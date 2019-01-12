Главная » Мировоззрение, Образование

Почему русские не хотят умирать?

14:55. 12 января 2019 Просмотров - 517 9 коммент. Опубликовал:
Как ЮНИСЕФ и прочие НГО под эгидой ООН разрушали советское образование и калечили детей в „святые 90-е”.




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, нго, образование, оон, Россия, русский, советский, школа, юнисеф
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Почему русские так нелогично воюют?
... ваш ответ на наш вопрос.Почему русские солдаты и морская пехота носят... себя? Почему они не хотят сдаваться, если бой уже проиграли? Почему умирают?"Вот такое.... Вместе побеждают или вместе умирают...О предках русских когда-то хорошо написал...
Уникальные факты о царской России. Почему сто лет назад рухнула монархия?
... в статье «1917-й: Почему это стало возможно?» констатирует: ...покончила жизнь самоубийством? И почему богатейшую империю многим оказалось ... за Веру» воевали и умирали жители России. Именно на ... не использовать для помощи русским, хотя те и были союзниками....
Русский человек! Русский патриот! Русский солдат!
...Военно-Морского Флота. И хотя это был праздник в масштабах... ещё и защитник Отечества. Почему в школе в советское время... и кусками своих лёгких русские шли умирать и убивать своих врагов... было держать крепость Осовец. Русские, под командой генерал-лейтенанта ...
"Золотая веточка". Последние русские. Завещание староверов
... очень занимал вопрос, почему старообрядцы так долго жили... Если остался ребенок сиротой, хоть русский, хоть алтаец, собиралась община, решала...Чем больше греха, тем умирать труднее.Старых не обижайте,... я спрашивала стариков, почему так уважительно относились к...
Почему русские не хотят умирать?
Как ЮНИСЕФ и прочие НГО под эгидой ООН разрушали советское образование и калечили детей в „святые 90-е”.
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
... умираете. А тут приходит какой-нибудь Христенко и жалуется: белорусы хотят... могли безнаказанно ненавидеть русских, гадить русским и убивать русских. Вот на этом...совершают поразительные ошибки. — А почему нашими спецслужбами активно разрабатывается чеченский...

9 коммент.»

  • 16513 14277
    Вячеслав 12 января 2019 в 15:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Зло вернётся стократно тому, от кого оно пришло… Русские не “не хотят” (умирать никто не хочет), а не боятся умирать за свой Род, свою землю…

    “Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.

    ***
    Русские могут отступать, но только до какого-то предела. А потом идут только вперед — и только до победы…

    В 6 случаях наши Боги позволяют убить человека:
    1. Когда нападают с оружием, чтобы убить
    2. Когда хотят отравить
    3. Когда поджигают дом
    4. Когда отбирают землю
    5. Когда силой уводят жену
    6.Когда силой уводят детей

    Ответить
  • 2728 2490
    жора шапов 12 января 2019 в 15:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    И это называется ” Не убий без крайней необходимости. “

    Ответить
  • 10552 5591
    Lada 12 января 2019 в 16:36 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Когда сатанисты и либеРОИДЫ “учат” детей,учат по сатанинским программам- это страшно и позорно! А ещё страшнее то,что невозможно сегодня противостоять этой заразе… В школьных пед.коллективах остались единицы тех светлых Учителей,которые понимают всю гибельность того,что происходит…честь им и хвала…Остальные – просто продажные приспособленцы…

    Ответить
    • 16518 14282
      Вячеслав Lada 12 января 2019 в 16:42 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Экстремизм русских – это сопротивление своему уничтожению… КУДА СМОТРИТ ПУТИН? Идёт беЗпощадная борьба прозападной пятой колонны с нашими семьями… В Петербурге благополучным многодетным родителям навязывают ювенальный патронат

