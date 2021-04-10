Четыре Чёрненьких Чумазеньких Чертёнка Чертили Чёрными Чернилами Чертёж. Черны Чулки, Часы, Чулан и собачонка. А Чёртов дедушка на Чучело похож. За час внучата перепачкали всю дачу, И Чайник с Чашками, и бабушку в придачу!

Был кашеваром кашалот, А кашеедом — кит. Но простудился кашалот, Стал сильно кашлять он, и вот — Стал кашеедом кашалот, А кашеваром — кит

«Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком» (то есть всё одно и то же).»

«Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать, зарапортовался» (всё невпопад, неудачно);

«Нашего пономаря не перепономаривать стать» (человека не переделаешь);

«Скороговорка, чистоговорка слагается для упражнения в скором и чистом произношении, почему в ней сталкиваются звуки, затрудняющие быстрый говор; но многие чистобайки заключают в себе также пословицу:

Скороговорка — это короткая фраза с искусственно усложнённой артикуляцией . Скороговорки содержат близкие по звучанию, но различные фонемы (например, c и ш) и сложные для произношения сочетания фонем. Скороговорки используются для тренировки дикции и произношения.

*** (Н. Ламм)

Черти с чёртом

Что-то чертят

В чёрной тьме кромешной.

Что начертят

Эти черти?

Чёрт-те что, конечно.

На кухне (М. Грозовский)

Чашка и кружка спорят друг с дружкой,

Кто из них в доме нужней.

Ложка и блюдце звонко смеются

И утешают друзей:

— К чашкечке — блюдечко.

В кружечку — ложечка.

Каждый по своему нужен немножечко.

Жук по имени Жак (А. Усачёв)

Жил жук по имени Жак

Сшил Жак папе пиджак,

Маме — пижаму,

Жене — жакет,

Сыну — тужурку,

Дочке — жилет,

Внучке Жучке —

Кожаные брючки.

Жабе — жабо,

А себе ничего!

Мышь и камыши (В. Кремнев)

Камышам пищала мышь:

«Шорох ваш нарушил тишь!»

Шепчут шумно камыши:

«Тише, мышка, не шурши!»

Шелест твой услышит кошка!

Шла бы к бабушке ты, крошка.

Нас ослушаешься мышка, —

Кошка — цап тебя, глупышка!

В общем, мышь, не шебурши,

Лучше в норку поспеши!»

Не послушалась их мышка.

Запищала вновь малышка:

«Для меня, бесстрашной, кошка —

Что для той же кошки мошка…»

С той поры не слышно мышки,

Шаловливой хвастунишки.

***

Не жалела мама мыла.

Мама Милу мылом мыла.

Мила мыла не любила,

Мыло Мила уронила.

***

Откуда на просеке просо?

Просыпали просо здесь просто.

Про просо просянки прознали.

Без спроса все просо склевали.

***

Шла Саша по шоссе

и сосала сушку.

***

На ромашке две букашки

Кормят сына сладкой кашкой.

Шевелит сынок усами:

— Я наелся! Ешьте сами!

***

Парус наш на совесть сшит.

Нас и шторм не устрашит.

***

У Сени и Сани

В сетях сом с усами.

***

Шесть мышат в камыше шуршат.

***

Глеб шёл, белый гриб нашёл.

***

У четырёх черепах по четыре черепашонка.

***

Черепашки, не скучая

Час сидят за чашкой чая.

***

Смешные шутки у нашего Мишутки.

***

Коля колет колья.

***

Наш Полкан попал в капкан.

***

Мышки мыли миску мышке

***

Соломы воз возница вёз.

***

Щуку тощую с реки

Притащили рыбаки.

Щука часто бьёт хвостом.

Отпустим мы её потом.

***

Карл у Клары украл кораллы,

А Клара у Карла украла кларнет.

***

Рыбу ловит рыболов.

Весь в реку уплыл улов.

***

Робот Роберт в день рожденья

Принимает поздравленья.

***

Вёз корабль карамель,

Наскочил корабль на мель.

И матросы три недели

Карамель на мели ели.

***

От топота копыт

Пыль по полю летит.

***

Утром спозаранку

Купил баран баранки.

Надел баранки на рога,

Понёс барашкам на луга.

Иван Топорышкин (Д. Хармс)

(Скороговорка)

Иван Топорышкин пошёл на охоту,

с ним пудель пошёл, перепрыгнув забор.

Иван, как бревно, провалился в болото,

а пудель в реке утонул, как топор.

Иван Топорышкин пошёл на охоту,

с ним пудель вприпрыжку пошёл, как топор.

Иван повалился бревном на болото,

а пудель в реке перепрыгнул забор.

Иван Топорышкин пошёл на охоту,

с ним пудель в реке провалился в забор.

Иван, как бревно, перепрыгнул болото,

а пудель вприпрыжку попал на топор.

Скороговорка за обедом (М. Яснов)

Супница,

Сметанница,

Сухарница,

Салатница,

Рыбница,

Горчичница,

Салфетница,

Гусятница,

Сахарница,

Сырница,

Конфетница,

Маслёнка,

Перечница,

Уксусница,

Хлебница,

Солонка.

***

Два корабля лавировали, лавировали

Да не вылавировали.

***

Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали,

ведь не веровали в вероятность вылавировать.

Вот маловеры: веровали бы — вылавировали бы.

***

Сшит колпак, да не по-колпаковски;

Вылит колокол, да не по-колоколовски.

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать;

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать.

***

Ехал Грека через реку,

Видит Грека в реке рак.

Сунул Грека руку в реку,

Рак за руку Греку цап.

*** (В. Лунин)

Всё короче наша тень,

Это значит, скоро день.

Тень растёт, уходит прочь.

Это значит, скоро ночь.

***

На дворе трава,

На траве дрова,

Не руби дрова

На траве двора.

Грачиха говорит грачу:

«Слетай с грачатами к врачу,

Прививки делать им пора

Для укрепления пера!»

Были галчата в гостях у волчат.

Были волчата в гостях у галчат.

Нынче волчата галдят, как галчата,

И, как волчата, галчата молчат.

Солнце садится, струится водица,

Птица-синица в водицу глядится.

Чистой водицы синица напьётся!

Славно сегодня звенится-поётся!

***

Пиджак с подвыподвертом.

***

Ложечка моя, желобовыгибистая.

***

Бога, рога, носорога

Комара, сороконога,

Душу, грушу, бегемота,

Кавалерию, пехоту,

Четверг, пятницу, субботу,

Ротор, стартер, карбюратор,

Монтировку, шайбу, мат!

***

То ли Толя — кореш Коли,

то ли кореш Толи — Коля.

Коли Коля — кореш Толи,

то и Толя — кореш Коли.

***

В четверг четвёртого числа

в четыре с четвертью часа

Лигурийский регулировщик

регулировал в Лигурии.

Лигурийский регулировщик речисто,

да не чисто рапортовал.

Да так зарапортовался про

размокропогодившуюся погоду,

дабы инцидент не стал претендентом

на судебный прецедент.

***

Скороговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки.

И нам скороговорщик скороговорил, что все скороговорки перескороговорить сможет.

Но в ходе скороговорения скороговорок, скороговорщик заскороговорился,

И проскороговорил нам скороговорщик последнюю скороговорку:

«Все скороговорки выскороговариваешь да не выскороговоришь!»

***

На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильшик для работы на шишкосушильном аппарате.

Шишкосушильшик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения.

Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных.

За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильшик получит шишкосушилкой по голове.

***

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