусница,
Хлебница,
Солонка.
***
Два корабля лавировали, лавировали
Да не вылавировали.
***
Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали,
ведь не веровали в вероятность вылавировать.
Вот маловеры: веровали бы — вылавировали бы.
***
Сшит колпак, да не по-колпаковски;
Вылит колокол, да не по-колоколовски.
Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать;
Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
***
Ехал Грека через реку,
Видит Грека в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Греку цап.
*** (В. Лунин)
Всё короче наша тень,
Это значит, скоро день.
Тень растёт, уходит прочь.
Это значит, скоро ночь.
***
На дворе трава,
На траве дрова,
Не руби дрова
На траве двора.
Грачиная (М. Бородицкая)
Грачиха говорит грачу:
«Слетай с грачатами к врачу,
Прививки делать им пора
Для укрепления пера!»
Галчиная (М. Бородицкая)
Были галчата в гостях у волчат.
Были волчата в гостях у галчат.
Нынче волчата галдят, как галчата,
И, как волчата, галчата молчат.
Синичья (М. Бородицкая)
Солнце садится, струится водица,
Птица-синица в водицу глядится.
Чистой водицы синица напьётся!
Славно сегодня звенится-поётся!
***
Пиджак с подвыподвертом.
***
Ложечка моя, желобовыгибистая.
***
Бога, рога, носорога
Комара, сороконога,
Душу, грушу, бегемота,
Кавалерию, пехоту,
Четверг, пятницу, субботу,
Ротор, стартер, карбюратор,
Монтировку, шайбу, мат!
***
То ли Толя — кореш Коли,
то ли кореш Толи — Коля.
Коли Коля — кореш Толи,
то и Толя — кореш Коли.
***
В четверг четвёртого числа
в четыре с четвертью часа
Лигурийский регулировщик
регулировал в Лигурии.
Лигурийский регулировщик речисто,
да не чисто рапортовал.
Да так зарапортовался про
размокропогодившуюся погоду,
дабы инцидент не стал претендентом
на судебный прецедент.
***
Скороговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки.
И нам скороговорщик скороговорил, что все скороговорки перескороговорить сможет.
Но в ходе скороговорения скороговорок, скороговорщик заскороговорился,
И проскороговорил нам скороговорщик последнюю скороговорку:
«Все скороговорки выскороговариваешь да не выскороговоришь!»
***
На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильшик для работы на шишкосушильном аппарате.
Шишкосушильшик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения.
Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных.
За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильшик получит шишкосушилкой по голове.
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Из-под Костромы, из-под Костромщины везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Везет да скороговорками так и сыплет: мол, тетерев сидел на дереве, от дерева — тень тетерева; мол, у гусыни усов ищи не ищи, не сыщешь; мол, каков Савва, такова и слава. Скороговорил, скороговорил да так всех скороговорок и не перевыскороговорил.
Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларю, про Варю, про Ларину жену, спорили, что у осы не усы, не усищи, а усики, что сшит колпак не по-колпаковски, что вылит колокол не по-колоколовски. Пока шел спор, забрела свинья во двор. Рыла свинья тупорыла, белорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. О пустяках спорить — дело упустить.
От топота копыт пыль по полю летит — едет баба из города, везет вестей с три короба: мол, съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом; мол, пришел Прокоп кипятить свой укроп; мол, супруги Пото играли в лото. От топота копыт пыль по полю летит. Кто переносит вести, тому бы на день плетей по двести.
Маланья-болтунья болтала, что тридцать три корабля лавировали, лавировали да не вылавировали. На язык пошлин нет, что хочет, то и лопочет. Болтала-болтала, болтала-болтала, да так всего не выболтала: ложь ходит на гнилых ногах; кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.
Я ему по секрету, а он по всему свету, что на улице медовик, мне не до медовика, что на улице деготник, мне не до деготника, не до деготниковой жены и не до деготниковых детей. Так вот скажет друг дружке, а дружка подружке, а подружка борову, а боров всему городу — язык от лжи не краснеет, и без того красный, а только береги честь смолоду — один раз соврешь — в другой не поверят; ведь коли врун, так и обманщик, а обманщик, так и плут, а плут так и мошенник, а мошенник, так и вор.
Маланья-болтунья болтала, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь, что не скажешь: на дворе трава, на траве дрова — раз дрова, два дрова, три дрова — не вместит двор дров — дрова выдворить, И не скажешь: тридцать три корабля лавировали, лавировали да не вылавировали. Однако прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке. Значит Маланья-болтунья зря болтала, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь.
Береги честь смолоду, а то была у Фрола — Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру — Лавру на Фрола наврет, ведь язык без костей и от лжи не краснеет, без того красный. У злой Натальи все люди канальи, а еще говорит: «Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, а тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ».
Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках, везет да языком, что решетом, так и сеет: и про щук и про леща,— мол, плавниками трепеща, пищи на обед ища, ходит щука вкруг леща — вот так это штука,— тщетно тщится щука ущемить леща. Вот так это штука!