      Работа прозападных антисемейных НКО, разрабатывающих всевозможные инструкции для социальных служб и критерии безнадзорности, вкупе с деятельностью «пятой колонны» в органах власти РФ, дает свои плоды. РИА Катюша публикует письмо, поступившее в адрес Общественного уполномоченного по защите семьи, из которого следует что в Петербурге чиновники решили «взять на карандаш» и завести специальные досье «социальные паспорта» на все семьи, в которых больше двух детей. К чему это может привести, можно понять из публикуемой нами инструкции для педагогических работников – которая, в четком соответствии с указаниями западных фондов, относит к признакам жестокого обращения с детьми «неполные и многодетные семьи», а также «традиционные методы воспитания»
      РИА Катюша уже не раз рассказывала о том, какими инструкциями и «регламентами межведомственного взаимодействия профилактики безнадзорности» потчуют нас прозападные фонды, в частности, питерская организация «Врачи детям».
      Рассказывали мы и деятельности питерской Уполномоченной по детям Светланы Агапитовой – которая в прошлом году представляла в Совете Федерации разработанные ей критерии опасного положения детей, необходимые органам опеки при решении вопроса об изъятии ребенка из семьи. Среди таких критериев–грибок на стене в ванной комнате и одутловатость лица у родителя (кстати, свои критерии госпожа Агапитова привезла в СФ прямо с конференции ювенальщиков, проходившей в генкосульстве Великобритании ).
      И вот плоды этой кипучей деятельности. В адрес Общественного уполномоченного по защите семьи поступило письмо от подписчицы, где рассказывается о том как претворяются в жизнь идеи «Врачей детям», агапитовых и прочих проводников идеологии изгнанных из России ЮНИСЕФ и USAID: «У моей подруги благополучная полная семья, своя фирма, условия жизни превосходные, двое старших детей – школьники, учатся хорошо. Родила месяц назад третьего ребенка. Приходит к ней домой после родов патронажная сестра: “Вы знаете, вы же теперь “многодетная”. Эта категория относится сейчас к “неблагополучным”. Мне нужно вести на вас социальный паспорт. Заполним.”. Подруга в ауте: “Вы же видите, у нас все хорошо, вот еще двое моих детей. Я вас первый раз вижу. Какой паспорт вы собираетесь на нас вести?”. Патронажная сестра: “Нас обязывают. На нас теперь возложены функции органов опеки. Вы отказываетесь?”. Подруга: “Да, отказываюсь!”. Сестра: “Ладно”.
      Комментарий Общественного Уполномоченного: «Ладно” работает только до определенного момента. Любые отказники от ювенальных “услуг” (к коим относится и отобрание детей, и соц.сопровождение семьи) находятся под особой угрозой вмешательства, на них копится архив, который в любой момент могут использовать против семьи.
      Тем не менее, такое согласие даст основания для составления соц. паспортов на семью, на патронат (социальное сопровождение и т.п.), ибо это даст “детозащитникам” широкую доказательственную базу против семьи…

      http://russkievesti.ru/novosti/yuvenalnaya-yusticziya/v-peterburge-blagopoluchnyim-mnogodetnyim-roditelyam-navyazyivayut-yuvenalnyij-patronat.html

      Ответить
  • 46 46
    moiseev1977 12 января 2019 в 18:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Девятов тут собрался царя нам выбрать (смотреть ближе к концу)
    https://youtu.be/QC0mz6CANaM

    Ответить
    • 4438 4059
      strelez moiseev1977 12 января 2019 в 18:53 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Чтобы всё посмотреть я столько не выпью. На пару минут хватило вместе с царём.
      А что за клоун слева, позорящий ремень Советской Армии? Явно единомышленник.

      Ответить
  • 4438 4059
    strelez 12 января 2019 в 18:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Правильно Храмова выступает. Молодец, не побоялась. Все коллаборационисты обозначены и главное их гнездо тоже – Минпрос.
    Куда смотрит Путин? А никуда.
    Нужно самим и протестовать, и кто может дома давать своим детям знания из советских учебников, особенно по точным и естественным наукам. Презервативы они или уже знают, или потом изучат, здесь спешка ни к чему.
    Беда ещё и в том, что нынешние родители выучились по тем же учебникам, коими пользуются сейчас их дети. Да и протестовать они не будут, поскольку мировоззрение и сознание деформированы.
    Вся надежда на выпускников советских школ и ВУЗов. Может хоть мы сможем начать слом этой бесовщины.
    Что касается советских учебников, то они в интернете все есть. Более того, недавно прошла информация, что школы Новосибирска перешли на советские учебники и, кажется, на саму систему обучения, в отличие от Самары, сократившей число обязательных предметов в старших классах.
    Вот об учебниках:
    “… Сборник советских учебников (1925-1993) Электронное собрание советских учебников – ценное приобретение для любого, кто хочет получить настоящее образование или же подтянуть свои знания. Это учебники по истории, литературе, математике, логике, астрономии, физике, музыке и другие. Торренты для скачивания здесь прикреплён к посту.
    Либо доступен по ссылке:http://allbesta.net/torrent/23757-sbornik-starye-sovetskie-uchebniki-1925-1993-pdf-djvu.html
    По отдельности учебники можно также скачивать здесьhttp://ruvesna.ru/obshchestvo/1465104042 …”.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>