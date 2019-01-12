Почему русские не хотят умирать?
14:55. 12 января 2019 Просмотров - 517 9 коммент. Опубликовал: brahman
Как ЮНИСЕФ и прочие НГО под эгидой ООН разрушали советское образование и калечили детей в „святые 90-е”.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Зло вернётся стократно тому, от кого оно пришло… Русские не “не хотят” (умирать никто не хочет), а не боятся умирать за свой Род, свою землю…
“Не идите войной на Россию, её победить невозможно. Русский солдат, поставленный в безвыходное положение, презирает смерть” Отто фон Бисмарк.
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Русские могут отступать, но только до какого-то предела. А потом идут только вперед — и только до победы…
В 6 случаях наши Боги позволяют убить человека:
1. Когда нападают с оружием, чтобы убить
2. Когда хотят отравить
3. Когда поджигают дом
4. Когда отбирают землю
5. Когда силой уводят жену
6.Когда силой уводят детей
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что-то вздёрнутых на рее ювенальщиков не наблюдаю. где ваши боги?
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Стоят на твоём…
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И это называется ” Не убий без крайней необходимости. “
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Когда сатанисты и либеРОИДЫ “учат” детей,учат по сатанинским программам- это страшно и позорно! А ещё страшнее то,что невозможно сегодня противостоять этой заразе… В школьных пед.коллективах остались единицы тех светлых Учителей,которые понимают всю гибельность того,что происходит…честь им и хвала…Остальные – просто продажные приспособленцы…
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Экстремизм русских – это сопротивление своему уничтожению… КУДА СМОТРИТ ПУТИН? Идёт беЗпощадная борьба прозападной пятой колонны с нашими семьями… В Петербурге благополучным многодетным родителям навязывают ювенальный патронат
Работа прозападных антисемейных НКО, разрабатывающих всевозможные инструкции для социальных служб и критерии безнадзорности, вкупе с деятельностью «пятой колонны» в органах власти РФ, дает свои плоды. РИА Катюша публикует письмо, поступившее в адрес Общественного уполномоченного по защите семьи, из которого следует что в Петербурге чиновники решили «взять на карандаш» и завести специальные досье «социальные паспорта» на все семьи, в которых больше двух детей. К чему это может привести, можно понять из публикуемой нами инструкции для педагогических работников – которая, в четком соответствии с указаниями западных фондов, относит к признакам жестокого обращения с детьми «неполные и многодетные семьи», а также «традиционные методы воспитания»
РИА Катюша уже не раз рассказывала о том, какими инструкциями и «регламентами межведомственного взаимодействия профилактики безнадзорности» потчуют нас прозападные фонды, в частности, питерская организация «Врачи детям».
Рассказывали мы и деятельности питерской Уполномоченной по детям Светланы Агапитовой – которая в прошлом году представляла в Совете Федерации разработанные ей критерии опасного положения детей, необходимые органам опеки при решении вопроса об изъятии ребенка из семьи. Среди таких критериев–грибок на стене в ванной комнате и одутловатость лица у родителя (кстати, свои критерии госпожа Агапитова привезла в СФ прямо с конференции ювенальщиков, проходившей в генкосульстве Великобритании ).
И вот плоды этой кипучей деятельности. В адрес Общественного уполномоченного по защите семьи поступило письмо от подписчицы, где рассказывается о том как претворяются в жизнь идеи «Врачей детям», агапитовых и прочих проводников идеологии изгнанных из России ЮНИСЕФ и USAID: «У моей подруги благополучная полная семья, своя фирма, условия жизни превосходные, двое старших детей – школьники, учатся хорошо. Родила месяц назад третьего ребенка. Приходит к ней домой после родов патронажная сестра: “Вы знаете, вы же теперь “многодетная”. Эта категория относится сейчас к “неблагополучным”. Мне нужно вести на вас социальный паспорт. Заполним.”. Подруга в ауте: “Вы же видите, у нас все хорошо, вот еще двое моих детей. Я вас первый раз вижу. Какой паспорт вы собираетесь на нас вести?”. Патронажная сестра: “Нас обязывают. На нас теперь возложены функции органов опеки. Вы отказываетесь?”. Подруга: “Да, отказываюсь!”. Сестра: “Ладно”.
Комментарий Общественного Уполномоченного: «Ладно” работает только до определенного момента. Любые отказники от ювенальных “услуг” (к коим относится и отобрание детей, и соц.сопровождение семьи) находятся под особой угрозой вмешательства, на них копится архив, который в любой момент могут использовать против семьи.
Тем не менее, такое согласие даст основания для составления соц. паспортов на семью, на патронат (социальное сопровождение и т.п.), ибо это даст “детозащитникам” широкую доказательственную базу против семьи…
http://russkievesti.ru/novosti/yuvenalnaya-yusticziya/v-peterburge-blagopoluchnyim-mnogodetnyim-roditelyam-navyazyivayut-yuvenalnyij-patronat.html
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Девятов тут собрался царя нам выбрать (смотреть ближе к концу)
https://youtu.be/QC0mz6CANaM
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Чтобы всё посмотреть я столько не выпью. На пару минут хватило вместе с царём.
А что за клоун слева, позорящий ремень Советской Армии? Явно единомышленник.
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Правильно Храмова выступает. Молодец, не побоялась. Все коллаборационисты обозначены и главное их гнездо тоже – Минпрос.
Куда смотрит Путин? А никуда.
Нужно самим и протестовать, и кто может дома давать своим детям знания из советских учебников, особенно по точным и естественным наукам. Презервативы они или уже знают, или потом изучат, здесь спешка ни к чему.
Беда ещё и в том, что нынешние родители выучились по тем же учебникам, коими пользуются сейчас их дети. Да и протестовать они не будут, поскольку мировоззрение и сознание деформированы.
Вся надежда на выпускников советских школ и ВУЗов. Может хоть мы сможем начать слом этой бесовщины.
Что касается советских учебников, то они в интернете все есть. Более того, недавно прошла информация, что школы Новосибирска перешли на советские учебники и, кажется, на саму систему обучения, в отличие от Самары, сократившей число обязательных предметов в старших классах.
Вот об учебниках:
“… Сборник советских учебников (1925-1993) Электронное собрание советских учебников – ценное приобретение для любого, кто хочет получить настоящее образование или же подтянуть свои знания. Это учебники по истории, литературе, математике, логике, астрономии, физике, музыке и другие. Торренты для скачивания здесь прикреплён к посту.
Либо доступен по ссылке:http://allbesta.net/torrent/23757-sbornik-starye-sovetskie-uchebniki-1925-1993-pdf-djvu.html
По отдельности учебники можно также скачивать здесьhttp://ruvesna.ru/obshchestvo/1465104042 …”.