Болтал, болтал — на чужой роток не накинешь платок: санки скок — Сеньку с ног, Саньку в бок, Соньку в лоб — все в сугроб! Всякая сорока от своего языка погибает — знай больше, а говори меньше.
Из-под Костромы, из-под Костромщины шли четыре мужчины, говорили про покупки, про крупу да про подкрупки; говорили, что купили полчетверти четверика чечевицы без червоточины. А все потому, куда ветерок — туда и умок! Хиханьки да хаханьки — доходишки махоньки, лежа пищи не добудешь — вот у молодца только и золотца, что пуговка оловца. Хорошо, хоть купили полчетверти четверика чечевицы без червоточины. Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто.
В четверг, четвертого числа в четыре с четвертью часа шли три попа, три Прокопия попа, три Прокопьевича — шли, шли, вдруг перед ними река — широка, как Ока. А на том берегу стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Увидали попы, рты раскрыли попы, закричали попы, побежали попы. У страха глаза велики — пуганая ворона куста боится.
От топота копыт пыль по полю летит. То курьера курьер обгоняет в карьер. Только бык тупогуб никуда не спешил, у дороги лежал, головой лишь мотал, бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
Командир говорил про полковника, про полковницу, про подполковника, про подполковницу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал, а говорил, что у гусыни усов ищи не ищи — не сыщешь, что чешуя у щучки, щетинка у чушки, что около кола — колокола, что у осы не усы, не усищи, а усики. I Дело было вечером, делать было нечего. Портной Пото играл в лото, и портниха Пото играла в лото. Но портной Пото не знал про то, что портниха Пото играет в лото. Пришел Прокоп кипятить свой укроп, рассказал про то, что портниха Пото играет в лото, но не слушал Пото. Стоит Прокоп, кипятит свой укроп, а укроп шипит и совсем не кипит. Ушел Прокоп. Шипел укроп, шипел укроп, закипел вдруг укроп! Услыхали про то супруги Пото. Позабыв про лото, закричали про то, что пришел Прокоп кипятить укроп. Пришел Прокоп — не кипел укроп, а ушел Прокоп — закипел укроп! Прибежал Прокоп и спросил Пото: «Что кричите, про что?» Но не слышат Пото и кричат лишь про то, что пришел ты, Прокоп, не кипел твой укроп, а ушел ты, Прокоп, закипел твой укроп и сбежал твой укроп. Дело было вечером, делать было нечего.
С вишен галок поп пугая, в саду увидел попугая, мимо Пахом ехал верхом. Увидал Пахом, стал браниться с попом: «Ты, поп, галок попугай, попугая не пугай». Но пустой голове все трын-трава. Нашего пономаря не перепономаривать стать. У всякой пташки свои замашки.
От топота копыт пыль по полю летит: то послали Сеню с донесеньем. Голова у Сени с лукошко, а мозгу ни крошки. По виду орел, по уму — тетерев. Доскакать доскакал, да все не так рассказал: рассказал, что не тридать три корабля лавировали, лавировали да не вылавировали, что Прокоп не варил свой укроп, а съел у Малаши всю сыворотку из-под простокваши да еще пирог с грибами, чтоб держать язык за зубами. Прокоп-то держал, а Сеня все болтал да болтал, да и вздремнул. Вздремнуть не вздремнул, всхрапнул, да и присвистнул.
Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Стоят да на соседний двор поглядывают, а на дворе трава, на траве дрова, раз дрова, два дрова, три дрова. Не вместит двор дров — дрова выдворить! Бросились Егорки с горки дрова таскать. Где вместе возьмутся — толку добьются.
Тень, тень — потетень, выше города плетень. Слушайте, кому не лень, сказку небылицу про красную девицу Маланью-болтунью, что молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала, а дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. Но Ромаша себе на уме: ел не ел, а за столом посидел — по усам текло, да в рот не попало! Вот вам сказка, а нам бубликов вязка.
Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши, просто сыворотку из-под простокваши, а он всем говорил, что я молодец-удалец съел холодец, да еще тридцать три пирога с пирогом, и все с творогом, да один пирог с грибами, да один с потрохами… Болтал-болтал, молол-молол, язык болтает, а голова не знает.
Языком не расскажешь, так и пальцем не растычешь, нечего руками рассуждать, коли бог ума не дал, речь умом красна, а если язык шепеляв, то и поговори скороговорочку за скороговорочкой — тридцать три корабля, тридцать три корабля лавировали, лавировали да не вылавировали; у нас на дворе-подворье погода размокропогодилась; сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать, нужно колокол переколоколовать, перевыколоколовать, нужно все скороговорки перескороговорить, перевыскороговорить, и тогда так заговоришь, словно реченька зажурчишь.
В четверг, четвертого числа в четыре с четвертью часа два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили про Ларьку, про Варьку, про Ларину жену, что у них на дворе трава, а на траве дрова: раз дрова, два дрова, три дрова — не вместит двор дров, дрова выдворить давно пора, а Варька с Ларькой все хиханьки да хаханьки, хиханьки да хаханьки, как детишки махоньки, и не собираются дрова со двора выдворять.
Источник: «ИСКУССТВО РЕЧИ» – М., «ИСКУССТВО», 1977 г.