«Отсталая» Россия шокировала немцев своими успехами
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В этом выпуске расскажем о том какие успехи сумели обнаружить немцы в современной России, о том как пытались но не смогли сорвать выпуск самолётов МС-21, как российский завод получил крупнейший заказ и многом другом.
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Разбор немецкой статьи: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…
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Источник: www.youtube.com