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«Отсталая» Россия шокировала немцев своими успехами

19:08. 13 января 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске расскажем о том какие успехи сумели обнаружить немцы в современной России, о том как пытались но не смогли сорвать выпуск самолётов МС-21, как российский завод получил крупнейший заказ и многом другом.

Текст выпуска и все ссылки: http://www.время-вперед.рус/

Разбор немецкой статьи: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используются музыкальные фрагменты от В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmn…

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Источник: www.youtube.com

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